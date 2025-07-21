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Новини допомога Україні від США Візит Барро до України
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Готовність США постачати зброю України є сигналом, що Трамп остаточно обрав на чиїй він стороні, - Барро

Жан-Ноель Барро про допомогу Україні від США

Очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що США демонструють рішучість у підтримці України.

Про це французький міністр сказав під час пресконференції у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На додаток до оголошення президентом Трампом ультиматуму в 50 днів, що веде або може привести його до запровадження руйнівних санкцій, шляхом застосування 100% митних зборів проти Росії та партнерів Росії, факт того, що президент Сполучених Штатів демонструє свою готовність постачати військове обладнання Україні, є найпереконливішим сигналом того, що він тепер остаточно обрав на чиєму він боці", - заявив дипломат.

Барро сказав, що це не є несподіванкою, оскільки з моменту свого переобрання Трамп неодноразово заявляв, що хоче встановлення миру.

Дивіться також: Глава МЗС Франції Барро прибув до Києва. ФОТО

Окрім цього, французький міністр зазначив, що минуло вже 5 місяців відтоді, як Україна прийняла пропозицію про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 днів. За цей час, за словами Барро, російські атаки по Україні стали в п’ять разів інтенсивнішими.

"Це рішення американського президента, очевидно, є дуже гарною новиною, яка перегукується з участю американських представників у зустрічі, скликаній президентом Франції та прем’єр-міністром Великої Британії в межах "Коаліції охочих", про яку я вже згадував у вступній частині, - щоб засвідчити повернення єдності, підготовленості та рішучості", - додав глава МЗС Франції.

Читайте також: Свириденко провела зустріч із Барро: говорили про військову допомогу для України та санкції проти РФ

Автор: 

зброя (7645) США (23858) Барро Жан-Ноель (46)


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КАЖІТЬ КАЖІТЬ КАЖІТЬ - лижіть лижіть лижіть - авось не передумає, бо ситуацію Трампа добре змалював Самий Сок- дуже оптимістично для Укераїни насправді.

ютуб- Трамп и день одураченных: Эпштейн вдруг вылез боком "закулисе" Кремля- Самий Сок
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21.07.2025 22:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CzxQB8W58T0
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21.07.2025 22:58 Відповісти
Пан Барро мусить це говорити, але бік трампа багатогранний.
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21.07.2025 22:57 Відповісти
послухайте бдлска цей блог - не пожалкуєте - все дуже логічно оптимістично
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21.07.2025 22:59 Відповісти
Якщо коротко, Трампон наблRдувався з кінченими шмарами і повернувся додому, поки знов сеча в голову не вдарить.
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21.07.2025 23:01 Відповісти
Спокійно, це французька математика

Дано:
минуло вже 5 місяців відтоді, як Україна прийняла пропозицію про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 днів. За цей час, російські атаки по Україні стали в п'ять разів інтенсивнішими.

Знайти:
що буде коли закінчаться ще 50 днів ультиматуму Трампа, що може привести його до запровадження руйнівних санкцій, шляхом застосування 100% митних зборів проти росії

Відповідь: російські атаки по Україні стануть в 6,666 разів інтенсивнішими
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21.07.2025 23:11 Відповісти
"Готовність США постачати зброю України є сигналом, що Трамп остаточно обрав на чиїй він стороні"- Барро,міністр мзс Франції.
"Дональд Трамп остаточно і безповоротно став на бік путіна"-колишній міністр мзс Огризко.
Дві протилежні заяви різних очільників мзс,що стосуються допомоги США Україні і хто з них правий,а хто далекий від реальності?
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21.07.2025 23:21 Відповісти
Трамп думає тільки про Трампа, не обманюйтесь
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21.07.2025 23:58 Відповісти
Егоцентрист Трамп був, є і завжди буде на стороні свого его. Те що такий безграмотний і брутальний мудак з диктаторськими замашками опинився на чолі демократичної країни свідчить про моральне та інтелектуальне виродження США. "Президенти 200 країн шикуються в чергУ щоб поцілувати мене в сраку" - це слова Трампа і першим їз почув зєлєнскій...
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22.07.2025 00:03 Відповісти
 
 