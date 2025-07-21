Готовність США постачати зброю України є сигналом, що Трамп остаточно обрав на чиїй він стороні, - Барро

Очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що США демонструють рішучість у підтримці України.

Про це французький міністр сказав під час пресконференції у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На додаток до оголошення президентом Трампом ультиматуму в 50 днів, що веде або може привести його до запровадження руйнівних санкцій, шляхом застосування 100% митних зборів проти Росії та партнерів Росії, факт того, що президент Сполучених Штатів демонструє свою готовність постачати військове обладнання Україні, є найпереконливішим сигналом того, що він тепер остаточно обрав на чиєму він боці", - заявив дипломат.

Барро сказав, що це не є несподіванкою, оскільки з моменту свого переобрання Трамп неодноразово заявляв, що хоче встановлення миру.

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Окрім цього, французький міністр зазначив, що минуло вже 5 місяців відтоді, як Україна прийняла пропозицію про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 днів. За цей час, за словами Барро, російські атаки по Україні стали в п’ять разів інтенсивнішими.

"Це рішення американського президента, очевидно, є дуже гарною новиною, яка перегукується з участю американських представників у зустрічі, скликаній президентом Франції та прем’єр-міністром Великої Британії в межах "Коаліції охочих", про яку я вже згадував у вступній частині, - щоб засвідчити повернення єдності, підготовленості та рішучості", - додав глава МЗС Франції.

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