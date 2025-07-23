Госдеп США одобрил продажу Украине БМП Bradley и ЗРК HAWK Phase III на $322 млн

Государственный департамент США принял решение о продаже Украине рекатных комплексов HAWK Phase III и боевых машин пехоты Bradley. Общая сумма обоих пакетов составляет 322 миллиона долларов.

Об этом говорится в релизах Управления военного сотрудничества министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.

Украине планируют продать БМП Bradley, а также средства техобслуживания к ним и средства для ремонта и капитального ремонта.

В релизе сказано, что Киев сделал запрос на приобретение оборудования и услуг для модернизации боевых машин пехоты Bradley, технической помощи, обучения украинских военных. Общая стоимость этого пакета оценивается в 150 миллионов долларов.

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