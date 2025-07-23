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Госдеп США одобрил продажу Украине БМП Bradley и ЗРК HAWK Phase III на $322 млн
Государственный департамент США принял решение о продаже Украине рекатных комплексов HAWK Phase III и боевых машин пехоты Bradley. Общая сумма обоих пакетов составляет 322 миллиона долларов.
Об этом говорится в релизах Управления военного сотрудничества министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.
Украине планируют продать БМП Bradley, а также средства техобслуживания к ним и средства для ремонта и капитального ремонта.
В релизе сказано, что Киев сделал запрос на приобретение оборудования и услуг для модернизации боевых машин пехоты Bradley, технической помощи, обучения украинских военных. Общая стоимость этого пакета оценивается в 150 миллионов долларов.
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+4 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий23.07.2025 23:19 Ответить Ссылка
+2 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий23.07.2025 23:23 Ответить Ссылка
+1 Fenix Karramba
показать весь комментарий23.07.2025 23:29 Ответить Ссылка
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А коли США буде нести відповідальність за порізані українські винищувачі та ракети по Будапештському меморандуму? Чи Трамп цю історию пропустив?
АЛЕ, ГАРАНТ ‼️‼️
В 1994 году на вооружении армии США Hawk был заменен https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot MIM-104 Patriot.
Цікаво, наскільки їх транспортування до України дешевше утилізації.