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Новости помощь Украине от США
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Госдеп США одобрил продажу Украине БМП Bradley и ЗРК HAWK Phase III на $322 млн

бредлі бмп

Государственный департамент США принял решение о продаже Украине рекатных комплексов HAWK Phase III и боевых машин пехоты Bradley. Общая сумма обоих пакетов составляет 322 миллиона долларов.

Об этом говорится в релизах Управления военного сотрудничества министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.

Украине планируют продать БМП Bradley, а также средства техобслуживания к ним и средства для ремонта и капитального ремонта.

В релизе сказано, что Киев сделал запрос на приобретение оборудования и услуг для модернизации боевых машин пехоты Bradley, технической помощи, обучения украинских военных. Общая стоимость этого пакета оценивается в 150 миллионов долларов.

Дополняется...

Госдепартамент США (1867) помощь (8013)


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Топ комментарии
+4
Продаж - це добре
А коли США буде нести відповідальність за порізані українські винищувачі та ракети по Будапештському меморандуму? Чи Трамп цю історию пропустив?
АЛЕ, ГАРАНТ ‼️‼️
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23.07.2025 23:19 Ответить
+2
Разработка PIP Phase III началась в 1983 году и впервые была принята на вооружение ВС США в 1989 году.
В 1994 году на вооружении армии США Hawk был заменен https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot MIM-104 Patriot.
Цікаво, наскільки їх транспортування до України дешевше утилізації.
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23.07.2025 23:23 Ответить
+1
Давайте не "клеить дурня" а называть вещи своими именами За счет КАБов русня проломит любую оборону. Подчеркиваю. Любую оборону. Когда в неделю по тысячу КАБов кидают то понятно что ЗСУ придется отступать ибо их позиции тупо аннигилируют. И HAWK ничем не поможет. Он не собьет носитель КАБов на высоте 10 км и вдаль около 100 км. Это значит что фронту и на далее ЖОПА! КАБами закидают и не видать перемоги как не гляди"
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23.07.2025 23:29 Ответить
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Продаж - це добре
А коли США буде нести відповідальність за порізані українські винищувачі та ракети по Будапештському меморандуму? Чи Трамп цю історию пропустив?
АЛЕ, ГАРАНТ ‼️‼️
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23.07.2025 23:19 Ответить
Х-ло ему про это не рассказывал.
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23.07.2025 23:48 Ответить
А в чому вони и тут винні?
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24.07.2025 00:04 Ответить
дякуемо і за це, але дайте нарешті ракети!
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23.07.2025 23:20 Ответить
Хто заплатить, не пишуть ?
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23.07.2025 23:21 Ответить
Разработка PIP Phase III началась в 1983 году и впервые была принята на вооружение ВС США в 1989 году.
В 1994 году на вооружении армии США Hawk был заменен https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot MIM-104 Patriot.
Цікаво, наскільки їх транспортування до України дешевше утилізації.
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23.07.2025 23:23 Ответить
C-300 1979года и нормальная система
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24.07.2025 00:01 Ответить
Поки Україна платить, будь-який варіант вигідний для Штатів.
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24.07.2025 00:04 Ответить
Давайте не "клеить дурня" а называть вещи своими именами За счет КАБов русня проломит любую оборону. Подчеркиваю. Любую оборону. Когда в неделю по тысячу КАБов кидают то понятно что ЗСУ придется отступать ибо их позиции тупо аннигилируют. И HAWK ничем не поможет. Он не собьет носитель КАБов на высоте 10 км и вдаль около 100 км. Это значит что фронту и на далее ЖОПА! КАБами закидают и не видать перемоги как не гляди"
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23.07.2025 23:29 Ответить
Ну сейчас самая большая проблема именно от пехоты, не каб занимает и штурмует и закрепляется на позициях, а пехота которой полно у русни и они идут в немыслимые штурмы
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24.07.2025 00:05 Ответить
И чем те Брэдли помогут когда на узкий участок фронта по тысячу КАБов в неделю летит? Они и "пукнуть" не успеют те "Брэдли"
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23.07.2025 23:33 Ответить
1200 км это узкий участок ?
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24.07.2025 00:06 Ответить
Всегда во всех войнах ьвыигравали те у кого АВИАЦИЯ! АВИАЦИЯ мля! А нам все про пехоту херню мелят . Какая пехота в 21 веке? Только ракеты! Только авиация!
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23.07.2025 23:36 Ответить
С поганой американской овцы хоть шести клок.
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23.07.2025 23:43 Ответить
С миру по нитке - голому *уй в #раку.
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24.07.2025 00:07 Ответить
 
 