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Новини допомога Україні від США
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Держдеп США схвалив продаж Україні БМП Bradley і ЗРК HAWK Phase III на $322 млн

бредлі бмп

Державний департамент США ухвалив рішення про продаж Україні рекатних комплексів HAWK Phase III та бойових машин піхоти Bradley. Загальна сума обох пакетів становить 322 мільйони доларів.

Про це йдеться у релізах Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ.

Україні планують продати БМП Bradley, а також засоби техобслуговування до них і засоби для ремонту та капітального ремонту.

У релізі сказано, що Київ зробив запит на придбання обладнання та послуг для модернізації бойових машин піхоти Bradley, технічної допомоги, навчання українських військових. Загальна вартість цього пакету оцінюється в 150 мільйонів доларів.

Другий пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III.

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"Держдепартамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України закордонних військових засобів ракетної системи HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання на суму приблизно 172 мільйони доларів. Агентство з оборонного співробітництва у сфері безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес", - сказано у релізі.

В Управлінні воєнного співробітництва міністерства оборони США додали, що цей продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та цілям національної безпеки США, покращуючи здатність України забезпечувати власну оборону.

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Автор: 

Держдепартамент США (1664) допомога (8611)


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Топ коментарі
+7
Продаж - це добре
А коли США буде нести відповідальність за порізані українські винищувачі та ракети по Будапештському меморандуму? Чи Трамп цю історию пропустив?
АЛЕ, ГАРАНТ ‼️‼️
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23.07.2025 23:19 Відповісти
+3
Разработка PIP Phase III началась в 1983 году и впервые была принята на вооружение ВС США в 1989 году.
В 1994 году на вооружении армии США Hawk был заменен https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot MIM-104 Patriot.
Цікаво, наскільки їх транспортування до України дешевше утилізації.
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23.07.2025 23:23 Відповісти
+2
С поганой американской овцы хоть шести клок.
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23.07.2025 23:43 Відповісти
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Продаж - це добре
А коли США буде нести відповідальність за порізані українські винищувачі та ракети по Будапештському меморандуму? Чи Трамп цю історию пропустив?
АЛЕ, ГАРАНТ ‼️‼️
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23.07.2025 23:19 Відповісти
Х-ло ему про это не рассказывал.
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23.07.2025 23:48 Відповісти
А в чому вони и тут винні?
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24.07.2025 00:04 Відповісти
Дурак или прикидываешься?
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24.07.2025 00:17 Відповісти
Не раньше чем ты понесешь ответственность за то, что выбрала сначала сцыкретаря КПУ, а потом Красного директора ************* Украины. И проверь еще, похоже что там США тебе в трусы насрали.
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24.07.2025 00:17 Відповісти
Не соромно за три роки мови не вивчити ? Брись у рашку

Oleg K #525841

Реєстрація: 05 липня 2022
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24.07.2025 00:29 Відповісти
Так, насрали, как минимум на 100 лярдов баксов по курсу 1:3 на сегодняшний день, кацапское рыло, за ЯО.
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24.07.2025 00:31 Відповісти
дякуемо і за це, але дайте нарешті ракети!
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23.07.2025 23:20 Відповісти
Хто заплатить, не пишуть ?
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23.07.2025 23:21 Відповісти
Разработка PIP Phase III началась в 1983 году и впервые была принята на вооружение ВС США в 1989 году.
В 1994 году на вооружении армии США Hawk был заменен https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot MIM-104 Patriot.
Цікаво, наскільки їх транспортування до України дешевше утилізації.
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23.07.2025 23:23 Відповісти
C-300 1979года и нормальная система
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24.07.2025 00:01 Відповісти
С-300 говно для нищебродов.
Hawk 1952.
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24.07.2025 00:11 Відповісти
С 300 может сбивать балистику хавк нет так что хз что лучше
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24.07.2025 00:17 Відповісти
Поки Україна платить, будь-який варіант вигідний для Штатів.
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24.07.2025 00:04 Відповісти
Ну сейчас самая большая проблема именно от пехоты, не каб занимает и штурмует и закрепляется на позициях, а пехота которой полно у русни и они идут в немыслимые штурмы
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24.07.2025 00:05 Відповісти
Fenix Karramba

Реєстрація: 23.07.2025
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24.07.2025 00:51 Відповісти
1200 км это узкий участок ?
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24.07.2025 00:06 Відповісти
С поганой американской овцы хоть шести клок.
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23.07.2025 23:43 Відповісти
С миру по нитке - голому *уй в #раку.
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24.07.2025 00:07 Відповісти
До сегодняшнего дня поступало вооружение "от Байдена", с сегодняшнего - от Трампа. Значит этот недоумок в конце концов понял с кем имеет дело на маскве, это хорошая новость.
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24.07.2025 00:21 Відповісти
А что с теми 3,8 миллиардами от Байдена которые висят ?
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24.07.2025 00:27 Відповісти
Байден на миллиарды давал помощь. А агент краснов по крохе раз в полгода. Плешивый чекист путин доволен работой своего лучшего агента.
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24.07.2025 01:04 Відповісти
Читаємо уважно: "можливого продажу уряду України закордонних військових засобів ракетної системи HAWK Phase III"... тобто 1) не факт, що продаси; 2) не із запасів США, а знову чиїсь, хто місяцями буде погоджувати, очікуючи від США компенсації/заміщення вибувших комплексів... ось така хуня, малята...
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24.07.2025 01:05 Відповісти
 
 