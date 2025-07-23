Держдеп США схвалив продаж Україні БМП Bradley і ЗРК HAWK Phase III на $322 млн
Державний департамент США ухвалив рішення про продаж Україні рекатних комплексів HAWK Phase III та бойових машин піхоти Bradley. Загальна сума обох пакетів становить 322 мільйони доларів.
Про це йдеться у релізах Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ.
Україні планують продати БМП Bradley, а також засоби техобслуговування до них і засоби для ремонту та капітального ремонту.
У релізі сказано, що Київ зробив запит на придбання обладнання та послуг для модернізації бойових машин піхоти Bradley, технічної допомоги, навчання українських військових. Загальна вартість цього пакету оцінюється в 150 мільйонів доларів.
Другий пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III.
"Держдепартамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України закордонних військових засобів ракетної системи HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання на суму приблизно 172 мільйони доларів. Агентство з оборонного співробітництва у сфері безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес", - сказано у релізі.
В Управлінні воєнного співробітництва міністерства оборони США додали, що цей продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та цілям національної безпеки США, покращуючи здатність України забезпечувати власну оборону.
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А коли США буде нести відповідальність за порізані українські винищувачі та ракети по Будапештському меморандуму? Чи Трамп цю історию пропустив?
АЛЕ, ГАРАНТ ‼️‼️
Oleg K #525841
Реєстрація: 05 липня 2022
В 1994 году на вооружении армии США Hawk был заменен https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot MIM-104 Patriot.
Цікаво, наскільки їх транспортування до України дешевше утилізації.
Hawk 1952.
Реєстрація: 23.07.2025