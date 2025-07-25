Сікорський: Ми передали Зеленському, що найгірше зараз - відмовитися від боротьби з корупцією

Міністр закордонних Справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що президента України Володимира Зеленського застерегли від припинення боротьби з корупцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Польщі, яке наводить цитату Сікорського у соцмережі Х.

"Ми передали президенту Зеленському, що найгірше, що він може зараз зробити, це відмовитися від боротьби з корупцією. Українці борються за чесну європейську державу", – йдеться в повідомленні.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.