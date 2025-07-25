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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Сікорський: Ми передали Зеленському, що найгірше зараз - відмовитися від боротьби з корупцією

Сікорський про корупцію

Міністр закордонних Справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що президента України Володимира Зеленського застерегли від припинення боротьби з корупцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Польщі, яке наводить цитату Сікорського у соцмережі Х.

"Ми передали президенту Зеленському, що найгірше, що він може зараз зробити, це відмовитися від боротьби з корупцією. Українці борються за чесну європейську державу", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Усі заяви про розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП - фейк, - Зеленський

Сікорський про корупцію

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Автор: 

НАБУ (5310) Зеленський Володимир (24851) Сікорський Радослав (291) САП (2372)


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Топ коментарі
+9
Янелоху будет тяжело бороться с самим собой.
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25.07.2025 12:35 Відповісти
+7
Європейцям так і не дойшло що ЗЕскот і є джерелом корупції!
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25.07.2025 12:37 Відповісти
+3
кому??
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25.07.2025 12:38 Відповісти
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Вже почав боротися - незнамо з ким
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25.07.2025 12:34 Відповісти
Янелоху будет тяжело бороться с самим собой.
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25.07.2025 12:35 Відповісти
Спросите у Бени...
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25.07.2025 12:45 Відповісти
Зря Безуглу здесь забанили, она шедевр выдала: типа Порох украл у Бени деньги, которые перед этим украл сам Беня из Привата.
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25.07.2025 12:52 Відповісти
Хто йому втолмачить, що треба змінити своє оточення - Ермака, Татарова і інших супер-менеджерів по демонтажу України.
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25.07.2025 12:36 Відповісти
кому??
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25.07.2025 12:38 Відповісти
а як же "волинська трагедія"?
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25.07.2025 12:37 Відповісти
Московським лайном з личаками, понесло від тебе!!
Московіта, одразу видає його ж смердючість(вялічіє???)!
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25.07.2025 12:40 Відповісти
Волинська трагедія - це більше український термін. Кацапський - "валинская рєзня", а польский - якась маячня про геноцид.
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25.07.2025 12:44 Відповісти
Московіти, ведуть війну, проти України, з 2014 року!!
Друга світова війна, тут до чого??
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25.07.2025 12:47 Відповісти
Я про термін, а не про те, яка війна. Трагедією називають події на Волині, Холмщині, Перемишльщині і Галиччині, коли поляки і українці нищили один одного, саме в Україні.
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25.07.2025 13:15 Відповісти
Європейцям так і не дойшло що ЗЕскот і є джерелом корупції!
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25.07.2025 12:37 Відповісти
Так перед цим, оточення з приблуд95 та їх менеджер, теж мало свою розмову з ухилянтом щодо недопущення їх покарання за їх діяльність!!
Вони ж, брали гроші в Українців, як чужі, а повертати тепер їх треба, як уже СВОЇ!!
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25.07.2025 12:38 Відповісти
Ось воно! Вже не дзвонять, що підтверджує і сам Зєлєнскій про Урсусу фон дер Лєн, а передають. Зєля стає нерукопожатим? 🤔
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25.07.2025 12:39 Відповісти
як не можеш побороти корупцію, то тіко один варіант - її очолити (с)
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25.07.2025 12:39 Відповісти
Оманській Гниді запахло бабосами ..всьо ..обкурка вже не відірвати
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25.07.2025 12:42 Відповісти
"Це, теж, фейк!"
Не було такого (с)
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25.07.2025 12:43 Відповісти
Корупцію в Україні, як і взагалі управління державою очолює Єрмак. Зеленський при ньому тільки номінально. Ні я, ні будь хто із знайомих не обирали Єрмака керувати державою (як і весь "95 Квартал") - це САМОЗВАНЕЦЬ. Кремлівський агент впливу Єрмак використав Зеленського в якості "Троянського Коня" і тепер фактично сам робить, що хоче.
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25.07.2025 12:48 Відповісти
А Зеленський при Єрмаку просто спікер, актор і так далі...
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25.07.2025 12:49 Відповісти
Не слушайте провокатора Сикорского: он предлагает воевать на два фронта: с Путей и с коррупцией. Мы на два не потянем
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25.07.2025 12:48 Відповісти
Він бореться
Як кажуть, гур та сбу супроводжували чернишова, щоб набу та сап його не зарештували.
Що це, як не боротьба з корупцією.
Він навіть хоче щоб набу та сап теж так боролися, як сбу та гур.
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25.07.2025 13:01 Відповісти
А кращеб передали б йому іншим способом: ввели б персональні санкції на кожного депутата, і їх сім*Ї , проголосувавшого "ЗА". У вигляді пожиттєвої заборони в*їзду і діяльності на території ЄС.
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25.07.2025 13:02 Відповісти
Йому й не доведеться відмовлятися від боротьби, враховуючи її повну відсутність.
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25.07.2025 13:17 Відповісти
ЗЕленський + його друзі, фракція в ВР включаючи Голову і заступника,члени КМ це і є корупція.
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25.07.2025 13:17 Відповісти
а він бреше, ніби ніхто з Європи його не пресував....
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25.07.2025 13:23 Відповісти
 
 