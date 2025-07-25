Сикорский: Мы передали Зеленскому, что хуже всего сейчас - отказаться от борьбы с коррупцией
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского предостерегли от прекращения борьбы с коррупцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Польши, который приводит цитату Сикорского в соцсети Х.
"Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией. Украинцы борются за честное европейское государство", - говорится в сообщении.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
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Московіта, одразу видає його ж смердючість(вялічіє???)!
Друга світова війна, тут до чого??
Вони ж, брали гроші в Українців, як чужі, а повертати тепер їх треба, як уже СВОЇ!!
Не було такого (с)
Як кажуть, гур та сбу супроводжували чернишова, щоб набу та сап його не зарештували.
Що це, як не боротьба з корупцією.
Він навіть хоче щоб набу та сап теж так боролися, як сбу та гур.