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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Сикорский: Мы передали Зеленскому, что хуже всего сейчас - отказаться от борьбы с коррупцией

Сикорский о коррупции

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского предостерегли от прекращения борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Польши, который приводит цитату Сикорского в соцсети Х.

"Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией. Украинцы борются за честное европейское государство", - говорится в сообщении.

Также читайте: Все заявления о разговоре с фон дер Ляйен относительно НАБУ и САП - фейк, - Зеленский

Сикорский о коррупции

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Автор: 

НАБУ (4427) Зеленский Владимир (21334) Сикорский Радослав (449) САП (2209)


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Топ комментарии
+11
Янелоху будет тяжело бороться с самим собой.
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25.07.2025 12:35 Ответить
+7
Європейцям так і не дойшло що ЗЕскот і є джерелом корупції!
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25.07.2025 12:37 Ответить
+3
Хто йому втолмачить, що треба змінити своє оточення - Ермака, Татарова і інших супер-менеджерів по демонтажу України.
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25.07.2025 12:36 Ответить
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Вже почав боротися - незнамо з ким
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25.07.2025 12:34 Ответить
Янелоху будет тяжело бороться с самим собой.
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25.07.2025 12:35 Ответить
Спросите у Бени...
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25.07.2025 12:45 Ответить
Зря Безуглу здесь забанили, она шедевр выдала: типа Порох украл у Бени деньги, которые перед этим украл сам Беня из Привата.
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25.07.2025 12:52 Ответить
Я извиняюсь перед Админом, но придётся ещё раз пересказать. Эти деньги типа "Порох вывел в Китай", и китайцы на них "песпилотники" клепают, которыми параша нас обстреливает. Такие перлы может не стОит и банить, т.к. они рождены прямо из пилотки Безуглой.
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25.07.2025 13:37 Ответить
Хто йому втолмачить, що треба змінити своє оточення - Ермака, Татарова і інших супер-менеджерів по демонтажу України.
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25.07.2025 12:36 Ответить
кому??
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25.07.2025 12:38 Ответить
а як же "волинська трагедія"?
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25.07.2025 12:37 Ответить
Московським лайном з личаками, понесло від тебе!!
Московіта, одразу видає його ж смердючість(вялічіє???)!
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25.07.2025 12:40 Ответить
Волинська трагедія - це більше український термін. Кацапський - "валинская рєзня", а польский - якась маячня про геноцид.
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25.07.2025 12:44 Ответить
Московіти, ведуть війну, проти України, з 2014 року!!
Друга світова війна, тут до чого??
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25.07.2025 12:47 Ответить
Я про термін, а не про те, яка війна. Трагедією називають події на Волині, Холмщині, Перемишльщині і Галиччині, коли поляки і українці нищили один одного, саме в Україні.
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25.07.2025 13:15 Ответить
Як показали події останніх років, чи не скрізь, де теракти, війни, смерті і розруха, стирчать роги кацапні. То не здивувалась би, якби виявилось, що і в тих подіях стирчали ті ж роги. Просто тоді не було айфонів та інтернетів.
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25.07.2025 13:42 Ответить
Європейцям так і не дойшло що ЗЕскот і є джерелом корупції!
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25.07.2025 12:37 Ответить
Так перед цим, оточення з приблуд95 та їх менеджер, теж мало свою розмову з ухилянтом щодо недопущення їх покарання за їх діяльність!!
Вони ж, брали гроші в Українців, як чужі, а повертати тепер їх треба, як уже СВОЇ!!
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25.07.2025 12:38 Ответить
Ось воно! Вже не дзвонять, що підтверджує і сам Зєлєнскій про Урсусу фон дер Лєн, а передають. Зєля стає нерукопожатим? 🤔
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25.07.2025 12:39 Ответить
як не можеш побороти корупцію, то тіко один варіант - її очолити (с)
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25.07.2025 12:39 Ответить
Оманській Гниді запахло бабосами ..всьо ..обкурка вже не відірвати
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25.07.2025 12:42 Ответить
"Це, теж, фейк!"
Не було такого (с)
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25.07.2025 12:43 Ответить
Корупцію в Україні, як і взагалі управління державою очолює Єрмак. Зеленський при ньому тільки номінально. Ні я, ні будь хто із знайомих не обирали Єрмака керувати державою (як і весь "95 Квартал") - це САМОЗВАНЕЦЬ. Кремлівський агент впливу Єрмак використав Зеленського в якості "Троянського Коня" і тепер фактично сам робить, що хоче.
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25.07.2025 12:48 Ответить
А Зеленський при Єрмаку просто спікер, актор і так далі...
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25.07.2025 12:49 Ответить
Не слушайте провокатора Сикорского: он предлагает воевать на два фронта: с Путей и с коррупцией. Мы на два не потянем
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25.07.2025 12:48 Ответить
Він бореться
Як кажуть, гур та сбу супроводжували чернишова, щоб набу та сап його не зарештували.
Що це, як не боротьба з корупцією.
Він навіть хоче щоб набу та сап теж так боролися, як сбу та гур.
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25.07.2025 13:01 Ответить
А кращеб передали б йому іншим способом: ввели б персональні санкції на кожного депутата, і їх сім*Ї , проголосувавшого "ЗА". У вигляді пожиттєвої заборони в*їзду і діяльності на території ЄС.
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25.07.2025 13:02 Ответить
Йому й не доведеться відмовлятися від боротьби, враховуючи її повну відсутність.
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25.07.2025 13:17 Ответить
ЗЕленський + його друзі, фракція в ВР включаючи Голову і заступника,члени КМ це і є корупція.
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25.07.2025 13:17 Ответить
а він бреше, ніби ніхто з Європи його не пресував....
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25.07.2025 13:23 Ответить
 
 