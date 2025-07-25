Сикорский убеждал Келлога возобновить поставки ракет для Patriot Украине, - Telegraph

Глава МИД Польши Радослав Сикорский позвонил спецпосланнику президента США по вопросам Украины Киту Келлогу после удара РФ по консульству в Киеве 4 июля с призывом возобновить поставки ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом пишет Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Сикорский рассказал Келлогу, что ночью 4 июля из-за удара россиян был поврежден консульский отдел посольства Польши в Киеве.

"Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину", - сказал ему Сикорский.

Во время телефонного разговора именно заявление об ударе по посольству, кажется, больше всего поразило Келлога.

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"Как трехзвездочный генерал в отставке, он знал, что именно такие инциденты приводят к эскалации войны и, в конце концов, к выходу ситуации из-под контроля", - пишет издание.

То, что произошло потом, можно рассматривать как первое в серии событий, которые начали поворот президента США Дональда Трампа в отношении Украины, отмечает Telegraph.

После разговора с Сикорским спецпосланник США почти сразу позвонил Трампу.

Генерал проинформировал американского лидера о последней российской атаке по Украине и о том, как посольство союзника по НАТО попало под удары. Затем Келлог использовал звонок, чтобы продвигать возобновление поставок ракет для систем ПВО Patriot в Украину.

Во время разговора Трамп приказал Кэллогу связаться с главой Пентагона Питом Хэгсетом, чтобы возобновить поставки Украине.

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Telegraph добавляет, что когда Келлог передавал послание министру обороны, то сказал ему: если тот ему не верит, то должен позвонить самому Трампу.

К концу той недели в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и другие ракеты-перехватчики.