Комітет Сенату США схвалив близько $1 млрд для України в оборонному законопроєкті

Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, який передбачає виділення близько 1 млрд доларів на підтримку України, попри те, що адміністрація Дональда Трампа не включила це фінансування до свого бюджетного запиту.

Про це пише агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, комітет погодив виділення 852 мільярдів доларів для Міністерства оборони на наступний фінансовий рік, який завершиться 30 вересня 2026 року. Це на 21,7 мільярда доларів або на 2,6% більше, ніж було запропоновано в бюджеті Трампа.

Законопроєкт підтримали 26 сенаторів, "проти" голосували троє, що свідчить про широке двопартійне схвалення ініціативи, пише агенція.

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Законопроєкт включає $800 мільйонів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та $225 мільйонів на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина яких зрештою йде на підтримку України у війні проти вторгнення Росії.

"Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів", - заявив журналістам сенатор Кріс Кунс, член підкомітету з питань оборонних витрат.

Бюджетний запит Трампа та законопроєкт про оборонні асигнування, прийнятий Палатою представників на початку цього року, не передбачали жодного фінансування програми USAI, яка фінансує розвідувальні служби безпеки, навчання, обладнання та постачання для України.

Агенція Reuters додала, що проєкт закону найближчими місяцями проходитиме через законодавчі процедури. Нижня палата Конгресу — Палата представників — у своїй версії закону залишила підтримку України на рівні 300 мільйонів доларів.

Після цього його буде надіслано до Білого дому, щоб Трамп підписав закон або наклав вето.

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