Комитет Сената США одобрил около $1 млрд для Украины в оборонном законопроекте

Комитет Сената США по вопросам ассигнований одобрил законопроект об оборонных расходах на 2026 год, который предусматривает выделение около 1 млрд долларов на поддержку Украины, несмотря на то, что администрация Дональда Трампа не включила это финансирование в свой бюджетный запрос.

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, комитет согласовал выделение 852 миллиардов долларов для Министерства обороны на следующий финансовый год, который завершится 30 сентября 2026 года. Это на 21,7 миллиарда долларов или на 2,6% больше, чем было предложено в бюджете Трампа.

Законопроект поддержали 26 сенаторов, "против" голосовали трое, что свидетельствует о широком двухпартийном одобрении инициативы, пишет агентство.

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Законопроект включает $800 миллионов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и $225 миллионов на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть которых в конце концов идет на поддержку Украины в войне против вторжения России.

"Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов", - заявил журналистам сенатор Крис Кунс, член подкомитета по вопросам оборонных расходов.

Бюджетный запрос Трампа и законопроект об оборонных ассигнованиях, принятый Палатой представителей в начале этого года, не предусматривали никакого финансирования программы USAI, которая финансирует разведывательные службы безопасности, обучение, оборудование и поставки для Украины.

Агентство Reuters добавило, что проект закона в ближайшие месяцы будет проходить через законодательные процедуры. Нижняя палата Конгресса - Палата представителей - в своей версии закона оставила поддержку Украины на уровне 300 миллионов долларов.

После этого он будет направлен в Белый дом, чтобы Трамп подписал закон или наложил вето.

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