США будут поставлять военную технику странам НАТО, а они будут работать с Украиной, - Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.

Об этом американский лидер заявил 27 июля во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп похвалил решение стран НАТО повысить взносы на оборону до 5%.

"Мы имели встречу(на саммите НАТО в Гааге, - ред.), где они объявили о взносах 5% вместо 2%, и они будут платить вместо того, чтобы избегать платы", - сказал президент США.

Глава Белого дома назвал последний саммит НАТО "одной из лучших" встреч, которые когда-либо происходили в Альянсе. также Трамп засвидетельствовал, что последние договоренности с НАТО, которые предусматривают совместные усилия, в частности, по военной поддержке Украины, должны быть реализованы.

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"Мы будем посылать военную технику и другое оборудование в НАТО, и они будут делать то, что хотят, но, я думаю, в основном, будут работать с Украиной", - сказал Трамп.

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

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