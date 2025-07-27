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Новости помощь Украине от США Помощь Украине от НАТО
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США будут поставлять военную технику странам НАТО, а они будут работать с Украиной, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.

Об этом американский лидер заявил 27 июля во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп похвалил решение стран НАТО повысить взносы на оборону до 5%.

"Мы имели встречу(на саммите НАТО в Гааге, - ред.), где они объявили о взносах 5% вместо 2%, и они будут платить вместо того, чтобы избегать платы", - сказал президент США.

Глава Белого дома назвал последний саммит НАТО "одной из лучших" встреч, которые когда-либо происходили в Альянсе. также Трамп засвидетельствовал, что последние договоренности с НАТО, которые предусматривают совместные усилия, в частности, по военной поддержке Украины, должны быть реализованы.

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"Мы будем посылать военную технику и другое оборудование в НАТО, и они будут делать то, что хотят, но, я думаю, в основном, будут работать с Украиной", - сказал Трамп.

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

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НАТО (10229) помощь (8025) Трамп Дональд (6052)


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Топ комментарии
+4
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27.07.2025 21:14 Ответить
+4
Ше тиждень назад казав шо в США вже запаси зброї вичерпуються
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27.07.2025 21:14 Ответить
+3
Я от сміюся. Дуже смішна куйня вийшла за 7 років, якщо вдуматися. І це ще не кінець шоу
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27.07.2025 21:15 Ответить
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А сам просувати плідор не може?
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27.07.2025 21:12 Ответить
Плідор просуватиме лише власну дупіту. Але задорого.
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27.07.2025 21:19 Ответить
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27.07.2025 21:14 Ответить
Я от сміюся. Дуже смішна куйня вийшла за 7 років, якщо вдуматися. І це ще не кінець шоу
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27.07.2025 21:15 Ответить
Ше тиждень назад казав шо в США вже запаси зброї вичерпуються
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27.07.2025 21:14 Ответить
не виключена чергова лицемірна брехня...?
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27.07.2025 21:16 Ответить
Дол..б перепрошую, довбень зпвжди все ускладнює. Або агент Кремля, як наша жОПа.
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27.07.2025 21:19 Ответить
Трампу збрехать как два пальца об асфальт ,может он шо употребляет, а может это деменция...
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27.07.2025 21:34 Ответить
Тремпель лохматый---а мона всё направлять через Панамский канал!? Может быстрее причалит? ********* вафлозадые!
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27.07.2025 21:54 Ответить
Що тут сказати ... Трумпівський режим МАГА це режим бариг. США взагалі країна бариг. Є там люди, здатні на безкорисну допомогу, але не вони в цій країні роблять політику. Правлять ті, хто від народження не мав совісті і честі. Вони раді наживатись навіть на крові українських дітей.
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27.07.2025 22:10 Ответить
Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв'ю німецькому виданню Welt розповіла , що Президент США Дональд Трамп "подарував" ***** 5 українських регіонів, включно з Кримом, а також заборону на членство України в НАТО в обмін на закінчення війни. Однак ******* погодився.

"Президент США Трамп передав ***** Крим і кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення України", - заявила Майнль-Райзінгер.
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28.07.2025 03:13 Ответить
 
 