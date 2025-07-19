Администрация Трампа будет предоставлять оружие сначала тем союзникам, которые отдадут Украине свои запасы, - WSJ

Соединенные Штаты Америки будут перераспределять поставки оружия союзникам, готовясь в будущем предоставлять приоритет тем странам, которые готовы отдать Украине вооружение, в частности системы Patriot, из своих запасов.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа переместила Германию на первое место в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot. Это позволит немецкой стороне передать Украине имеющиеся у нее две системы.

Издание отмечает, что обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot - первый случай, когда Пентагон способствует поставкам оружия в Украину с тех пор, как Трамп объявил в начале этого месяца, что он поддерживает дополнительные военные поставки.

В то же время такой шаг подчеркнул сложность поставок Patriot и другого оружия в Киев, поскольку оборонные производственные линии на Западе едва справляются с просьбами Украины о помощи в защите ее городов и войск от агрессии РФ.

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Попытка ускорить поставку Patriot в Украину за счет пополнения запасов Германии системами с американской производственной линии соответствует обещанию Трампа заставить союзников по НАТО оплатить США часть стоимости дополнительного оружия для Украины.

По словам американского чиновника, по мере того, как все больше стран будут соглашаться на поставку Patriot из своих арсеналов в Украину, администрация Трампа будет и дальше пересматривать планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам.

Издание пишет, что в течение следующей недели, вероятно, будет заключено больше соглашений между США и их союзниками о предоставлении дополнительного оружия.

В понедельник, 21 июля, глава Пентагона Пит Хегсет проведет виртуальную встречу с другими главами оборонных ведомств стран НАТО, чтобы обсудить помощь Киеву.

А в среду, 23 июля, состоится встреча с участием стран, владеющих системами Patriot. Встреча будет проходить под председательством главнокомандующего европейских сил НАТО Алексуса Гринкевича.

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По словам американского чиновника, администрация Трампа стремится заключить индивидуальные соглашения с членами НАТО о закупке оружия для Украины. Пентагон будет контролировать этот процесс.

Эти соглашения будут выходить за пределы поставки Patriot и будут включать наступательное и оборонительное оружие, которое страны НАТО предоставят Киеву, а затем выкупят у США, пишет издание.

По словам чиновника НАТО, Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже обязались поддержать эту инициативу. Другие европейские страны могут присоединиться к помощи Киеву как только будут согласованы детали плана.

В то же время чиновники США и Европы предупреждают, что критическим вопросом является то, сколько времени понадобится для доставки дополнительного оружия в Украину.

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