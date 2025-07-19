Адміністрація Трампа надаватиме зброю спершу тим союзникам, які віддадуть Україні свої запаси, - WSJ

Сполучені Штати Америки перерозподілятимуть поставки зброї союзникам, готуючись у майбутньому надавати пріоритет тим країнам, які готові віддати Україні озброєння, зокрема системи Patriot, зі своїх запасів.

Про це пише The Wall Street Journal, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адміністрація Дональда Трампа перемістила Німеччину на перше місце в черзі на отримання систем протиповітряної оборони Patriot. Це дасть змогу німецькій стороні передати Україні наявні у неї дві системи.

Видання зауважує, що обіцянка США швидко замінити німецькі системи Patriot – перший випадок, коли Пентагон сприяє поставкам зброї в Україну відтоді, як Трамп оголосив на початку цього місяця, що він підтримує додаткові військові поставки.

Водночас такий крок підкреслив складність постачання Patriot та іншої зброї до Києва, оскільки оборонні виробничі лінії на Заході ледве справляються з проханнями України про допомогу в захисті її міст і військ від агресії РФ.

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Спроба прискорити поставку Patriot в Україну за рахунок поповнення запасів Німеччини системами з американської виробничої лінії відповідає обіцянці Трампа змусити союзників по НАТО оплатити США частину вартості додаткової зброї для України.

За словами американського посадовця, в міру того, як все більше країн погоджуватимуться на поставку Patriot зі своїх арсеналів в Україну, адміністрація Трампа буде й надалі переглядати плани майбутніх поставок, надаючи пріоритет цим союзникам.

Видання пише, що впродовж наступного тижня, ймовірно, буде укладено більше угод між США та їх союзниками про надання додаткової зброї.

У понеділок, 21 липня, глава Пентагону Піт Гегсет проведе віртуальну зустріч з іншими главами оборонних відомств країн НАТО, щоб обговорити допомогу Києву.

А в середу, 23 липня, відбудеться зустріч за участю країн, що володіють системами Patriot. Зустріч відбуватиметься під головуванням головнокомандувача європейських сил НАТО Алексуса Гринкевича.

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За словами американського високопосадовця, адміністрація Трампа прагне укласти індивідуальні угоди з членами НАТО про закупівлю зброї для України. Пентагон буде контролювати цей процес.

Ці угоди виходитимуть за межі постачання Patriot і включатимуть наступальну та оборонну зброю, яку країни НАТО нададуть Києву, а потім викуплять у США, пише видання.

За словами посадовця НАТО, Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада та Фінляндія вже зобов'язалися підтримати цю ініціативу. Інші європейські країни можуть приєднатися до допомоги Києву щойно будуть узгоджені деталі плану.

Водночас посадовці США і Європи попереджають, що критичним питанням є те, скільки часу знадобиться для доставки додаткової зброї в Україну.

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