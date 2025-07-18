Велика Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї в США для передачі Україні, - Bloomberg

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї в США для передачі Україні, щоб зміцнити оборону країни, яка потерпає від війни з російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Проте наголошується, що остаточне рішення ще не прийнято. Переговори між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами щодо приєднання до цієї пропозиції перебувають на ранній стадії.

"Ми працюємо з союзниками над наданням сил і засобів", а також над "підтримкою, яка стоїть за цим, щоб переконатися, що будь-які сили і засоби будуть ефективними в Україні", - сказав Стармер.

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

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