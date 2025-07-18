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Новини Поставки зброї для України
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Велика Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї в США для передачі Україні, - Bloomberg

Стармер про закупівлю американської зброї

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї в США для передачі Україні, щоб зміцнити оборону країни, яка потерпає від війни з російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Проте наголошується, що остаточне рішення ще не прийнято. Переговори між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами щодо приєднання до цієї пропозиції перебувають на ранній стадії.

"Ми працюємо з союзниками над наданням сил і засобів", а також над "підтримкою, яка стоїть за цим, щоб переконатися, що будь-які сили і засоби будуть ефективними в Україні", - сказав Стармер.

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зброя США для України: у Держдепі відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити озброєння

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Велика Британія (5704) зброя (7636) Стармер Кір (235)


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18.07.2025 08:28 Відповісти
коли хтось теребенькає про нову зброю, одразу кажуть навіщо ви це робите.
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18.07.2025 08:39 Відповісти
твой кумир тоже хотел купить у амеров Пэтриоты. а как оказалось возможно, притих! у тебя к нему конечно же вопросов нет!?
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18.07.2025 08:43 Відповісти
Це вам не Борька. Той би вже приєднався. Язиком.
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18.07.2025 08:45 Відповісти
- У нас немає потрібної Україні зброї, але ми готові її купити у США
- Ну ось - купуйте
- Ми подумаємо...
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18.07.2025 08:42 Відповісти
ми готові її купити у США

Не готові. У них і моряків на кораблі набрати не можуть, не те, щоб за щось інше думати.
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18.07.2025 08:46 Відповісти
Може приєднатися а може і не зможе
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18.07.2025 08:46 Відповісти
 
 