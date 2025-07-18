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Новости Поставки оружия для Украины
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Великобритания может присоединиться к Германии в закупке оружия в США для передачи Украине, - Bloomberg

Стармер о закупке американского оружия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для передачи Украине, чтобы укрепить оборону страны, которая страдает от войны с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Однако отмечается, что окончательное решение еще не принято. Переговоры между Великобританией, США и другими европейскими странами относительно присоединения к этому предложению находятся на ранней стадии.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением сил и средств", а также над "поддержкой, которая стоит за этим, чтобы убедиться, что любые силы и средства будут эффективными в Украине", - сказал Стармер.

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оружие США для Украины: в Госдепе отказались раскрыть, какие страны согласились оплатить вооружение

Автор: 

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Може?
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18.07.2025 08:28 Ответить
коли хтось теребенькає про нову зброю, одразу кажуть навіщо ви це робите.
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18.07.2025 08:39 Ответить
твой кумир тоже хотел купить у амеров Пэтриоты. а как оказалось возможно, притих! у тебя к нему конечно же вопросов нет!?
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18.07.2025 08:43 Ответить
Це вам не Борька. Той би вже приєднався. Язиком.
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18.07.2025 08:45 Ответить
- У нас немає потрібної Україні зброї, але ми готові її купити у США
- Ну ось - купуйте
- Ми подумаємо...
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18.07.2025 08:42 Ответить
ми готові її купити у США

Не готові. У них і моряків на кораблі набрати не можуть, не те, щоб за щось інше думати.
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18.07.2025 08:46 Ответить
Може приєднатися а може і не зможе
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18.07.2025 08:46 Ответить
 
 