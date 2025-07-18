Великобритания может присоединиться к Германии в закупке оружия в США для передачи Украине, - Bloomberg

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для передачи Украине, чтобы укрепить оборону страны, которая страдает от войны с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Однако отмечается, что окончательное решение еще не принято. Переговоры между Великобританией, США и другими европейскими странами относительно присоединения к этому предложению находятся на ранней стадии.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением сил и средств", а также над "поддержкой, которая стоит за этим, чтобы убедиться, что любые силы и средства будут эффективными в Украине", - сказал Стармер.

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оружие США для Украины: в Госдепе отказались раскрыть, какие страны согласились оплатить вооружение