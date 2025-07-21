Рютте после заседания "Рамштайна": Продолжаем сотрудничать над закупкой вооружения США для Украины

На заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины речь шла, в частности о закупках американского вооружения для Украины.

Об этом сообщил генсек НАТО Марко Рютте по итогам встречи "Рамштайна", информирует Цензор.НЕТ.

"Приятно сегодня пообщаться с министрами обороны в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы продолжаем тесно сотрудничать, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку, в частности через новую инициативу, которая предоставляет союзникам новый доступ к закупке американского оборудования для Украины через НАТО", - сообщил генсек Альянса.

Напомним, что 14 июля во время встречи с Рютте президент США Дональд Трамп заявил о договоренности о поставках вооружения Украине.

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