ПВО, Patriot и финансовая поддержка - Шмыгаль рассказал участникам "Рамштайна" об оборонных потребностях Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал участникам Контактной группы по поддержке Украины "Рамштайн" об основных потребностях государства в сфере обороны и ожиданиях от международных партнеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Моя первая просьба касается срочной закупки американского оружия для Украины - противовоздушная оборона, особенно Patriot и ракеты PAC 3 вместе с боеприпасами, являются чрезвычайно важными для нас", - заявил Шмыгаль.

Министр напомнил о последней ночной комбинированной атаке России, в которой было задействовано 24 ракеты и 426 беспилотников.

"Российский террор продолжается, поэтому нам нужно усилить нашу противовоздушную оборону. Я прошу США сделать это оружие доступным для приобретения, а наших европейских партнеров - предоставить все необходимое финансирование для его закупки", - сказал министр.

Еще одно ожидание, озвученное Шмыгалем - финансовая поддержка.

"Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы покрыть нынешний дефицит (оборонных. - Ред.) закупок. Это позволит нам построить больше беспилотников FPV для удержания линии фронта, больше беспилотников-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное дальнобойное оружие, чтобы вернуть войну на территорию России", - заявил министр обороны.

"Третье - это подготовка к 2026 году. Я призываю наших партнеров выделить средства для Украины в своих бюджетных предложениях на 2026 год, уже сейчас", - сказал Шмыгаль.

Отдельно он акцентировал на необходимости активного участия Украины в европейских программах кредитования в рамках SAFE (Security Action for Europe).

"Кредиты SAFE - еще один критически важный источник финансирования на следующий год", - сказал министр, добавив, что "единство остается нашей самой большой силой".

Он выразил готовность работать с партнерами для "достижения этих целей и обеспечения длительного мира".

"Я полностью понимаю уровень ответственности, который лежит на министре обороны страны и войны. Именно поэтому хочу заверить вас, дорогие друзья, что переходный период в Министерстве обороны будет гладким. Деятельность останется непрерывной. Все, чего мы достигли вместе, будет оставаться приоритетом", - резюмировал Шмыгаль.