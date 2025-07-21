ППО, Patriot та фінансова підтримка, - Шмигаль розповів учасникам "Рамштайну" про оборонні потреби України

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів учасникам Контактної групи з підтримки України "Рамштайн" про основні потреби держави у сфері оборони та очікування від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України - протиповітряна оборона, особливо Patriot та ракети PAC 3 разом з боєприпасами, є надзвичайно важливими для нас", - заявив Шмигаль.

Міністр нагадав про останню нічну комбіновану атаку Росії, в якій було задіяно 24 ракети та 426 безпілотників.

"Російський терор триває, тому нам потрібно посилити нашу протиповітряну оборону. Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання, а наших європейських партнерів - надати все необхідне фінансування для її закупівлі", – сказав міністр.

Ще одне очікування, озвучене Шмигалем - фінансова підтримка.

"Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб покрити цьогорічний дефіцит (оборонних. - Ред.) закупівель. Це дозволить нам побудувати більше безпілотників FPV для утримання лінії фронту, більше безпілотників-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів" та додаткову далекобійну зброю, щоб повернути війну на територію Росії", - заявив міністр оборони.

"Третє - це підготовка до 2026 року. Я закликаю наших партнерів виділити кошти для України у своїх бюджетних пропозиціях на 2026 рік, вже зараз", - сказав Шмигаль.

Окремо він акцентував на необхідності активної участі України в європейських програмах кредитування в рамках SAFE (Security Action for Europe).

"Кредити SAFE - ще одне критично важливе джерело фінансування на наступний рік", - сказав міністр, додавши, що "єдність залишається нашою найбільшою силою".

Він висловив готовність працювати з партнерами для "досягнення цих цілей та забезпечення тривалого миру".

"Я повністю розумію рівень відповідальності, який лежить на міністрі оборони країни та війни. Саме тому хочу запевнити вас, дорогі друзі, що перехідний період у Міністерстві оборони буде гладким. Діяльність залишиться безперервною. Все, чого ми досягли разом, залишатиметься пріоритетом", - резюмував Шмигаль.