Рютте після засідання "Рамштайну": Продовжуємо співпрацювати над закупівлею озброєння США для України
На засідання Контактної групи з питань оборони України йшлося, зокрема про закупівлі американського озброєння для України.
Про це повідомив генсек НАТО Марко Рютте за підсумками зустрічі "Рамштайну", інформує Цензор.НЕТ.
"Приємно сьогодні поспілкуватися з міністрами оборони в Контактній групі з питань оборони України. Ми продовжуємо тісно співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку, зокрема через нову ініціативу, яка надає союзникам новий доступ до закупівлі американського обладнання для України через НАТО", - повідомив генсек Альянсу.
Нагадаємо, що 14 липня під час зустрічі з Рютте президент США Дональд Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль