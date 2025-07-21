Рютте після засідання "Рамштайну": Продовжуємо співпрацювати над закупівлею озброєння США для України

На засідання Контактної групи з питань оборони України йшлося, зокрема про закупівлі американського озброєння для України.

Про це повідомив генсек НАТО Марко Рютте за підсумками зустрічі "Рамштайну", інформує Цензор.НЕТ.

"Приємно сьогодні поспілкуватися з міністрами оборони в Контактній групі з питань оборони України. Ми продовжуємо тісно співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку, зокрема через нову ініціативу, яка надає союзникам новий доступ до закупівлі американського обладнання для України через НАТО", - повідомив генсек Альянсу.

Нагадаємо, що 14 липня під час зустрічі з Рютте президент США Дональд Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

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