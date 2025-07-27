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Новини допомога Україні від США Допомога Україні від НАТО
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США надсилатимуть військову техніку країнам НАТО, а вони працюватимуть з Україною, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір просувати угоду із союзниками по НАТО щодо закупівлі ними американської зброї з метою, зокрема, передачі військової допомоги Україні.

Про це американський лідер заявив 27 липня під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп похвалив рішення країн НАТО підвищити внески на оборону до 5%.

"Ми мали зустріч (на саміті НАТО в Гаазі, - ред.), де вони оголосили про внески 5% замість 2%, і вони платитимуть замість того, щоб уникати плати", - сказав президент США.

Глава Білого дому назвав останній саміт НАТО "однією з найкращих" зустрічей, які коли-небудь відбувалися в Альянсі. також Трамп засвідчив, що останні домовленості з НАТО, які передбачають спільні зусилля, зокрема, щодо військової підтримки України, мають бути реалізовані.

Читайте також: Адміністрація Трампа надаватиме зброю спершу тим союзникам, які віддадуть Україні свої запаси, - WSJ

"Ми надсилатимемо військову техніку та інше обладнання до НАТО, і вони робитимуть те, що хочуть, але, я думаю, здебільшого, працюватимуть з Україною", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Читайте також: Рютте після засідання "Рамштайну": Продовжуємо співпрацювати над закупівлею озброєння США для України

Автор: 

НАТО (6690) допомога (8621) Трамп Дональд (6538)


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Топ коментарі
+4
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27.07.2025 21:14 Відповісти
+3
Ше тиждень назад казав шо в США вже запаси зброї вичерпуються
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27.07.2025 21:14 Відповісти
+3
Я от сміюся. Дуже смішна куйня вийшла за 7 років, якщо вдуматися. І це ще не кінець шоу
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27.07.2025 21:15 Відповісти
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А сам просувати плідор не може?
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27.07.2025 21:12 Відповісти
Плідор просуватиме лише власну дупіту. Але задорого.
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27.07.2025 21:19 Відповісти
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27.07.2025 21:14 Відповісти
Я от сміюся. Дуже смішна куйня вийшла за 7 років, якщо вдуматися. І це ще не кінець шоу
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27.07.2025 21:15 Відповісти
Ше тиждень назад казав шо в США вже запаси зброї вичерпуються
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27.07.2025 21:14 Відповісти
не виключена чергова лицемірна брехня...?
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27.07.2025 21:16 Відповісти
Дол..б перепрошую, довбень зпвжди все ускладнює. Або агент Кремля, як наша жОПа.
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27.07.2025 21:19 Відповісти
Трампу збрехать как два пальца об асфальт ,может он шо употребляет, а может это деменция...
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27.07.2025 21:34 Відповісти
Тремпель лохматый---а мона всё направлять через Панамский канал!? Может быстрее причалит? ********* вафлозадые!
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27.07.2025 21:54 Відповісти
Що тут сказати ... Трумпівський режим МАГА це режим бариг. США взагалі країна бариг. Є там люди, здатні на безкорисну допомогу, але не вони в цій країні роблять політику. Правлять ті, хто від народження не мав совісті і честі. Вони раді наживатись навіть на крові українських дітей.
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27.07.2025 22:10 Відповісти
 
 