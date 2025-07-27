США надсилатимуть військову техніку країнам НАТО, а вони працюватимуть з Україною, - Трамп
Президент США Дональд Трамп підтвердив намір просувати угоду із союзниками по НАТО щодо закупівлі ними американської зброї з метою, зокрема, передачі військової допомоги Україні.
Про це американський лідер заявив 27 липня під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп похвалив рішення країн НАТО підвищити внески на оборону до 5%.
"Ми мали зустріч (на саміті НАТО в Гаазі, - ред.), де вони оголосили про внески 5% замість 2%, і вони платитимуть замість того, щоб уникати плати", - сказав президент США.
Глава Білого дому назвав останній саміт НАТО "однією з найкращих" зустрічей, які коли-небудь відбувалися в Альянсі. також Трамп засвідчив, що останні домовленості з НАТО, які передбачають спільні зусилля, зокрема, щодо військової підтримки України, мають бути реалізовані.
"Ми надсилатимемо військову техніку та інше обладнання до НАТО, і вони робитимуть те, що хочуть, але, я думаю, здебільшого, працюватимуть з Україною", - сказав Трамп.
Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
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