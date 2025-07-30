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Новости Помощь Украине
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Республиканцы в Сенате предложили механизм поставок американского оружия Украине за счет европейских союзников, - The Wall Street Journal

сенат

По данным издания The Wall Street Journal, республиканцы в Сенате США разработала механизм, как вооружить Украину американским оружием за европейские деньги. Два ведущих сенатора изложили план, позволяющий союзникам финансировать поставки оружия и военной техники Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Закон, предложенный сенаторами Роджером Уикером (республиканец от штата Миссисипи) и Джимом Ришем (республиканец от штата Айдахо), представляет собой самое подробное на сегодняшний день описание того, как Трамп мог бы реализовать свой новый план по вооружению Украины европейскими фондами.

Важно, что Уикер возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам, а Риш - сенатский Комитет по иностранным делам, что придает законопроекту вес на Капитолийском холме.

Отмечается, что их законопроект предусматривает создание фонда в Министерстве финансов США для приема средств от союзников. Министр обороны мог бы потом использовать этот фонд для оплаты услуг подрядчиков, которые пополняют американские арсеналы, чтобы Пентагон мог и в дальнейшем поставлять вооружение в Украину, не подрывая при этом боеготовности США. Республиканцы рассчитывают на создание источника финансирования в размере от 5 до 8 миллиардов долларов в год, а вероятными донорами являются Германия и Великобритания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит кредиты на десятки миллиардов для вооружения Украины, - Politico

Уикер заявил, что этот закон предоставляет Трампу и союзникам Америки по НАТО дополнительную возможность ускорить доставку военной помощи Украине, используя имеющиеся американские запасы. Он пояснил: "Это самый быстрый способ вооружить Украину, а также минимизировать стратегическую и военную угрозу, которую Россия представляет для США и НАТО".

По словам Риша, это будет четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину о том, что "его отказ от добросовестных переговоров повлечет за собой последствия".

Важно, что Уикер обсудил законопроект с Белым домом, который, по словам помощников, в целом положительно воспринял эту идею. Планируется, что его примут позже в этом году в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике.

Также читайте: Сенаторы-республиканцы поддержали ультиматум Трампа Путину

Автор: 

оружие (10378) США (27605) Сенат США (522) ОПК (174)


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Республіканці розраховують на створення джерела фінансування в розмірі від 5 до 8 мільярдів доларів на рік, а ймовірними донорами є Німеччина та Велика Британія. "що слону бублик", а не адекватна допомога Україні,
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30.07.2025 22:26 Ответить
Головне питання якої зброї? тої самої, що вже три роки продовжує нашу безперспективну стагнацію, чи ми реально можемо отримати щось, що допоможе нам перемогти ворога і вигнати його з нашої землі...
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30.07.2025 22:38 Ответить
Тепер питання про тих кто орав що Байден по чайной ложишці давав Україні. Тобто два ПОДАРКА по 65 млрд доларів у загальному - 130 Млрд доларів Плюс сколотив Рамштайн і допомогу від ЕС це чайналожечка а НУЛЬ подарків від ТРАМПА це еркто. Тепер жріть гівно кто топив за Трампа
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30.07.2025 22:43 Ответить
Нагадати,після чого почалися проблеми з поставками зброї?Після поїздок єлдака,поливання брудом Спартц,та потужного виступу єлдака по тв.Ішак не відстає,і працює в напрямку Європи.
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30.07.2025 22:48 Ответить
новорег трампіст, свідок ображеної спартц?

все правильно пише коментатор вище - ще згадуватимеш Байдена теплим словом.

а щодо візитів кварталівців до США...Не думаю, що дорослі дядьки зі США зважають на кварталівців. Якщо в них є інтерес допомагати народу України - допомагають (як це робив Байден). Якщо немає - то блокуватимуть допомогу (як це робив трамп з 60 мільярдами, і як він це робить вже будучи президентом).
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30.07.2025 23:07 Ответить
Да-да,дядям пофіг,що на них ложе хєр якийсь обоссаний ларьочник і клоун.Вони звісно не повинні звертати на це уваги.Росповідай такі несинітниці свідкам марафону 95 .
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30.07.2025 23:50 Ответить
Європа чомусь теж почала блокувати грошову допомогу,з якогось диву.Ні,шмаркля тут теж ні до чого
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30.07.2025 23:53 Ответить
нема республіканців у Сенаті - є коцнута і жадібна мага.
oстаннім республиканцем був Маккейн - з тих пір жодного не бачив...
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30.07.2025 23:15 Ответить
 
 