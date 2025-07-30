Республиканцы в Сенате предложили механизм поставок американского оружия Украине за счет европейских союзников, - The Wall Street Journal

По данным издания The Wall Street Journal, республиканцы в Сенате США разработала механизм, как вооружить Украину американским оружием за европейские деньги. Два ведущих сенатора изложили план, позволяющий союзникам финансировать поставки оружия и военной техники Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Закон, предложенный сенаторами Роджером Уикером (республиканец от штата Миссисипи) и Джимом Ришем (республиканец от штата Айдахо), представляет собой самое подробное на сегодняшний день описание того, как Трамп мог бы реализовать свой новый план по вооружению Украины европейскими фондами.

Важно, что Уикер возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам, а Риш - сенатский Комитет по иностранным делам, что придает законопроекту вес на Капитолийском холме.

Отмечается, что их законопроект предусматривает создание фонда в Министерстве финансов США для приема средств от союзников. Министр обороны мог бы потом использовать этот фонд для оплаты услуг подрядчиков, которые пополняют американские арсеналы, чтобы Пентагон мог и в дальнейшем поставлять вооружение в Украину, не подрывая при этом боеготовности США. Республиканцы рассчитывают на создание источника финансирования в размере от 5 до 8 миллиардов долларов в год, а вероятными донорами являются Германия и Великобритания.

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Уикер заявил, что этот закон предоставляет Трампу и союзникам Америки по НАТО дополнительную возможность ускорить доставку военной помощи Украине, используя имеющиеся американские запасы. Он пояснил: "Это самый быстрый способ вооружить Украину, а также минимизировать стратегическую и военную угрозу, которую Россия представляет для США и НАТО".

По словам Риша, это будет четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину о том, что "его отказ от добросовестных переговоров повлечет за собой последствия".

Важно, что Уикер обсудил законопроект с Белым домом, который, по словам помощников, в целом положительно воспринял эту идею. Планируется, что его примут позже в этом году в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике.

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