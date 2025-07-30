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Новости Усиление вооружения
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ЕС готовит кредиты на десятки миллиардов для вооружения Украины, - Politico

Помощь Украине от Европы

Европейские союзники Украины планируют обратиться к Еврокомиссии с просьбой о долгосрочных кредитах на закупку вооружения для Киева и модернизацию собственных армий.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Страны ЕС рассматривают возможность присоединиться к новой кредитной схеме в рамках программы ReArm Europe и Механизма содействия безопасности для Европы, которая предусматривает до 150 млрд евро займов. Среди заинтересованных - Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва.

Франция также, вероятно, присоединится к программе, тогда как Германия, Швеция и Нидерланды не планируют подавать заявки. Участие в схеме позволит странам получить льготные займы сроком до 45 лет с авансовыми взносами до 15%.

Даже государства, которые не будут участвовать в программе, смогут участвовать в совместных закупках для удешевления поставок вооружения.

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Автор: 

оружие (10374) Евросоюз (17448)


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Угорщина???
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30.07.2025 12:10 Ответить
і модернізацію власних армій

у орбана спитають: циган з балатона, хочеш гроші на модернізацію своєї армії?
ось і все.
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30.07.2025 12:26 Ответить
ну наче і так, але коли Угорщина була зацікавлена навіть у своїй армії? Їм нічого не загрожує, як вони кажуть, хіба вступ України до ЄС.
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30.07.2025 13:22 Ответить
Угорщина переозброюється найкращою зброєю - Лінкс, Гріпен і т.д.

.
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30.07.2025 13:35 Ответить
всьо!
зелені дегенерати докерувались! точніше домародерились!
грошей їм взагалі більше ніхто не дасть.
буржуї будуть особисто все купувати та доставляти.

і, скоріш за все, зеленим тупим істотам показали всі їхні рахунки і рух вкрадених грошей.
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30.07.2025 12:29 Ответить
якщо завтра мандатовані не проголосують за скасування 12414 то напевно живих грошей цій владі більше від ЄС не бачити.
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30.07.2025 12:38 Ответить
Скільки ж можна готувати? Час спливає, люди гинуть...
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30.07.2025 13:51 Ответить
 
 