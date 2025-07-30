ЕС готовит кредиты на десятки миллиардов для вооружения Украины, - Politico

Европейские союзники Украины планируют обратиться к Еврокомиссии с просьбой о долгосрочных кредитах на закупку вооружения для Киева и модернизацию собственных армий.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Страны ЕС рассматривают возможность присоединиться к новой кредитной схеме в рамках программы ReArm Europe и Механизма содействия безопасности для Европы, которая предусматривает до 150 млрд евро займов. Среди заинтересованных - Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва.

Франция также, вероятно, присоединится к программе, тогда как Германия, Швеция и Нидерланды не планируют подавать заявки. Участие в схеме позволит странам получить льготные займы сроком до 45 лет с авансовыми взносами до 15%.

Даже государства, которые не будут участвовать в программе, смогут участвовать в совместных закупках для удешевления поставок вооружения.

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