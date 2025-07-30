ЕС готовит кредиты на десятки миллиардов для вооружения Украины, - Politico
Европейские союзники Украины планируют обратиться к Еврокомиссии с просьбой о долгосрочных кредитах на закупку вооружения для Киева и модернизацию собственных армий.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
Страны ЕС рассматривают возможность присоединиться к новой кредитной схеме в рамках программы ReArm Europe и Механизма содействия безопасности для Европы, которая предусматривает до 150 млрд евро займов. Среди заинтересованных - Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва.
Франция также, вероятно, присоединится к программе, тогда как Германия, Швеция и Нидерланды не планируют подавать заявки. Участие в схеме позволит странам получить льготные займы сроком до 45 лет с авансовыми взносами до 15%.
Даже государства, которые не будут участвовать в программе, смогут участвовать в совместных закупках для удешевления поставок вооружения.
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у орбана спитають: циган з балатона, хочеш гроші на модернізацію своєї армії?
ось і все.
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зелені дегенерати докерувались! точніше домародерились!
грошей їм взагалі більше ніхто не дасть.
буржуї будуть особисто все купувати та доставляти.
і, скоріш за все, зеленим тупим істотам показали всі їхні рахунки і рух вкрадених грошей.