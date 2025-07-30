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Новини Посилення озброєння
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ЄС готує кредити на десятки мільярдів для озброєння України, - Politico

Допомога Україні від Європи

Європейські союзники України планують звернутися до Єврокомісії з проханням про довгострокові кредити на закупівлю озброєння для Києва і модернізацію власних армій.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Країни ЄС розглядають можливість долучитися до нової кредитної схеми в рамках програми ReArm Europe та Механізму сприяння безпеці для Європи, яка передбачає до 150 млрд євро позик. Серед зацікавлених - Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва.

Франція також, ймовірно, приєднається до програми, тоді як Німеччина, Швеція і Нідерланди не планують подавати заявки. Участь у схемі дозволить країнам отримати пільгові позики терміном до 45 років з авансовими внесками до 15%.

Навіть держави, які не братимуть участі у програмі, зможуть долучатися до спільних закупівель для здешевлення постачання озброєння.

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Автор: 

зброя (7658) Євросоюз (13945)


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Угорщина???
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30.07.2025 12:10 Відповісти
і модернізацію власних армій

у орбана спитають: циган з балатона, хочеш гроші на модернізацію своєї армії?
ось і все.
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30.07.2025 12:26 Відповісти
ну наче і так, але коли Угорщина була зацікавлена навіть у своїй армії? Їм нічого не загрожує, як вони кажуть, хіба вступ України до ЄС.
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30.07.2025 13:22 Відповісти
всьо!
зелені дегенерати докерувались! точніше домародерились!
грошей їм взагалі більше ніхто не дасть.
буржуї будуть особисто все купувати та доставляти.

і, скоріш за все, зеленим тупим істотам показали всі їхні рахунки і рух вкрадених грошей.
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30.07.2025 12:29 Відповісти
якщо завтра мандатовані не проголосують за скасування 12414 то напевно живих грошей цій владі більше від ЄС не бачити.
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30.07.2025 12:38 Відповісти
 
 