ЄС готує кредити на десятки мільярдів для озброєння України, - Politico

Європейські союзники України планують звернутися до Єврокомісії з проханням про довгострокові кредити на закупівлю озброєння для Києва і модернізацію власних армій.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Країни ЄС розглядають можливість долучитися до нової кредитної схеми в рамках програми ReArm Europe та Механізму сприяння безпеці для Європи, яка передбачає до 150 млрд євро позик. Серед зацікавлених - Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва.

Франція також, ймовірно, приєднається до програми, тоді як Німеччина, Швеція і Нідерланди не планують подавати заявки. Участь у схемі дозволить країнам отримати пільгові позики терміном до 45 років з авансовими внесками до 15%.

Навіть держави, які не братимуть участі у програмі, зможуть долучатися до спільних закупівель для здешевлення постачання озброєння.

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