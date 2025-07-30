ЄС готує кредити на десятки мільярдів для озброєння України, - Politico
Європейські союзники України планують звернутися до Єврокомісії з проханням про довгострокові кредити на закупівлю озброєння для Києва і модернізацію власних армій.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
Країни ЄС розглядають можливість долучитися до нової кредитної схеми в рамках програми ReArm Europe та Механізму сприяння безпеці для Європи, яка передбачає до 150 млрд євро позик. Серед зацікавлених - Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва.
Франція також, ймовірно, приєднається до програми, тоді як Німеччина, Швеція і Нідерланди не планують подавати заявки. Участь у схемі дозволить країнам отримати пільгові позики терміном до 45 років з авансовими внесками до 15%.
Навіть держави, які не братимуть участі у програмі, зможуть долучатися до спільних закупівель для здешевлення постачання озброєння.
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у орбана спитають: циган з балатона, хочеш гроші на модернізацію своєї армії?
ось і все.
зелені дегенерати докерувались! точніше домародерились!
грошей їм взагалі більше ніхто не дасть.
буржуї будуть особисто все купувати та доставляти.
і, скоріш за все, зеленим тупим істотам показали всі їхні рахунки і рух вкрадених грошей.