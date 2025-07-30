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Новини Допомога Україні
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Республіканці у Сенаті запропонували механізм постачання американської зброї Україні за рахунок європейських союзників, - The Wall Street Journal

сенат

 За даними видання The Wall Street Journal, республіканці у Сенаті США розробила механізм, як озброїти Україну американською зброєю за європейські гроші. Два провідні сенатори виклали план, що дає змогу союзникам фінансувати постачання зброї та військової техніки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Закон, запропонований сенаторами Роджером Вікером (республіканець від штату Міссісіпі) і Джимом Рішем (республіканець від штату Айдахо), являє собою найдокладніший на сьогоднішній день опис того, як Трамп міг би реалізувати свій новий план із озброєння України європейськими фондами.

Важливо, що Вікер очолює сенатський Комітет зі збройних сил, а Ріш - сенатський Комітет у закордонних справах, що надає законопроекту ваги на Капітолійському пагорбі.

Зазначається, що їхній законопроєкт передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для прийому коштів від союзників. Міністр оборони міг би потім використовувати цей фонд для оплати послуг підрядників, які поповнюють американські арсенали, щоб Пентагон міг і надалі постачати озброєння в Україну, не підриваючи водночас боєготовності США. Республіканці розраховують на створення джерела фінансування в розмірі від 5 до 8 мільярдів доларів на рік, а ймовірними донорами є Німеччина та Велика Британія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує кредити на десятки мільярдів для озброєння України, - Politico

Вікер заявив, що цей закон надає Трампу і союзникам Америки по НАТО додаткову можливість прискорити доставку військової допомоги Україні, використовуючи наявні американські запаси. Він пояснив: "Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну і військову загрозу, яку Росія представляє для США і НАТО".

За словами Ріша, це буде чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну про те, що "його відмова від сумлінних переговорів потягне за собою наслідки".

Важливо, що Вікер обговорив законопроєкт із Білим домом, який, за словами помічників, загалом позитивно сприйняв цю ідею. Планується, що його ухвалять пізніше цього року в рамках щорічного законопроєкту про оборонну політику.

Також читайте: Сенатори-республіканці підтримали ультиматум Трампа Путіну

Автор: 

зброя (7663) США (23926) Сенат США (621) ОПК (251)


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Республіканці розраховують на створення джерела фінансування в розмірі від 5 до 8 мільярдів доларів на рік, а ймовірними донорами є Німеччина та Велика Британія. "що слону бублик", а не адекватна допомога Україні,
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30.07.2025 22:26 Відповісти
Головне питання якої зброї? тої самої, що вже три роки продовжує нашу безперспективну стагнацію, чи ми реально можемо отримати щось, що допоможе нам перемогти ворога і вигнати його з нашої землі...
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30.07.2025 22:38 Відповісти
Тепер питання про тих кто орав що Байден по чайной ложишці давав Україні. Тобто два ПОДАРКА по 65 млрд доларів у загальному - 130 Млрд доларів Плюс сколотив Рамштайн і допомогу від ЕС це чайналожечка а НУЛЬ подарків від ТРАМПА це еркто. Тепер жріть гівно кто топив за Трампа
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30.07.2025 22:43 Відповісти
Нагадати,після чого почалися проблеми з поставками зброї?Після поїздок єлдака,поливання брудом Спартц,та потужного виступу єлдака по тв.Ішак не відстає,і працює в напрямку Європи.
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30.07.2025 22:48 Відповісти
новорег трампіст, свідок ображеної спартц?

все правильно пише коментатор вище - ще згадуватимеш Байдена теплим словом.

а щодо візитів кварталівців до США...Не думаю, що дорослі дядьки зі США зважають на кварталівців. Якщо в них є інтерес допомагати народу України - допомагають (як це робив Байден). Якщо немає - то блокуватимуть допомогу (як це робив трамп з 60 мільярдами, і як він це робить вже будучи президентом).
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30.07.2025 23:07 Відповісти
Да-да,дядям пофіг,що на них ложе хєр якийсь обоссаний ларьочник і клоун.Вони звісно не повинні звертати на це уваги.Росповідай такі несинітниці свідкам марафону 95 .
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30.07.2025 23:50 Відповісти
Європа чомусь теж почала блокувати грошову допомогу,з якогось диву.Ні,шмаркля тут теж ні до чого
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30.07.2025 23:53 Відповісти
нема республіканців у Сенаті - є коцнута і жадібна мага.
oстаннім республиканцем був Маккейн - з тих пір жодного не бачив...
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30.07.2025 23:15 Відповісти
 
 