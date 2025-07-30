Республіканці у Сенаті запропонували механізм постачання американської зброї Україні за рахунок європейських союзників, - The Wall Street Journal

За даними видання The Wall Street Journal, республіканці у Сенаті США розробила механізм, як озброїти Україну американською зброєю за європейські гроші. Два провідні сенатори виклали план, що дає змогу союзникам фінансувати постачання зброї та військової техніки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Закон, запропонований сенаторами Роджером Вікером (республіканець від штату Міссісіпі) і Джимом Рішем (республіканець від штату Айдахо), являє собою найдокладніший на сьогоднішній день опис того, як Трамп міг би реалізувати свій новий план із озброєння України європейськими фондами.

Важливо, що Вікер очолює сенатський Комітет зі збройних сил, а Ріш - сенатський Комітет у закордонних справах, що надає законопроекту ваги на Капітолійському пагорбі.

Зазначається, що їхній законопроєкт передбачає створення фонду в Міністерстві фінансів США для прийому коштів від союзників. Міністр оборони міг би потім використовувати цей фонд для оплати послуг підрядників, які поповнюють американські арсенали, щоб Пентагон міг і надалі постачати озброєння в Україну, не підриваючи водночас боєготовності США. Республіканці розраховують на створення джерела фінансування в розмірі від 5 до 8 мільярдів доларів на рік, а ймовірними донорами є Німеччина та Велика Британія.

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Вікер заявив, що цей закон надає Трампу і союзникам Америки по НАТО додаткову можливість прискорити доставку військової допомоги Україні, використовуючи наявні американські запаси. Він пояснив: "Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну і військову загрозу, яку Росія представляє для США і НАТО".

За словами Ріша, це буде чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну про те, що "його відмова від сумлінних переговорів потягне за собою наслідки".

Важливо, що Вікер обговорив законопроєкт із Білим домом, який, за словами помічників, загалом позитивно сприйняв цю ідею. Планується, що його ухвалять пізніше цього року в рамках щорічного законопроєкту про оборонну політику.

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