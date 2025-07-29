Сенатори-республіканці підтримали ультиматум Трампа Путіну
Сенатори-республіканці США вважають, що єдиний шлях змусити Путіна до миру - через економічний тиск і силу. Тому підтримали підхід Дональда Трампа до Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Вашингтону.
Сенатор США від штату Луїзіана, республіканець Джон Кеннеді, заявив що російській диктатор "має кров під нігтями" та є "м’ясником" не лише українців, а й власного народу. А взаємодію з ним порівняв із "годуванням акули з руки"
"Путін розуміє лише силу. З ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб змусити його до переговорів - змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції", - заявив Кеннеді.
Він зазначив, що Путін зневажливо ставиться до США та особисто до Трампа, а раніше "брехав ще до того, як навчився говорити".
Сенатор-республіканець від штату Огайо Берні Морено наголосив, що Путін "скоро дізнається", що Трамп - не Джо Байден, і з ним не вдасться грати в ігри.
"Вбивства в Україні мають припинитися. І якщо Путін хоче затягнути це чи гратися — він дізнається, що Трамп у ці ігри не грає", — сказав Морено.
Сенатор Джеймс Ріш додав, що особисто спілкувався з Трампом про ситуацію. За його словами, президент США відчуває фрустрацію через дії Путіна, однак у Вашингтоні очікують змін найближчим часом.
Нагадаємо, раніше президент США Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.
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А шо толку?
--Слово "Росія" походить від грецької назви "Ρωσία" (Rosía), яка використовувалася для позначення Київської Русі у візантійських джерелах. Московська держава поступово почала використовувати "Росія" як свою самоназву, особливо після об'єднання земель навколо Великого князівства Московського. Остаточне написання "Росія" з двома "с" закріпилося за часів Петра I.
Використання назви "Росія" замість "Русь" в Московській державі мало політичне значення, оскільки дозволяло привласнити собі спадщину Київської Русі та ствердити свою велич.
--Тобто вони просто вкрали нашу назву.
У латинській мові слово "rus" (родовий відмінок: "ruris") означає "село", "сільська місцевість", "заміський маєток" або "ферма".
Часто воно використовується на противагу "urbs", що означає "місто". Наприклад, відомий вираз "rus in urbe" буквально перекладається як "село в місті" і описує міський простір, який має сільський характер, наприклад, великий сад або парк.
З цього кореня походять такі слова, як "rural" (сільський) або "rustic" (сільський, простий, грубий).
Історія це таке...от чи можна вважати історичним фактом політ Гагаріна у Космос, якщо нема жодного документального підтвердження цього польоту? а мабуть 99,99% істориків скажуть, що можна.
Латинь на той час була єдиною загальноєвропейською мовою і тому логічно, що слово rus мало би латинське походження і означає просто земля, чи територія...тоді просто Русь, все одно, що назвати країну Ландія, без означення яка саме ландія. Називати все наше, з Трипіллям включно Давньоукраїнським і все буде просто і ясно.
Брехня - це одна із москальських скрєп)
Ультиматум має давати вибір - або продовжуєте, або буде покарання. Яке "покарання" передбачає "ультиматум" крашеного недоумка?
Отож...
"2 тижні" (c) (tm)
Як не згадати Байдена, досі сцить всім у під'їзді! А ще Байден дозволив стріляти західними ракетами по території росії. Так, лише на 100 км вглиб. Але Трамп не дозволив навіть цього.
Зомбі закликали активувати ленд-ліз, бо багато з них
народились дебіламивсерйоз вважали, що справа лише в оплаті і тому в ленд-ліз нам передадуть хоч томагавки, а інші "українці" все розуміли і переймались виключно інтересами американського бюджету, щоб зброю не давали зовсім безоплатно, як це робив Байден.
А тепер вже півроку керує Трамп і він не планує надавати Україні ракети для F-16, хоча Україна готова платити - чи то корисними копалинами, чи то грошима ЕС.
Зате не Байден! Чи не так?
"м'ясник" тюркськими - КАЦАП. І цим словом називали тих дикунів-0андрофагів, задовго до вилуплення оного.... Вони його "породили" і підтримують на 99%. не перестаєш дивуватись західній наївності....
знають приказку про "останнє 1000-чне китайське попередження"