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Сенатори-республіканці підтримали ультиматум Трампа Путіну

трамп

Сенатори-республіканці США вважають, що єдиний шлях змусити Путіна до миру - через економічний тиск і силу. Тому підтримали підхід Дональда Трампа до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Вашингтону.

Сенатор США від штату Луїзіана, республіканець Джон Кеннеді, заявив що російській диктатор "має кров під нігтями" та є "м’ясником" не лише українців, а й власного народу. А взаємодію з ним порівняв із "годуванням акули з руки"

"Путін розуміє лише силу. З ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб змусити його до переговорів - змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції", - заявив Кеннеді.

Він зазначив,  що Путін зневажливо ставиться до США та особисто до Трампа, а раніше "брехав ще до того, як навчився говорити".

Сенатор-республіканець  від штату Огайо Берні Морено наголосив, що Путін "скоро дізнається", що Трамп - не Джо Байден, і з ним не вдасться грати в ігри.

"Вбивства в Україні мають припинитися. І якщо Путін хоче затягнути це чи гратися — він дізнається, що Трамп у ці ігри не грає", — сказав Морено.

Сенатор Джеймс Ріш додав, що особисто спілкувався з  Трампом про ситуацію. За його словами, президент США відчуває фрустрацію через дії Путіна, однак у Вашингтоні очікують змін найближчим часом.

Нагадаємо,  раніше президент США Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Автор: 

путін володимир (24349) США (23905) Трамп Дональд (6553) війна в Україні (5430)


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Топ коментарі
+5
ПІДТРИМАЛИ!!!!
А шо толку?
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29.07.2025 12:56 Відповісти
+5
Це вже дуже непогано. Вірю США, ненавиджу московію, яка у 1721 році вкрала нашу назву і історію, та назвалася росією. Американці їх не злякалися!!!
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29.07.2025 12:57 Відповісти
+2
"Путін ... брехав ще до того, як навчився говорити"
Брехня - це одна із москальських скрєп)
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29.07.2025 13:06 Відповісти
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ПІДТРИМАЛИ!!!!
А шо толку?
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29.07.2025 12:56 Відповісти
Так,це поки тільки риторика.Але політики є заручниками власної риторики,і це для нас надія на позитивні зміни...
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29.07.2025 13:04 Відповісти
У мене сусідка, так от вона, вся така zелена zелена, була, у 2024 році казала - у меня теперь вся надежда на Трампа. Недавно запиттав - як там, Трамп надіїї випровдав? Пішла бурими плямами по обличчу і мовчки хлопнула дверіма. А на початку 2019 рору всю надію покладала на zе і вже рахувала куди витратить 4 000 долярів зп.
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29.07.2025 13:23 Відповісти
Ви не написали, то чи отримала вона 4000 долларів. Бо якщо подивитися, на чому їздять, як живуть та кого є буть українці, то в цілому так, отримали. Чи Ви давно не були на вулиці? Не обов'язково Хрещатик, будь-який райцентр, гляньте. Вам відома вартість пристойної автівки та будиночка?
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29.07.2025 14:30 Відповісти
Це вже дуже непогано. Вірю США, ненавиджу московію, яка у 1721 році вкрала нашу назву і історію, та назвалася росією. Американці їх не злякалися!!!
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29.07.2025 12:57 Відповісти
Україна раніше називалась російська імперія??
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29.07.2025 12:59 Відповісти
Раніше називалася Русь. Росія це зковеркане від слова Русь. Русь -це Україна. А потім Петро перший вкрав назву.
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29.07.2025 13:55 Відповісти
Ну от просто не розумію, навіщо було коверкати...
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29.07.2025 14:07 Відповісти
А може і не зковеркане... Виявляється Русь - це і є Росія на гречеський. Ось, що пише чат ГПТ.
--Слово "Росія" походить від грецької назви "Ρωσία" (Rosía), яка використовувалася для позначення Київської Русі у візантійських джерелах. Московська держава поступово почала використовувати "Росія" як свою самоназву, особливо після об'єднання земель навколо Великого князівства Московського. Остаточне написання "Росія" з двома "с" закріпилося за часів Петра I.
Використання назви "Росія" замість "Русь" в Московській державі мало політичне значення, оскільки дозволяло привласнити собі спадщину Київської Русі та ствердити свою велич.
--Тобто вони просто вкрали нашу назву.
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29.07.2025 14:17 Відповісти
А може так:

У латинській мові слово "rus" (родовий відмінок: "ruris") означає "село", "сільська місцевість", "заміський маєток" або "ферма".

Часто воно використовується на противагу "urbs", що означає "місто". Наприклад, відомий вираз "rus in urbe" буквально перекладається як "село в місті" і описує міський простір, який має сільський характер, наприклад, великий сад або парк.

З цього кореня походять такі слова, як "rural" (сільський) або "rustic" (сільський, простий, грубий).

Історія це таке...от чи можна вважати історичним фактом політ Гагаріна у Космос, якщо нема жодного документального підтвердження цього польоту? а мабуть 99,99% істориків скажуть, що можна.
Латинь на той час була єдиною загальноєвропейською мовою і тому логічно, що слово rus мало би латинське походження і означає просто земля, чи територія...тоді просто Русь, все одно, що назвати країну Ландія, без означення яка саме ландія. Називати все наше, з Трипіллям включно Давньоукраїнським і все буде просто і ясно.
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29.07.2025 14:42 Відповісти
"Путін ... брехав ще до того, як навчився говорити"
Брехня - це одна із москальських скрєп)
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29.07.2025 13:06 Відповісти
❗️Кремлю начхати на ультиматуми Трампа. Рф не збирається зупиняти війну, - з подібною заявою вийшов пєсков
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29.07.2025 13:07 Відповісти
сво продовжиться за для захисту наших інтересів»,- сказав він.
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29.07.2025 13:08 Відповісти
я теж підтримую..., якщо це допоможе...
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29.07.2025 13:07 Відповісти
А без Трампа шо не могли об"явити ультиматум - демократія - однієї людини
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29.07.2025 13:09 Відповісти
Клоуни.
Ультиматум має давати вибір - або продовжуєте, або буде покарання. Яке "покарання" передбачає "ультиматум" крашеного недоумка?
Отож...
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29.07.2025 13:19 Відповісти
Покарання?

"2 тижні" (c) (tm)
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29.07.2025 14:05 Відповісти
Сенатор-республіканець від штату Огайо Берні Морено наголосив, що Путін "скоро дізнається", що Трамп - не Джо Байден, і з ним не вдасться грати в ігри

Як не згадати Байдена, досі сцить всім у під'їзді! А ще Байден дозволив стріляти західними ракетами по території росії. Так, лише на 100 км вглиб. Але Трамп не дозволив навіть цього.
Зомбі закликали активувати ленд-ліз, бо багато з них народились дебілами всерйоз вважали, що справа лише в оплаті і тому в ленд-ліз нам передадуть хоч томагавки, а інші "українці" все розуміли і переймались виключно інтересами американського бюджету, щоб зброю не давали зовсім безоплатно, як це робив Байден.
А тепер вже півроку керує Трамп і він не планує надавати Україні ракети для F-16, хоча Україна готова платити - чи то корисними копалинами, чи то грошима ЕС.
Зате не Байден! Чи не так?
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29.07.2025 13:24 Відповісти
Сенатори підтримали Трампа - а самим бути на вістрі атаки - нє?
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29.07.2025 13:32 Відповісти
"заявив що російській диктатор "має кров під нігтями" та є "м'ясником" не лише українців, а й власного народу. Джерело: https://censor.net/ua/n3565826"

"м'ясник" тюркськими - КАЦАП. І цим словом називали тих дикунів-0андрофагів, задовго до вилуплення оного.... Вони його "породили" і підтримують на 99%. не перестаєш дивуватись західній наївності....
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29.07.2025 14:01 Відповісти
та рашистам пофіг

знають приказку про "останнє 1000-чне китайське попередження"
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29.07.2025 14:13 Відповісти
 
 