Сенатори-республіканці підтримали ультиматум Трампа Путіну

Сенатори-республіканці США вважають, що єдиний шлях змусити Путіна до миру - через економічний тиск і силу. Тому підтримали підхід Дональда Трампа до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Вашингтону.

Сенатор США від штату Луїзіана, республіканець Джон Кеннеді, заявив що російській диктатор "має кров під нігтями" та є "м’ясником" не лише українців, а й власного народу. А взаємодію з ним порівняв із "годуванням акули з руки"

"Путін розуміє лише силу. З ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб змусити його до переговорів - змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції", - заявив Кеннеді.

Він зазначив, що Путін зневажливо ставиться до США та особисто до Трампа, а раніше "брехав ще до того, як навчився говорити".

Сенатор-республіканець від штату Огайо Берні Морено наголосив, що Путін "скоро дізнається", що Трамп - не Джо Байден, і з ним не вдасться грати в ігри.

"Вбивства в Україні мають припинитися. І якщо Путін хоче затягнути це чи гратися — він дізнається, що Трамп у ці ігри не грає", — сказав Морено.

Сенатор Джеймс Ріш додав, що особисто спілкувався з Трампом про ситуацію. За його словами, президент США відчуває фрустрацію через дії Путіна, однак у Вашингтоні очікують змін найближчим часом.

Нагадаємо, раніше президент США Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.