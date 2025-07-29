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Новости Заявления Трампа
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Сенаторы-республиканцы поддержали ультиматум Трампа Путину

трамп

Сенаторы-республиканцы США считают, что единственный путь принудить Путина к миру - через экономическое давление и силу. Поэтому поддержали подход Дональда Трампа к России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Общественного из Вашингтона.

Сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Кеннеди, заявил, что российский диктатор "имеет кровь под ногтями" и является "мясником" не только украинцев, но и собственного народа. А взаимодействие с ним сравнил с "кормлением акулы с руки"

"Путин понимает только силу. С ним невозможно найти общий язык. Единственный способ принудить его к переговорам - заставить голодать его военную машину. Мы должны ударить по его бюджету, остановив продажу российской нефти через вторичные санкции", - заявил Кеннеди.

Он отметил, что Путин пренебрежительно относится к США и лично к Трампу, а раньше "врал еще до того, как научился говорить".

Сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено отметил, что Путин "скоро узнает", что Трамп - не Джо Байден, и с ним не удастся играть в игры.

"Убийства в Украине должны прекратиться. И если Путин хочет затянуть это или играть - он узнает, что Трамп в эти игры не играет", - сказал Морено.

Сенатор Джеймс Риш добавил, что лично общался с Трампом о ситуации. По его словам, президент США испытывает фрустрацию из-за действий Путина, однако в Вашингтоне ожидают изменений в ближайшее время.

Напомним, ранее президент США Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Автор: 

путин владимир (31761) США (27589) Трамп Дональд (6066) война в Украине (5392)


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Топ комментарии
+5
ПІДТРИМАЛИ!!!!
А шо толку?
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29.07.2025 12:56 Ответить
+5
Це вже дуже непогано. Вірю США, ненавиджу московію, яка у 1721 році вкрала нашу назву і історію, та назвалася росією. Американці їх не злякалися!!!
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29.07.2025 12:57 Ответить
+2
"Путін ... брехав ще до того, як навчився говорити"
Брехня - це одна із москальських скрєп)
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29.07.2025 13:06 Ответить
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ПІДТРИМАЛИ!!!!
А шо толку?
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29.07.2025 12:56 Ответить
Так,це поки тільки риторика.Але політики є заручниками власної риторики,і це для нас надія на позитивні зміни...
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29.07.2025 13:04 Ответить
У мене сусідка, так от вона, вся така zелена zелена, була, у 2024 році казала - у меня теперь вся надежда на Трампа. Недавно запиттав - як там, Трамп надіїї випровдав? Пішла бурими плямами по обличчу і мовчки хлопнула дверіма. А на початку 2019 рору всю надію покладала на zе і вже рахувала куди витратить 4 000 долярів зп.
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29.07.2025 13:23 Ответить
Це вже дуже непогано. Вірю США, ненавиджу московію, яка у 1721 році вкрала нашу назву і історію, та назвалася росією. Американці їх не злякалися!!!
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29.07.2025 12:57 Ответить
Україна раніше називалась російська імперія??
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29.07.2025 12:59 Ответить
Раніше називалася Русь. Росія це зковеркане від слова Русь. Русь -це Україна. А потім Петро перший вкрав назву.
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29.07.2025 13:55 Ответить
Ну от просто не розумію, навіщо було коверкати...
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29.07.2025 14:07 Ответить
"Путін ... брехав ще до того, як навчився говорити"
Брехня - це одна із москальських скрєп)
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29.07.2025 13:06 Ответить
❗️Кремлю начхати на ультиматуми Трампа. Рф не збирається зупиняти війну, - з подібною заявою вийшов пєсков
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29.07.2025 13:07 Ответить
сво продовжиться за для захисту наших інтересів»,- сказав він.
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29.07.2025 13:08 Ответить
я теж підтримую..., якщо це допоможе...
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29.07.2025 13:07 Ответить
А без Трампа шо не могли об"явити ультиматум - демократія - однієї людини
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29.07.2025 13:09 Ответить
Клоуни.
Ультиматум має давати вибір - або продовжуєте, або буде покарання. Яке "покарання" передбачає "ультиматум" крашеного недоумка?
Отож...
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29.07.2025 13:19 Ответить
Покарання?

"2 тижні" (c) (tm)
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29.07.2025 14:05 Ответить
Сенатор-республіканець від штату Огайо Берні Морено наголосив, що Путін "скоро дізнається", що Трамп - не Джо Байден, і з ним не вдасться грати в ігри

Як не згадати Байдена, досі сцить всім у під'їзді! А ще Байден дозволив стріляти західними ракетами по території росії. Так, лише на 100 км вглиб. Але Трамп не дозволив навіть цього.
Зомбі закликали активувати ленд-ліз, бо багато з них народились дебілами всерйоз вважали, що справа лише в оплаті і тому в ленд-ліз нам передадуть хоч томагавки, а інші "українці" все розуміли і переймались виключно інтересами американського бюджету, щоб зброю не давали зовсім безоплатно, як це робив Байден.
А тепер вже півроку керує Трамп і він не планує надавати Україні ракети для F-16, хоча Україна готова платити - чи то корисними копалинами, чи то грошима ЕС.
Зате не Байден! Чи не так?
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29.07.2025 13:24 Ответить
Сенатори підтримали Трампа - а самим бути на вістрі атаки - нє?
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29.07.2025 13:32 Ответить
"заявив що російській диктатор "має кров під нігтями" та є "м'ясником" не лише українців, а й власного народу. Джерело: https://censor.net/ua/n3565826"

"м'ясник" тюркськими - КАЦАП. І цим словом називали тих дикунів-0андрофагів, задовго до вилуплення оного.... Вони його "породили" і підтримують на 99%. не перестаєш дивуватись західній наївності....
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29.07.2025 14:01 Ответить
 
 