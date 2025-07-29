Сенаторы-республиканцы поддержали ультиматум Трампа Путину
Сенаторы-республиканцы США считают, что единственный путь принудить Путина к миру - через экономическое давление и силу. Поэтому поддержали подход Дональда Трампа к России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Общественного из Вашингтона.
Сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Кеннеди, заявил, что российский диктатор "имеет кровь под ногтями" и является "мясником" не только украинцев, но и собственного народа. А взаимодействие с ним сравнил с "кормлением акулы с руки"
"Путин понимает только силу. С ним невозможно найти общий язык. Единственный способ принудить его к переговорам - заставить голодать его военную машину. Мы должны ударить по его бюджету, остановив продажу российской нефти через вторичные санкции", - заявил Кеннеди.
Он отметил, что Путин пренебрежительно относится к США и лично к Трампу, а раньше "врал еще до того, как научился говорить".
Сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено отметил, что Путин "скоро узнает", что Трамп - не Джо Байден, и с ним не удастся играть в игры.
"Убийства в Украине должны прекратиться. И если Путин хочет затянуть это или играть - он узнает, что Трамп в эти игры не играет", - сказал Морено.
Сенатор Джеймс Риш добавил, что лично общался с Трампом о ситуации. По его словам, президент США испытывает фрустрацию из-за действий Путина, однако в Вашингтоне ожидают изменений в ближайшее время.
Напомним, ранее президент США Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.
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А шо толку?
Брехня - це одна із москальських скрєп)
Ультиматум має давати вибір - або продовжуєте, або буде покарання. Яке "покарання" передбачає "ультиматум" крашеного недоумка?
Отож...
"2 тижні" (c) (tm)
Як не згадати Байдена, досі сцить всім у під'їзді! А ще Байден дозволив стріляти західними ракетами по території росії. Так, лише на 100 км вглиб. Але Трамп не дозволив навіть цього.
Зомбі закликали активувати ленд-ліз, бо багато з них
народились дебіламивсерйоз вважали, що справа лише в оплаті і тому в ленд-ліз нам передадуть хоч томагавки, а інші "українці" все розуміли і переймались виключно інтересами американського бюджету, щоб зброю не давали зовсім безоплатно, як це робив Байден.
А тепер вже півроку керує Трамп і він не планує надавати Україні ракети для F-16, хоча Україна готова платити - чи то корисними копалинами, чи то грошима ЕС.
Зате не Байден! Чи не так?
"м'ясник" тюркськими - КАЦАП. І цим словом називали тих дикунів-0андрофагів, задовго до вилуплення оного.... Вони його "породили" і підтримують на 99%. не перестаєш дивуватись західній наївності....