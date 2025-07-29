Сенаторы-республиканцы поддержали ультиматум Трампа Путину

Сенаторы-республиканцы США считают, что единственный путь принудить Путина к миру - через экономическое давление и силу. Поэтому поддержали подход Дональда Трампа к России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Общественного из Вашингтона.

Сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Кеннеди, заявил, что российский диктатор "имеет кровь под ногтями" и является "мясником" не только украинцев, но и собственного народа. А взаимодействие с ним сравнил с "кормлением акулы с руки"

"Путин понимает только силу. С ним невозможно найти общий язык. Единственный способ принудить его к переговорам - заставить голодать его военную машину. Мы должны ударить по его бюджету, остановив продажу российской нефти через вторичные санкции", - заявил Кеннеди.

Он отметил, что Путин пренебрежительно относится к США и лично к Трампу, а раньше "врал еще до того, как научился говорить".

Сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено отметил, что Путин "скоро узнает", что Трамп - не Джо Байден, и с ним не удастся играть в игры.

"Убийства в Украине должны прекратиться. И если Путин хочет затянуть это или играть - он узнает, что Трамп в эти игры не играет", - сказал Морено.

Сенатор Джеймс Риш добавил, что лично общался с Трампом о ситуации. По его словам, президент США испытывает фрустрацию из-за действий Путина, однако в Вашингтоне ожидают изменений в ближайшее время.

Напомним, ранее президент США Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.