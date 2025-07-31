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Новости помощь Украине от США Поставки оружия Украине
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Соглашение США-НАТО об оборонной помощи Украине выгодно для всех сторон, - Госдеп

Госдеп: Соглашение США с НАТО о поддержке Украины выгодно для всех

Соглашение между США и НАТО о поставках американского оружия для продолжения военной поддержки Украины является выгодным для всех сторон.

Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Томи Пиготт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что это (соглашение с НАТО. - Ред.) является частью внешней политики "Америка прежде всего", а также распределения бремени, которые продвигают президент Трамп и госсекретарь Рубио", - сказал представитель Госдепа.

По его словам, с одной стороны, другие страны НАТО стали более активными в укреплении альянсов и партнерских отношений, а с другой стороны, это также приносит пользу американскому народу, возрождает определенные отрасли промышленности и увеличивает объемы закупок.

"Поэтому мы видим импульс со стороны действующей администрации, мы видим усилия, направленные на укрепление альянса НАТО, мы также видим, как это соглашение с НАТО по вооружениям также внедряется", - добавил представитель американского ведомства.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.

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Автор: 

Госдепартамент США (1870) НАТО (10234) оружие (10379) помощь (8032) США (27610)


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Ця велика чудова угода не працює! На фронті не вистачає зброї та ***********!
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31.07.2025 23:07 Ответить
В кожній війні завжди не вистачає зброї, ***********, та живої сили! Це не значить, що все погано!
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31.07.2025 23:22 Ответить
росії вона теж вигідна ?

бо гасло "Америка передусім" не передбачує жодних неприємнощів для росії
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31.07.2025 23:07 Ответить
І для України весь цей треш вигідний?!
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01.08.2025 00:20 Ответить
 
 