Швеція, Норвегія та Данія виділять майже $500 млн на зброю для України в межах ініціативи НАТО
5 серпня уряди Швеції, Норвегії та Данії оголосили про спільне фінансування ініціативи НАТО щодо постачання Україні американської зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву уряду Норвегії.
Йдеться про пакет на суму 5 мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн). Ця ініціатива має забезпечити швидке надходження в Україну озброєння та обладнання, зокрема ракет до систем ППО Patriot. Пакет також передбачає поставки боєприпасів і підтримку вже переданої техніки.
Координацію здійснюватиме Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. Точний зміст допомоги не розголошується з міркувань безпеки.
Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що мета ініціативи - зміцнення обороноздатності України та підтримка миру на українських умовах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль