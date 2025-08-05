Швеція, Норвегія та Данія виділять майже $500 млн на зброю для України в межах ініціативи НАТО

5 серпня уряди Швеції, Норвегії та Данії оголосили про спільне фінансування ініціативи НАТО щодо постачання Україні американської зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву уряду Норвегії.

Йдеться про пакет на суму 5 мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн). Ця ініціатива має забезпечити швидке надходження в Україну озброєння та обладнання, зокрема ракет до систем ППО Patriot. Пакет також передбачає поставки боєприпасів і підтримку вже переданої техніки.

Координацію здійснюватиме Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. Точний зміст допомоги не розголошується з міркувань безпеки.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що мета ініціативи - зміцнення обороноздатності України та підтримка миру на українських умовах.

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