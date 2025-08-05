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Новини
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Швеція, Норвегія та Данія виділять майже $500 млн на зброю для України в межах ініціативи НАТО

70% українців підтримали б поступовий вступ до НАТО за німецькою моделлю

5 серпня уряди Швеції, Норвегії та Данії оголосили про спільне фінансування ініціативи НАТО щодо постачання Україні американської зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву уряду Норвегії. 

Йдеться про пакет на суму 5 мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн). Ця ініціатива має забезпечити швидке надходження в Україну озброєння та обладнання, зокрема ракет до систем ППО Patriot. Пакет також передбачає поставки боєприпасів і підтримку вже переданої техніки.

Координацію здійснюватиме Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. Точний зміст допомоги не розголошується з міркувань безпеки.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що мета ініціативи - зміцнення обороноздатності України та підтримка миру на українських умовах.

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Автор: 

Данія (814) НАТО (6702) Норвегія (807) зброя (7669) Швеція (986)


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Нарешті хоч в когось вистачило розуму не розголошувати що і скільки буде поставлено.
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05.08.2025 17:01 Відповісти
Грошей до кровавих рук зеленского-дерьмака не давати - тіки зброя. Хоча дерьмак і зброю дає тіки дуполизним командирам. Країна, виборці - мать вашу.
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05.08.2025 17:05 Відповісти
 
 