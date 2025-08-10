США закончили с финансированием войны в Украине, мы хотим мирного урегулирования, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты закончили финансировать военную помощь Украине. Однако, по его словам, если страны Европы захотят приобретать американское оружие для Украины, то США не против его продавать.
Об этом Вэнс сказал в эфире телеканала Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Вэнс заявил, что США сказали европейским союзникам, что война России против Украины происходит "в ваших краях, просто у вас под носом". Поэтому, как заявил политик, европейцы должны взять на себя большую роль в урегулировании, если эта война "им так небезразлична".
"Я думаю, что президент и я, безусловно, считаем, что Америка закончила финансировать войну в Украине. Мы хотим достичь мирного урегулирования этой ситуации. Мы хотим остановить убийства", - заявил Вэнс.
По его мнению, "американцы уже устали бесконечно посылать свои деньги, свои налоги на этот конкретный конфликт".
"Но если европейцы хотят взять на себя инициативу и фактически покупать оружие у американских производителей - мы не против. Но сами мы больше этого финансировать не будем", - подчеркнул вице-президент США.
Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.
Якшо ми після цього всього не поміняємо кардинально систему в державі то через декілька років і пуйла не потрібно буде
Подивимось на їхні рейтинги
1.Нобелівці вже прийняли рішення про кандидатуру на Премію Миру?
2. Нові відкриття по справі Епштейна? Й ядерна тьотка ГРІН валить проти Трампаусім своїм МАГАнатом? А ВЕНС з кьортісами за спиною знали, що торпедуючи справою Епштейна на виборах , колись покладуть під неї переможця їхнього задуму - тарана для приходу до влади?
3. Вкид про слабкі ВЕНИ Трмапа то була прокладочка під ВЕНСА ?
4 СЛУЧАААЙНААА так Трамп декілька днів тому сказав що Його третього терміну не буде а президентом може стати Венс ?
до речі , всім втомленим від війни українцям в період з 2014-2019 - як вам ваша же пігулка ? гірка чи не так
Я одного не розумію - нащо, для того, щоб капітулювати, потрібен Трамп? Чи Трамп приймає на себе весь негатив та незадоволення суспільства України а боневтік лишається героєм - рятівником країни, якого просто кинув захід.
"все одно" ніколи не піде, а охлос піде.
Тому сміливо треба посилати всіляких трумпів, венсів, та інших поців на..., чи в...
Головне, щоб Європа підтримувала. Тримаємо стрій, Українці !!!
ще не всі все зрозуміли? - далі буде...
Всі ж патякання тупого жлоба-гешефтера Трумпа і його оточення, про бажання запобігти жертв війни чисто брехливий звиздіж. Всім цим трумпам, венсам, вітьковим насрати на смерті українців та тих же кацапів. Та, зрештою, людей взагалі. Діти гинуть? Та плювати на них! Хоч сотнями тисяч! Цій банді трупоїдів мир потрібний не для порятунку людських життів, а щоб в спокійній обстановці разом з фюрером ****** робити гешефти на трильйони доларів. Адже на 1/7 суші, тобто росіській недоімперії, лежать ще невідкриті незліченні багатства, заради яких, щоб заволодіти ними, вбивство мільйонів людей лише один з прийнятних засобів
А не втомились нашадки європейського сброда, яким окупував емлі корених народів Північнрй Америці, та сам себе назвав американцями як московити себе назвали русскими а гівно людства називае себе росиянами, заощаджувати гроши, сотні мільярдів грошей на рік, на том шо ім не треба протистояти 3 ядерному потенціалу який Украхна здала в обмін на гарантії сша?