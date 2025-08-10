РУС
США закончили с финансированием войны в Украине, мы хотим мирного урегулирования, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты закончили финансировать военную помощь Украине. Однако, по его словам, если страны Европы захотят приобретать американское оружие для Украины, то США не против его продавать.

Об этом Вэнс сказал в эфире телеканала Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Вэнс заявил, что США сказали европейским союзникам, что война России против Украины происходит "в ваших краях, просто у вас под носом". Поэтому, как заявил политик, европейцы должны взять на себя большую роль в урегулировании, если эта война "им так небезразлична".

"Я думаю, что президент и я, безусловно, считаем, что Америка закончила финансировать войну в Украине. Мы хотим достичь мирного урегулирования этой ситуации. Мы хотим остановить убийства", - заявил Вэнс.

По его мнению, "американцы уже устали бесконечно посылать свои деньги, свои налоги на этот конкретный конфликт".

"Но если европейцы хотят взять на себя инициативу и фактически покупать оружие у американских производителей - мы не против. Но сами мы больше этого финансировать не будем", - подчеркнул вице-президент США.

Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.

+12
Головна вимога пуйла до США виконана Трампом і Венс це зараз підтвердив.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:04 Ответить
+4
Ну, і, може, хтось з тих, хто тут минулого року по факту агітував за оцю парочку Трумпа+диванойоба - чи вигулькнуть, чи покаються? А їх, цих агітаторів попереджали, що такі придурки-клоуни Україну зливатимуть!
показать весь комментарий
10.08.2025 19:05 Ответить
+4
Лао-Цзи говорив...Победу отдай врагу, а себе возьми плоды.
Якшо ми після цього всього не поміняємо кардинально систему в державі то через декілька років і пуйла не потрібно буде
показать весь комментарий
10.08.2025 19:05 Ответить
діловари уєві
показать весь комментарий
10.08.2025 19:03 Ответить
Лао-Цзи говорив...Победу отдай врагу, а себе возьми плоды.
Якшо ми після цього всього не поміняємо кардинально систему в державі то через декілька років і пуйла не потрібно буде
показать весь комментарий
10.08.2025 19:05 Ответить
Мао Цзедун говорив «Чім гірше - тим краще».
показать весь комментарий
10.08.2025 19:07 Ответить
Сі Цзіньпін казав...Сидиш собі тихенько, на березі, ловиш рибу. Дивишся - пливе труп ворога. Ну і хай собі пливе.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:23 Ответить
Ну оно ж в две стороны работает! А потом бегают по всему миру поучавствуйте в коалиции против Ирака Афланистана Китаяи т д. И что этим фрикам бородатым ответят?..
показать весь комментарий
10.08.2025 19:06 Ответить
Ну так, хто старе згадає - тому око - геть, а хтр забуде - тому геть обидва ока. Тут голояне - мати хорошу пам'ять і здоровий егоїзм.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:10 Ответить
Головна вимога пуйла до США виконана Трампом і Венс це зараз підтвердив.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:04 Ответить
яка головна вимога? трамп з венсом в Омані про що з ****** домовлялися? розкажи
показать весь комментарий
10.08.2025 19:10 Ответить
Припинити поставляти зброю Україні та фінанси.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:12 Ответить
вірно. завхоз все для цього зробив, по оманським договорнякам.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:17 Ответить
Слухав єкспєрда,той заявляв що венс адекватніший за рижого п.дора. Всі наші єкспєрди такі знающі.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:04 Ответить
Венс розумніший за Трампа, але буде казати то, що хоче його босс.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:07 Ответить
венс розумніший для американців. він робить те що вважає кращим ДЛЯ АМЕРИКАНЦІВ, а не для нас. може він розумний, може ні, нам це не полегшує ситуацію.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:12 Ответить
Той єкспєрд арестович або щось схоже
показать весь комментарий
10.08.2025 19:15 Ответить
Нічого нового(
Подивимось на їхні рейтинги
показать весь комментарий
10.08.2025 19:04 Ответить
МУДАК!!! ВИПЄРДИШ ОСЛИНИЙ!!!!
показать весь комментарий
10.08.2025 19:04 Ответить
а навіщо ти таких понавибирав? наступного разу будеш думати за кого голосувати
показать весь комментарий
10.08.2025 19:13 Ответить
Ну, і, може, хтось з тих, хто тут минулого року по факту агітував за оцю парочку Трумпа+диванойоба - чи вигулькнуть, чи покаються? А їх, цих агітаторів попереджали, що такі придурки-клоуни Україну зливатимуть!
показать весь комментарий
10.08.2025 19:05 Ответить
він шо с дуба впав , це було відомо ще місяця тому
показать весь комментарий
10.08.2025 19:05 Ответить
Чому стало так багато Венса?
1.Нобелівці вже прийняли рішення про кандидатуру на Премію Миру?
2. Нові відкриття по справі Епштейна? Й ядерна тьотка ГРІН валить проти Трампаусім своїм МАГАнатом? А ВЕНС з кьортісами за спиною знали, що торпедуючи справою Епштейна на виборах , колись покладуть під неї переможця їхнього задуму - тарана для приходу до влади?
3. Вкид про слабкі ВЕНИ Трмапа то була прокладочка під ВЕНСА ?
4 СЛУЧАААЙНААА так Трамп декілька днів тому сказав що Його третього терміну не буде а президентом може стати Венс ?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:19 Ответить
А чому саме ВЕНС зустрічався з Єрмаком та Умєровим - статус завхоза та секретаря його РНБО( з сім"єю у США) = статусу ВЕНСА?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:28 Ответить
RTX та Локхід Мартін цьому журнаглісту пояснять в чому його проблема . Грамм так 9 сталі в токмаковій оболонці.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:06 Ответить
А чому ж ви не припиняли громадянську війну? Чому не припиняли американо- мексиканську війну? Там не було масових вбивств?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:06 Ответить
цікаво почути по копалини які віддав зеленський
показать весь комментарий
10.08.2025 19:07 Ответить
копають
показать весь комментарий
10.08.2025 19:09 Ответить
хто?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:10 Ответить
о, ти зацікавився договором, який підписали пів року назад? не пізно?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:14 Ответить
в тебе до мене є питання? чи алкашка підбурює тебе поспілкуваться?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:18 Ответить
знак питання чітко свідчить що це питання, твоя алкашка мене не підбурює ні до чого.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:22 Ответить
ти маєш запитання? якщо не маєш, йди з богом в опочивальню до зєлі
показать весь комментарий
10.08.2025 19:26 Ответить
я ще й це не забуваю.

показать весь комментарий
10.08.2025 19:28 Ответить
нехай кацапи мирно без опору вб'ють українців, аби вєнс спокійно спав, бо вже так втомився...
до речі , всім втомленим від війни українцям в період з 2014-2019 - як вам ваша же пігулка ? гірка чи не так
показать весь комментарий
10.08.2025 19:08 Ответить
Шахіди кумарять, ТЦК задовбує. А так все норм. Нічні клуби і спортзали працюють, бухло продається, за 20 км. від ЛБЗ мирне життя.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:34 Ответить
от цікаво, скільки років кгб-фсб підбирало цю команду для захоплення влади в сша?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:09 Ответить
Скоро і європейці закінчать у вас, чортів, зброю «придбавати». Не будете на українській крові жиріти!
показать весь комментарий
10.08.2025 19:09 Ответить
ЗМІ: Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні
показать весь комментарий
10.08.2025 19:10 Ответить
Ти не США. Сша це народ, а він свій вибір ще зробить не переживай.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:11 Ответить
Жаба задавила?А як же Будапештський меморандум,США гарант суверенітету і територіальної цілісності України?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:12 Ответить
ТАК США І НЕ ФІНАНСУЄ - всю каденцію Трампа. 0 $, купляє Европа
показать весь комментарий
10.08.2025 19:13 Ответить
Viktor Kviatkovskyi

Я одного не розумію - нащо, для того, щоб капітулювати, потрібен Трамп? Чи Трамп приймає на себе весь негатив та незадоволення суспільства України а боневтік лишається героєм - рятівником країни, якого просто кинув захід.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:14 Ответить
США закінчили з фінансуванням війни в Україні, ми ХОЧЕМО ДОМОГТИ КУЙЛУ ОТРИМАТИ ОКУПОВАНІ УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ
показать весь комментарий
10.08.2025 19:14 Ответить
абсолютно НІ- провокаційна заява про Епштейна від Маска - то був чіткий план МАГАцистів з особою Венса на заміну ...
показать весь комментарий
10.08.2025 19:24 Ответить
Ви не фінансували війну. Ви допомагали країні в боротьбі з агресором. І якщо ви припините допомагати і станете на його бік у питанні "примусу" України до миру - ви станете агресором і будете нести відповідальність.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:17 Ответить
Венс буквально цитує Трумпа. Не бути йому президентом...
показать весь комментарий
10.08.2025 19:18 Ответить
от саме тому і буде - охлосу заходить.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:29 Ответить
а хто треба на виборах? - охлос...
"все одно" ніколи не піде, а охлос піде.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:31 Ответить
Добикувався зє!
показать весь комментарий
10.08.2025 19:18 Ответить
А Трамп хоч один долар дав????
показать весь комментарий
10.08.2025 19:18 Ответить
Венсу-замість того щоб тиснути на агресора ви позбавляєте жертву агресії можливості захищатись,ви просто мерзоти,всі хто таке вигадав...
показать весь комментарий
10.08.2025 19:20 Ответить
От вам і санкції у виконанні трампонів. Історія не дасть збрехати піндоси завжди підтримували підорів у важкі для останніх часи. Суки
показать весь комментарий
10.08.2025 19:20 Ответить
Воины выигрывают и проигрывают до их начала.Одна сторона готовилась,вооружалась,насаждала в правительство врага свою агентуру,создавала военные коалиции,а другая сторона занималась разминированием,уничтожением запасов своих вооружений и жарила шашлыки,когда враг концентрировался у ее границ,кто же победит в этой войне нах и стоит ли проигравшей стороне помогать и вставать на ее сторону умным нациям?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:20 Ответить
Можна було б щось хотіти, як би ви не закінчили фінансування. А так, (t)uck off.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:21 Ответить
Чудово, чисто комерційні відносини !!
Тому сміливо треба посилати всіляких трумпів, венсів, та інших поців на..., чи в...
Головне, щоб Європа підтримувала. Тримаємо стрій, Українці !!!
показать весь комментарий
10.08.2025 19:22 Ответить
Шо там з мексиканським Техасом і взагалі з теріторіями корених народів Північной Амеріки? Коли повернення буде? І коли иакияк венс трамп тошо повернутся на свою історичну Батьківшину звідки і вилупились їх предки два, три, п'ять поколінь тому?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:24 Ответить
CША не фінансувала війну, а допомагала Україні захистити себе. З приходом Трампа в Білий дім США різко втомилися. Бо війна заважає миротворцю-об'єднавцю робити гешефти разом з ху"лом. От тільки ху"ло не збирається завершувати війну. Потягнути час -так, а закінчити - ні.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:24 Ответить
⚡️Якщо Росія продовжить удари по енергетичних об'єктах, пов'язаних з Азербайджаном в Україні, Баку почне розглядати можливість скасування заборони на постачання Україні зброї зі свого арсеналу, - Azerbaijan's Caliber
показать весь комментарий
10.08.2025 19:25 Ответить
кончений, як і вся трампоновська адмiнісрація.
ще не всі все зрозуміли? - далі буде...
показать весь комментарий
10.08.2025 19:26 Ответить
Дик зоодно і Європі і параші продавайте, а ****, бакси не пахнуть
показать весь комментарий
10.08.2025 19:26 Ответить
Україна не розпочинала війну, Штати фінансували захист від агресії росії. Не кажучи вже про те, що саме на вимогу та обіцянки гарантій безпеки Штатів, Україна передала росії яз та знищила купу зброї.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:26 Ответить
Схоже, що в США, де в недільних проповідях спеціалісти в різних сутанах дуже ******* читати проповіді про біблійні казки за мораль, совість, сором, кару за гріх і т.п., головним результатом є тотальне лицемірство. Зрештою Бог у громадян США був і залишається один - ДОЛЛАР, або ЗОЛОТО, чи їх еквіваленти.

Всі ж патякання тупого жлоба-гешефтера Трумпа і його оточення, про бажання запобігти жертв війни чисто брехливий звиздіж. Всім цим трумпам, венсам, вітьковим насрати на смерті українців та тих же кацапів. Та, зрештою, людей взагалі. Діти гинуть? Та плювати на них! Хоч сотнями тисяч! Цій банді трупоїдів мир потрібний не для порятунку людських життів, а щоб в спокійній обстановці разом з фюрером ****** робити гешефти на трильйони доларів. Адже на 1/7 суші, тобто росіській недоімперії, лежать ще невідкриті незліченні багатства, заради яких, щоб заволодіти ними, вбивство мільйонів людей лише один з прийнятних засобів
показать весь комментарий
10.08.2025 19:31 Ответить
На його думку, "американці вже втомилися нескінченно надсилати свої гроші, свої податки на цей конкретний .......
А не втомились нашадки європейського сброда, яким окупував емлі корених народів Північнрй Америці, та сам себе назвав американцями як московити себе назвали русскими а гівно людства називае себе росиянами, заощаджувати гроши, сотні мільярдів грошей на рік, на том шо ім не треба протистояти 3 ядерному потенціалу який Украхна здала в обмін на гарантії сша?
показать весь комментарий
10.08.2025 19:34 Ответить
А шо ми так обурилися? Що си стало? Ви хочете, щоб ЗЕлідор та його міндічі-чернишови ******* мільярдами, але при цьому, щоб нам далі давали допомогу завдяки бюджетам ЄС та США? Тоді накойхєр ви, обурені Трампом, (який доречі не президент України, а президент США)? Не він мародерив на фортифікаціях та на закупівлях дронів для ЗСУ, а друзі-куми ЗЕлідора і про це вже знає весь світ. Тоді нащо ви поводите себе, як тупоголові ідіоти, яких як баранів, маніпуляціями, примушують бекати та мекати на Трампа, на Мерца, на будь кого, але не на ЗЕлідора, який мародерить, який покриває мародерство, який крутить вами, ідіоти, як цинан сонцем, а ви лише йому **********. Той стан, в якому зараз опинилася Україна, це наслідок керування в турборежимі найвеличнішого лвдОра з Банкової, а не з Вашингтону. Так, Трамп мудак, він цинічний вилупок, але юситуація в якій опинилася Україна з 2022 по сьогодні створена не Трампом, а ****** та ЗЕлідором, ці двоє винні в тому, що розпочалася широкомасштабна війна і лише питання в якій пропорції, чи 50 на 50 чи 30 на 70 чи 70 на 30? Хоча це вже й не так принципово, бо наслідки керування ЗЕ за останні 6 років для української незалежної демократичної України катастрофічні і таких результатів москалота не могла досягти 35 років української незалежності, аж поки в 2019 мудрий нарід не наобирав імітатора, маніпулятора, абсолютно аморальну істоту - ЗЕлідора, якому віддали АБСОЛЮТНУ владу при АБСОЛЮТНІЙ безвідповідальності. Тож той, хто кляне Трампа без урахування передісторії, без врахування того ХТО керує в Україні з 2019, той або ідіот, або косить під ідіота.
показать весь комментарий
10.08.2025 19:35 Ответить
Американская власть под руководством кремлёвского ублюдка трампа сдают Украину путину. Это уже факт!
показать весь комментарий
10.08.2025 19:36 Ответить
 
 