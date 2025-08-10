США закончили с финансированием войны в Украине, мы хотим мирного урегулирования, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты закончили финансировать военную помощь Украине. Однако, по его словам, если страны Европы захотят приобретать американское оружие для Украины, то США не против его продавать.

Об этом Вэнс сказал в эфире телеканала Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Вэнс заявил, что США сказали европейским союзникам, что война России против Украины происходит "в ваших краях, просто у вас под носом". Поэтому, как заявил политик, европейцы должны взять на себя большую роль в урегулировании, если эта война "им так небезразлична".

"Я думаю, что президент и я, безусловно, считаем, что Америка закончила финансировать войну в Украине. Мы хотим достичь мирного урегулирования этой ситуации. Мы хотим остановить убийства", - заявил Вэнс.

По его мнению, "американцы уже устали бесконечно посылать свои деньги, свои налоги на этот конкретный конфликт".

"Но если европейцы хотят взять на себя инициативу и фактически покупать оружие у американских производителей - мы не против. Но сами мы больше этого финансировать не будем", - подчеркнул вице-президент США.

Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.

