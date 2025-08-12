Трамп и Вэнс в среду проведут онлайн-встречу с Зеленским, - ABC News
По информации ABC News, президент Украины Владимир Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отмечается, что к разговору также присоединятся европейские союзники.
