Новости Переговоры Трампа и Путина
Трамп и Вэнс в среду проведут онлайн-встречу с Зеленским, - ABC News

Зеленский предложил Венсу посетить Украину

По информации ABC News, президент Украины Владимир Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что к разговору также присоединятся европейские союзники.

Также читайте: США закончили с финансированием войны в Украине, мы хотим мирного урегулирования, - Вэнс

Зеленский Владимир (21532) Трамп Дональд (6237) Джей Ди Вэнс (122)


+1
А с ботоксным педофилом прутиным обязательно оффлайн встречаться ?
12.08.2025 23:44 Ответить
+1
.... й Венс за участю Трампа передать вовці вказівку - приймати таке рішення, котре вони перетерли з Єрмаком та його санча пансою Умєровим в присутності міністра оборони Британії Лемма
13.08.2025 00:01 Ответить
+1
Пошли їх нахер. З України вже всі сміються як з країни яка капітулювала і вже не має даже права голосу. Тампон з ****** ще поставлять тут свого гауляйтера і зроблять з України якусь київську республіку підпорядковану московському режиму
13.08.2025 00:13 Ответить
вони одної крові. мудак мудака бачить здалека.
13.08.2025 00:17 Ответить
Трамп хоче ще раз переконатись що з Зеленським говорити вживу немає сенсу.
12.08.2025 23:48 Ответить
дубль 2. результат прогнозований. масна дупа )(уйла не замінить артистичності гри на роялі.
13.08.2025 00:06 Ответить
Онлайн можна в трусах і босяка, тільки футболку якусь натягнути.
13.08.2025 00:09 Ответить
Половину віддасть кацапам, а половину назве країна імені Трамп (так як всі ресурси належат вже йому)
13.08.2025 00:16 Ответить
І потрібно Тампона представити не як переможця а як капітулянта. Слово мир даже не згадувати. Бо це не мир. Мільйони наших українців оказались на окупованій території де над ними будуть знущатись, гвалтувати і вбивати.
13.08.2025 00:18 Ответить
Трампа вже бачили в Ростові. Готує собі на крайняк запасний аеродром. Може, навіть, десь поряд із Вітьком Межигірським. Недарма Трамп двічі обмовився, що їде в росію. )))

13.08.2025 00:19 Ответить
Я одного не розумію, за що ми віддали наші ресурси цьому облізлому обмудку? За те що ***** висунув свої вимоги, а Тампон заставить нас їх підписати? Так це ***** повинен дякувати і платити Тампону за те що надавив на Україну. А то ми як потерпіла сторона ще й виплачуватимемо гонорар адвокату злочинця
13.08.2025 00:22 Ответить
 
 