З допомогою Європи ми можемо щомісячно купувати американську зброю на 1-1,5 млрд дол., - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що американська зброя продовжує надходити, і Україна з допомогою партерів має змогу щомісяця витрачати на неї 1-1,5 млрд дол.

"Американська допомога нам потрібна. Американська допомога йде, і ми будемо сплачувати за неї гроші. Хто такі "ми"? "Ми" сьогодні – це, наприклад, натовська програма PURL. Ми так домовились з європейцями, з натовцями, з американською стороною, що ми можемо щомісячно купувати зброї на суму 1-1,5 млрд. дол. за цією програмою", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом і його влаштовувала ця програма.

"Я вважаю, що всім важливо зберегти Америку в переговорному процесі", - наголосив президент.

