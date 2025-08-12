РУС
С помощью Европы мы можем ежемесячно покупать американское оружие на 1-1,5 млрд долл., - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что американское оружие продолжает поступать, и Украина с помощью партеров имеет возможность ежемесячно тратить на него 1-1,5 млрд долл.

"Американская помощь нам нужна. Американская помощь идет, и мы будем платить за нее деньги. Кто такие "мы"? "Мы" сегодня - это, например, натовская программа PURL. Мы так договорились с европейцами, с натовцами, с американской стороной, что мы можем ежемесячно покупать оружия на сумму 1-1,5 млрд долл. по этой программе", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и его устраивала эта программа.

"Я считаю, что всем важно сохранить Америку в переговорном процессе", - подчеркнул президент.

Земля, в хто тою зброєю воювати буде, я наврядчи, 3 хронічні хвороби в ЗСУ за 40 місяців
Так а що там з заводом рейнметалл в Україні? Коли вже за "бюрократію" візьмешься?
Кого це ти вбалтуєш?
Ось тільки не факт, що Трамп дасть таку згоду на продаж зброї.
А 5 млрд украденных вернете?
Сейчас Трамп порешает дела с другом из москвы и "будет вам столько оружия, уже 17 систем отгружают". Виртуально.
У Зеленського з рота вилітає "пропонуємо якнайскоріше і повне припинення вогню", через 5 хвилин "пропонуємо купляти зброю по 1.5 мільярди на місяць".
Тобто кіть вітчизняної мае бути 50% (чому не 51%?) то тре знайти у кішенях 5-6 менеджерів 1-1.5 лярдів. Проблема не знайти, а відібрати. Цікаво кому доручити цей "відбір"? Мабуть дерьмаку та татарві, найчесні серед Zелених.
Твої кошерні більше в місяць п здять ,
