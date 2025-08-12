С помощью Европы мы можем ежемесячно покупать американское оружие на 1-1,5 млрд долл., - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что американское оружие продолжает поступать, и Украина с помощью партеров имеет возможность ежемесячно тратить на него 1-1,5 млрд долл.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Американская помощь нам нужна. Американская помощь идет, и мы будем платить за нее деньги. Кто такие "мы"? "Мы" сегодня - это, например, натовская программа PURL. Мы так договорились с европейцами, с натовцами, с американской стороной, что мы можем ежемесячно покупать оружия на сумму 1-1,5 млрд долл. по этой программе", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и его устраивала эта программа.
"Я считаю, что всем важно сохранить Америку в переговорном процессе", - подчеркнул президент.
