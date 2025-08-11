РУС
Украина будет получать оружие независимо от встречи Трампа и Путина, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Украина продолжит получать военную помощь независимо от того, как пройдет встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Он отметил, что на обязательстве НАТО "обеспечить, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы оставаться в борьбе и быть в наилучшем возможном положении", когда наступит время для переговоров о прекращении огня или мирного соглашения.

Относительно возможности начала этих переговоров, Рютте снова заявил, что встреча 15 августа - "это убеждение президента Трампа в серьезности Путина".

Читайте: Лидеры государств Северной Европы и Балтии предостерегли от заключения мира без учета позиции Украины: "Международные границы не могут быть изменены силой"

"Если нет, то на этом все остановится... Если он серьезно настроен, то с пятницы процесс продолжится - участие Украины, участие европейцев", - добавил генсек НАТО.

На вопрос, устраивает ли его исключение Украины из этих переговоров в пятницу, Рютте ответил, что когда речь идет об обсуждении территории, гарантий безопасности, мирных переговоров и того, что будет дальше, "Украина должна быть - и будет - вовлечена".

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до его встречи с Путиным, - Bloomberg

11.08.2025 01:27 Ответить
На місці Трампа -зеля а на місці зелі українці..то буде правильно
11.08.2025 06:27 Ответить
НАТО створили щоб не було 3 світової війни, бо 2 світова лишила всю Европу в руїнах - Україна ЯКА НЕ В НАТО сама зупиняє Іран(дрони), РФ, Північну Корею

НАТО створили для противостояння розповзанню СССР - Україна яка не в НАТО зупиняє розповзання РФ яка сама каже що наслідник СССР і прямо каже що хоче створити новий СССР

Нууууу зашибісь. ШЕ прицьому всьому в те саме НАТО нам чогось і не можна
11.08.2025 04:31 Ответить
***** для завоювання України такими темпами як він це робить зараз і при таких втратах які кацапи кладуть знадобиться покласти 33 млн. і 70 років. Ну і про що можна говорити з Трампом? Він вже давно свої "хотєлки" озвучив. Ця зустріч не має жодного сенсу і не матиме будь якого результату крім імітації миротворчих зусиль Трампом і його планетарної ганьби. Трамп змінить особистий статус з політичного рогоносця на геополітичного куколда. Щоб там вони не проговорювали Україна свої землі ***** не подарує. У ********** всього навсьго 1,2% світового ВВП. Тому з допомогою Європи ми здатні не просто перемогти, а спустошити *********, чим негайно скористаються всі - Японія, Китай, Іран, Україна, Білорусь, Грузія, Польша (Калінінград), Молдова (Придністровя), ряд африканських країн, Сирія і навіть Ізраїль. Це так на перший погляд, бо ********* впхав своє рило в кожну щілину. Я вже не кажу про "тюрму народів" в самому *********і.
11.08.2025 06:04 Ответить
ми, це ти про себе в т.ч.? а що ти пропонуєш, все здати х..лу?
11.08.2025 07:48 Ответить
То він так думає ! Але кожного разу несподіванки від Трампу навіть для нього !
11.08.2025 10:02 Ответить
 
 