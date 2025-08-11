Украина будет получать оружие независимо от встречи Трампа и Путина, - Рютте
Украина продолжит получать военную помощь независимо от того, как пройдет встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.
Он отметил, что на обязательстве НАТО "обеспечить, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы оставаться в борьбе и быть в наилучшем возможном положении", когда наступит время для переговоров о прекращении огня или мирного соглашения.
Относительно возможности начала этих переговоров, Рютте снова заявил, что встреча 15 августа - "это убеждение президента Трампа в серьезности Путина".
"Если нет, то на этом все остановится... Если он серьезно настроен, то с пятницы процесс продолжится - участие Украины, участие европейцев", - добавил генсек НАТО.
На вопрос, устраивает ли его исключение Украины из этих переговоров в пятницу, Рютте ответил, что когда речь идет об обсуждении территории, гарантий безопасности, мирных переговоров и того, что будет дальше, "Украина должна быть - и будет - вовлечена".
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
НАТО створили для противостояння розповзанню СССР - Україна яка не в НАТО зупиняє розповзання РФ яка сама каже що наслідник СССР і прямо каже що хоче створити новий СССР
Нууууу зашибісь. ШЕ прицьому всьому в те саме НАТО нам чогось і не можна