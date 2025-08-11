Україна буде отримувати зброю незалежно від зустрічі Трампа й Путіна, - Рютте

Україна продовжить отримувати військову допомогу незалежно від того, як пройде зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Він зазначив, що на зобов'язанні НАТО "забезпечити, щоб Україна мала все необхідне, щоб залишатися в боротьбі та бути в найкращому можливому становищі", коли настане час для переговорів щодо припинення вогню або мирної угоди.

Щодо можливості початку цих переговорів, Рютте знову заявив, що зустріч 15 серпня – "це переконання президента Трампа в серйозності Путіна".

"Якщо ні, то на цьому все зупиниться… Якщо він серйозно налаштований, то з п'ятниці процес продовжиться – участь України, участь європейців", – додав генсек НАТО.

На запитання, чи влаштовує його виключення України з цих переговорів у п'ятницю, Рютте відповів, що коли йдеться про обговорення території, гарантій безпеки, мирних переговорів та того, що буде далі, "Україна повинна бути — і буде — залучена".

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

