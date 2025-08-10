Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до його зустрічі з Путіним, - Bloomberg

Європейські лідери прагнуть провести переговори з президентом США Дональдом Трампом перед його запланованою зустріччю з главою Кремля Володимиром Путіним, яка відбудеться на Алясці.

Про це пише агентство Bloomberg з посилання на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, лідери ЄС хочуть поговорити з Трампом до п'ятниці, 15 серпня, коли американський президент і диктатор РФ мають зустрітися в американському штаті Аляска.

Зазначається, що цьому передували інтенсивні дипломатичні переговори між представниками США, України та Європи у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін можуть самостійно укласти угоду, яку потім спробують нав'язати Україні.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

