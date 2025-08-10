УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
1 143 24

Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до його зустрічі з Путіним, - Bloomberg

Трамп

Європейські лідери прагнуть провести переговори з президентом США Дональдом Трампом перед його запланованою зустріччю з главою Кремля Володимиром Путіним, яка відбудеться на Алясці.

Про це пише агентство Bloomberg з посилання на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, лідери ЄС хочуть поговорити з Трампом до п'ятниці, 15 серпня, коли американський президент і диктатор РФ мають зустрітися в американському штаті Аляска.

Зазначається, що цьому передували інтенсивні дипломатичні переговори між представниками США, України та Європи у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін можуть самостійно укласти угоду, яку потім спробують нав'язати Україні.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Рютте про майбутню зустріч Трампа і Путіна: Це буде перевірка готовності РФ припинити війну в Україні

Автор: 

Європа (1941) путін володимир (24438) Трамп Дональд (6709)


Топ коментарі
+3
просто клерк адміністрації Препізедента в костюмі за 140 тисяч гривень, при тому що за 2024 рік він задекларував дохід від зарплатні у розмірі 582 тисяч як нам Захід ще дає гроші - диву дивуюс
ь
показати весь коментар
10.08.2025 22:01 Відповісти
+2
Чи не пора вже застосувати у відповідь Тризуб, Трембіту, Руту, Пекло, Паляницю, довгий Нептун та балістику???
показати весь коментар
10.08.2025 21:57 Відповісти
+2
Йой, а у нас президента популяризують , я собі отаке купив.
показати весь коментар
10.08.2025 21:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо Трамп в гольф грає? ДЕ ВІН?
показати весь коментар
10.08.2025 21:55 Відповісти
готується до промови на врученні Нобелівки за самий короткий мир
показати весь коментар
10.08.2025 22:46 Відповісти
Без толку - Трамп вже закусив удила
показати весь коментар
10.08.2025 21:55 Відповісти
Чи не пора вже застосувати у відповідь Тризуб, Трембіту, Руту, Пекло, Паляницю, довгий Нептун та балістику???
показати весь коментар
10.08.2025 21:57 Відповісти
Є мабуть в одиничних екземплярах
показати весь коментар
10.08.2025 22:00 Відповісти
Найтупіші в Европі. Воно й не дивно - тільки імбіцили, тобто недорозвинені, могли обрати головним у країні клоуна-імбіцила під час війни.
показати весь коментар
10.08.2025 22:02 Відповісти
по ходу iмбецил тут ти,
давно вiдомо що це фейк, цей рейтинг накручений(точнiше скручений).
показати весь коментар
10.08.2025 22:11 Відповісти
Вадим Остапенко реальність доказує, що не фейк
показати весь коментар
10.08.2025 22:24 Відповісти
Невже сподіваються розкрити очі на пуйла рижому придурку? Свята простота.
показати весь коментар
10.08.2025 21:55 Відповісти
Йой, а у нас президента популяризують , я собі отаке купив.
показати весь коментар
10.08.2025 21:58 Відповісти
Зачем он вам? Как вы можете им пользоваться, если у вас (на фотографии) перекрыт кран на унитаз?
показати весь коментар
10.08.2025 22:41 Відповісти
а він не хоче, бо вони будуть на нього тиснути і заважати укласти чудову угоду з путіним.
показати весь коментар
10.08.2025 21:57 Відповісти
Если бы Трамп кого-то слушал, кроме собственного "великолепия", был бы смысл.
показати весь коментар
10.08.2025 21:58 Відповісти
просто клерк адміністрації Препізедента в костюмі за 140 тисяч гривень, при тому що за 2024 рік він задекларував дохід від зарплатні у розмірі 582 тисяч як нам Захід ще дає гроші - диву дивуюс
ь
показати весь коментар
10.08.2025 22:01 Відповісти
Психіатрія-дивне хобі. Краще збирати марки монгол-шудан.
показати весь коментар
10.08.2025 22:00 Відповісти
Поважний пан, я дуже вибачаюсь. Но, Шуудан. Ще раз звиняйте
показати весь коментар
10.08.2025 22:47 Відповісти
Будуть вмовляти рудого не приймати якоїсь мирної угоди, а продовжувати постачання зброї і грошей Україні. Зараз краще щоб війна продовжувалась в будь-якому варіанті, аніж давати агресору час на переозброєння і може на атаку якихось інших країн.
показати весь коментар
10.08.2025 22:07 Відповісти
Когда тебя и твою семью будут убивать, я тоже скажу чтобы убийцы не торопились и продолжали подольше в будь якому варианте. А то мало ли. Вдруг потом захотят вернуться и пойти к соседям. Я думаю все твои соседи будут только за
показати весь коментар
10.08.2025 22:59 Відповісти
продам мішок картоплі.
ой, ***, це не сюди.
а, шо тут?
знов про лідарів.....
показати весь коментар
10.08.2025 22:11 Відповісти
та чуб він на вас клав, европейські лідори.
показати весь коментар
10.08.2025 22:15 Відповісти
ссикунярьте далі.
показати весь коментар
10.08.2025 22:19 Відповісти
ЩОБ НАХЕР ПІСЛАТИ.НЕ ОБОВЯЗКОВО З АМЕРИКАНСЬКИМ АГЕНТОМ "КРАСНОВИМ" ЗУСТРІЧАТИСЯ
показати весь коментар
10.08.2025 22:45 Відповісти
Урок Політології від політолога https://t.me/allgolobutsky/32307 Олексія Голобуцького щодо його пропозиції/вимоги до України стосовно капітуляції та про проблеми, які постануть перед всеньким світом наступного тижня:

❗Ідея "обміну територій"= відмови від суверенітету не мають військових передумов. ЗСУ стоїть і перемелює все м'ясо.
❗Про ООН можна забути, потсдамський світ зруйновано - і на тлі цього два діда пробують зробити "Ялту-2".
❗Віддамо Донбас-Крим офіційно і без гарантій = це Третя світова війна. Судети так свого часу віддавали, і через рік - Друга світова таки сталась.
❗Якими ми будемо через 3 роки - коли Путін знов нападе? Якою буде Європа? Як після скасування міжнародного права почуватимуться Польща, Балтія, Фінляндія? Танки РФ входять в Нарву - і що далі? Ніхто не знає.
❗Трамп відкриє скриню Пандори, якщо змусить визнати російські завоювання. В цю скриню впаде не тільки Європа.
❗Тим часом частина втомлених і виснажених українців марно сподіваються, що згодовування Путіну територій щось вирішить.
❗Путіну потрібні президентські і парламентські вибори - турбулентність, яка знищить Україну. Путін досяг хаосу в Україні в 2019-му; нині йому потрібен новий хаос.
❗Цей парламент, обраний "за мир", не готовий голосувати за здачу територій - отже, вибори.
❗Капітуляція і здача територій України з сотнями тисяч людей - не рішення і не гарантія. Найбільш укріплені райони без здачі росіянам гризти 2-3 роки. Така каітуляція викличе величезну соціальну і політичну кризу.
❗Путін пробує грати в гру, коли і бойові дії, і згода на їх припинення не будуть для нього програшними.
❗Як мислити тактично - знайдуться адвокати капітуляції з прикладом Фінляндії. Як мислити стратегічно - тоді ще не було потсдамської системи, а зараз наша капітуляція стане розтягнутим початком Третьої світової. Будь-які сумніви "а може краще все ж погодитись" грають на руку Путіну.
❗Після 15 серпня ми і Європа закономірно відмовимось від ультиматуму, щоб вижити - і почнеться глибока депресія.
❗На нас чекає дуже складний тиждень. Всі сподівання, що Трампу пояснять, що включитись в маніпуляції Путіна - це стати його клоуном. Оптимальне рішення - розвалити економіку Росії.
❗Путіна переконали, що він має час до кінця року на витискання економіки Росії. Але від Трампа залежить скорочення цього періоду до лічених тижнів.

відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
показати весь коментар
10.08.2025 22:47 Відповісти
Пока по методичці краснова шпарить, я вже заморився повторювать
показати весь коментар
10.08.2025 22:54 Відповісти
 
 