Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до его встречи с Путиным, - Bloomberg

Европейские лидеры стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом перед его запланированной встречей с главой Кремля Владимиром Путиным, которая состоится на Аляске.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, лидеры ЕС хотят поговорить с Трампом до пятницы, 15 августа, когда американский президент и диктатор РФ должны встретиться в американском штате Аляска.

Отмечается, что этому предшествовали интенсивные дипломатические переговоры между представителями США, Украины и Европы в Великобритании.

Ранее сообщалось, что лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин могут самостоятельно заключить соглашение, которое затем попытаются навязать Украине.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Рютте о предстоящей встрече Трампа и Путина: Это будет проверка готовности РФ прекратить войну в Украине