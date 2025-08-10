РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6260 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
1 418 27

Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до его встречи с Путиным, - Bloomberg

Трамп

Европейские лидеры стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом перед его запланированной встречей с главой Кремля Владимиром Путиным, которая состоится на Аляске.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, лидеры ЕС хотят поговорить с Трампом до пятницы, 15 августа, когда американский президент и диктатор РФ должны встретиться в американском штате Аляска.

Отмечается, что этому предшествовали интенсивные дипломатические переговоры между представителями США, Украины и Европы в Великобритании.

Ранее сообщалось, что лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин могут самостоятельно заключить соглашение, которое затем попытаются навязать Украине.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Рютте о предстоящей встрече Трампа и Путина: Это будет проверка готовности РФ прекратить войну в Украине

Автор: 

Европа (1978) путин владимир (31844) Трамп Дональд (6197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
просто клерк адміністрації Препізедента в костюмі за 140 тисяч гривень, при тому що за 2024 рік він задекларував дохід від зарплатні у розмірі 582 тисяч як нам Захід ще дає гроші - диву дивуюс
ь
показать весь комментарий
10.08.2025 22:01 Ответить
+3
Йой, а у нас президента популяризують , я собі отаке купив.
показать весь комментарий
10.08.2025 21:58 Ответить
+2
Чи не пора вже застосувати у відповідь Тризуб, Трембіту, Руту, Пекло, Паляницю, довгий Нептун та балістику???
показать весь комментарий
10.08.2025 21:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо Трамп в гольф грає? ДЕ ВІН?
показать весь комментарий
10.08.2025 21:55 Ответить
готується до промови на врученні Нобелівки за самий короткий мир
показать весь комментарий
10.08.2025 22:46 Ответить
Без толку - Трамп вже закусив удила
показать весь комментарий
10.08.2025 21:55 Ответить
Чи не пора вже застосувати у відповідь Тризуб, Трембіту, Руту, Пекло, Паляницю, довгий Нептун та балістику???
показать весь комментарий
10.08.2025 21:57 Ответить
Є мабуть в одиничних екземплярах
показать весь комментарий
10.08.2025 22:00 Ответить
Найтупіші в Европі. Воно й не дивно - тільки імбіцили, тобто недорозвинені, могли обрати головним у країні клоуна-імбіцила під час війни.
показать весь комментарий
10.08.2025 22:02 Ответить
по ходу iмбецил тут ти,
давно вiдомо що це фейк, цей рейтинг накручений(точнiше скручений).
показать весь комментарий
10.08.2025 22:11 Ответить
Вадим Остапенко реальність доказує, що не фейк
показать весь комментарий
10.08.2025 22:24 Ответить
Невже сподіваються розкрити очі на пуйла рижому придурку? Свята простота.
показать весь комментарий
10.08.2025 21:55 Ответить
Йой, а у нас президента популяризують , я собі отаке купив.
показать весь комментарий
10.08.2025 21:58 Ответить
Зачем он вам? Как вы можете им пользоваться, если у вас (на фотографии) перекрыт кран на унитаз?
показать весь комментарий
10.08.2025 22:41 Ответить
руснява ЗЕлупа возмущаецаа))
показать весь комментарий
10.08.2025 23:16 Ответить
Да боже упаси. Какое возмущение? Яша позвони маме откройте кран, в унитаз начнет поступать вода
показать весь комментарий
10.08.2025 23:46 Ответить
а він не хоче, бо вони будуть на нього тиснути і заважати укласти чудову угоду з путіним.
показать весь комментарий
10.08.2025 21:57 Ответить
Если бы Трамп кого-то слушал, кроме собственного "великолепия", был бы смысл.
показать весь комментарий
10.08.2025 21:58 Ответить
просто клерк адміністрації Препізедента в костюмі за 140 тисяч гривень, при тому що за 2024 рік він задекларував дохід від зарплатні у розмірі 582 тисяч як нам Захід ще дає гроші - диву дивуюс
ь
показать весь комментарий
10.08.2025 22:01 Ответить
Психіатрія-дивне хобі. Краще збирати марки монгол-шудан.
показать весь комментарий
10.08.2025 22:00 Ответить
Поважний пан, я дуже вибачаюсь. Но, Шуудан. Ще раз звиняйте
показать весь комментарий
10.08.2025 22:47 Ответить
Будуть вмовляти рудого не приймати якоїсь мирної угоди, а продовжувати постачання зброї і грошей Україні. Зараз краще щоб війна продовжувалась в будь-якому варіанті, аніж давати агресору час на переозброєння і може на атаку якихось інших країн.
показать весь комментарий
10.08.2025 22:07 Ответить
Когда тебя и твою семью будут убивать, я тоже скажу чтобы убийцы не торопились и продолжали подольше в будь якому варианте. А то мало ли. Вдруг потом захотят вернуться и пойти к соседям. Я думаю все твои соседи будут только за
показать весь комментарий
10.08.2025 22:59 Ответить
продам мішок картоплі.
ой, ***, це не сюди.
а, шо тут?
знов про лідарів.....
показать весь комментарий
10.08.2025 22:11 Ответить
та чуб він на вас клав, европейські лідори.
показать весь комментарий
10.08.2025 22:15 Ответить
ссикунярьте далі.
показать весь комментарий
10.08.2025 22:19 Ответить
ЩОБ НАХЕР ПІСЛАТИ.НЕ ОБОВЯЗКОВО З АМЕРИКАНСЬКИМ АГЕНТОМ "КРАСНОВИМ" ЗУСТРІЧАТИСЯ
показать весь комментарий
10.08.2025 22:45 Ответить
Урок Політології від політолога https://t.me/allgolobutsky/32307 Олексія Голобуцького щодо його пропозиції/вимоги до України стосовно капітуляції та про проблеми, які постануть перед всеньким світом наступного тижня:

❗Ідея "обміну територій"= відмови від суверенітету не мають військових передумов. ЗСУ стоїть і перемелює все м'ясо.
❗Про ООН можна забути, потсдамський світ зруйновано - і на тлі цього два діда пробують зробити "Ялту-2".
❗Віддамо Донбас-Крим офіційно і без гарантій = це Третя світова війна. Судети так свого часу віддавали, і через рік - Друга світова таки сталась.
❗Якими ми будемо через 3 роки - коли Путін знов нападе? Якою буде Європа? Як після скасування міжнародного права почуватимуться Польща, Балтія, Фінляндія? Танки РФ входять в Нарву - і що далі? Ніхто не знає.
❗Трамп відкриє скриню Пандори, якщо змусить визнати російські завоювання. В цю скриню впаде не тільки Європа.
❗Тим часом частина втомлених і виснажених українців марно сподіваються, що згодовування Путіну територій щось вирішить.
❗Путіну потрібні президентські і парламентські вибори - турбулентність, яка знищить Україну. Путін досяг хаосу в Україні в 2019-му; нині йому потрібен новий хаос.
❗Цей парламент, обраний "за мир", не готовий голосувати за здачу територій - отже, вибори.
❗Капітуляція і здача територій України з сотнями тисяч людей - не рішення і не гарантія. Найбільш укріплені райони без здачі росіянам гризти 2-3 роки. Така каітуляція викличе величезну соціальну і політичну кризу.
❗Путін пробує грати в гру, коли і бойові дії, і згода на їх припинення не будуть для нього програшними.
❗Як мислити тактично - знайдуться адвокати капітуляції з прикладом Фінляндії. Як мислити стратегічно - тоді ще не було потсдамської системи, а зараз наша капітуляція стане розтягнутим початком Третьої світової. Будь-які сумніви "а може краще все ж погодитись" грають на руку Путіну.
❗Після 15 серпня ми і Європа закономірно відмовимось від ультиматуму, щоб вижити - і почнеться глибока депресія.
❗На нас чекає дуже складний тиждень. Всі сподівання, що Трампу пояснять, що включитись в маніпуляції Путіна - це стати його клоуном. Оптимальне рішення - розвалити економіку Росії.
❗Путіна переконали, що він має час до кінця року на витискання економіки Росії. Але від Трампа залежить скорочення цього періоду до лічених тижнів.

відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
показать весь комментарий
10.08.2025 22:47 Ответить
Пока по методичці краснова шпарить, я вже заморився повторювать
показать весь комментарий
10.08.2025 22:54 Ответить
А пам'ятаєте терміни "Валяти Шольца" та "Макронити". Говорили з тим викиднем на початку повномасштабки і що? Хтось хоче стати чемпіоном по ходібі по граблях? Ну ну...
показать весь комментарий
10.08.2025 23:37 Ответить
 
 