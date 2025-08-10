Лідери держав Північної Європи та Балтії застерегли від укладання миру без урахування позиції України: "Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою"

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії застерегли від переговорів про мир з Росією без врахування позиції України й безпеки Європи.

Про це йдеться у спільній заяві країн, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми твердо стоїмо на позиції незмінної підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в умовах незаконної агресивної війни Росії",- сказано в заяві.

Лідери держав вітають "ініціативу президента Трампа щодо сприяння припиненню цієї війни та закладання основ для справедливого і тривалого миру, що забезпечить безпеку України та стабільність Європи".

"Ми готові сприяти цій роботі дипломатичними засобами, продовжуючи надавати Україні суттєву військову та фінансову підтримку. Ми продовжуватимемо підтримувати та застосовувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Мир буде досягнутий лише завдяки поєднанню рішучої дипломатії, непохитної підтримки України та постійного тиску на Російську Федерацію з метою припинення її незаконної війни",- сказано в заяві.

Окрім цього, країни наголосили, що "міжнародні кордони не можуть бути змінені силою".

"Переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню. Президент Зеленський чітко заявив, що Україна готова до мирних переговорів за умови повного поваження її суверенітету… Жодних рішень щодо України без України, жодних рішень щодо Європи без Європи", - йдеться у заяві.

Нордично-Балтійська вісімка наголосла, що залишатиметься на боці України, об’єднана в своїх намірах і рішуча в захисті нашої безпеки.

Нордично-Балтійська вісімка - формат регіонального співробітництва, який включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію.

Раніше повідомлялося, що лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін можуть самостійно укласти угоду, яку потім спробують нав'язати Україні.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

