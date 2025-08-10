Лідери держав Північної Європи та Балтії застерегли від укладання миру без урахування позиції України: "Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою"
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії застерегли від переговорів про мир з Росією без врахування позиції України й безпеки Європи.
Про це йдеться у спільній заяві країн, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми твердо стоїмо на позиції незмінної підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в умовах незаконної агресивної війни Росії",- сказано в заяві.
Лідери держав вітають "ініціативу президента Трампа щодо сприяння припиненню цієї війни та закладання основ для справедливого і тривалого миру, що забезпечить безпеку України та стабільність Європи".
"Ми готові сприяти цій роботі дипломатичними засобами, продовжуючи надавати Україні суттєву військову та фінансову підтримку. Ми продовжуватимемо підтримувати та застосовувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Мир буде досягнутий лише завдяки поєднанню рішучої дипломатії, непохитної підтримки України та постійного тиску на Російську Федерацію з метою припинення її незаконної війни",- сказано в заяві.
Окрім цього, країни наголосили, що "міжнародні кордони не можуть бути змінені силою".
"Переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню. Президент Зеленський чітко заявив, що Україна готова до мирних переговорів за умови повного поваження її суверенітету… Жодних рішень щодо України без України, жодних рішень щодо Європи без Європи", - йдеться у заяві.
Нордично-Балтійська вісімка наголосла, що залишатиметься на боці України, об’єднана в своїх намірах і рішуча в захисті нашої безпеки.
Нордично-Балтійська вісімка - формат регіонального співробітництва, який включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію.
Раніше повідомлялося, що лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін можуть самостійно укласти угоду, яку потім спробують нав'язати Україні.
Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Далі нас чекає
- повстання АІ
- ядерні війни між країнами з "невеличкими" ядерними ударами
і тд
прийшла ера фріків
❗Ідея "обміну територій"= відмови від суверенітету не мають військових передумов. ЗСУ стоїть і перемелює все м'ясо.
❗Про ООН можна забути, потсдамський світ зруйновано - і на тлі цього два діда пробують зробити "Ялту-2".
❗Віддамо Донбас-Крим офіційно і без гарантій = це Третя світова війна. Судети так свого часу віддавали, і через рік - Друга світова таки сталась.
❗Якими ми будемо через 3 роки - коли Путін знов нападе? Якою буде Європа? Як після скасування міжнародного права почуватимуться Польща, Балтія, Фінляндія? Танки РФ входять в Нарву - і що далі? Ніхто не знає.
❗Трамп відкриє скриню Пандори, якщо змусить визнати російські завоювання. В цю скриню впаде не тільки Європа.
❗Тим часом частина втомлених і виснажених українців марно сподіваються, що згодовування Путіну територій щось вирішить.
❗Путіну потрібні президентські і парламентські вибори - турбулентність, яка знищить Україну. Путін досяг хаосу в Україні в 2019-му; нині йому потрібен новий хаос.
❗Цей парламент, обраний "за мир", не готовий голосувати за здачу територій - отже, вибори.
❗Капітуляція і здача територій України з сотнями тисяч людей - не рішення і не гарантія. Найбільш укріплені райони без здачі росіянам гризти 2-3 роки. Така каітуляція викличе величезну соціальну і політичну кризу.
❗Путін пробує грати в гру, коли і бойові дії, і згода на їх припинення не будуть для нього програшними.
❗Як мислити тактично - знайдуться адвокати капітуляції з прикладом Фінляндії. Як мислити стратегічно - тоді ще не було потсдамської системи, а зараз наша капітуляція стане розтягнутим початком Третьої світової. Будь-які сумніви "а може краще все ж погодитись" грають на руку Путіну.
❗Після 15 серпня ми і Європа закономірно відмовимось від ультиматуму, щоб вижити - і почнеться глибока депресія.
❗На нас чекає дуже складний тиждень. Всі сподівання, що Трампу пояснять, що включитись в маніпуляції Путіна - це стати його клоуном. Оптимальне рішення - розвалити економіку Росії.
❗Путіна переконали, що він має час до кінця року на витискання економіки Росії. Але від Трампа залежить скорочення цього періоду до лічених тижнів.
відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
Звідки ти це взяв? Європа заінтересована у вічній війні в Україні. І все.
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!! Смерть московськими окупантам, разом з прутнем і тютіною!!
Это он под VPNом шоб злее быть. В Киеве Цензор блокируют