Лідери держав Північної Європи та Балтії застерегли від укладання миру без урахування позиції України: "Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою"

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії застерегли від переговорів про мир з Росією без врахування позиції України й безпеки Європи.

Про це йдеться у спільній заяві країн, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми твердо стоїмо на позиції незмінної підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в умовах незаконної агресивної війни Росії",- сказано в заяві.

Лідери держав вітають "ініціативу президента Трампа щодо сприяння припиненню цієї війни та закладання основ для справедливого і тривалого миру, що забезпечить безпеку України та стабільність Європи".

"Ми готові сприяти цій роботі дипломатичними засобами, продовжуючи надавати Україні суттєву військову та фінансову підтримку. Ми продовжуватимемо підтримувати та застосовувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Мир буде досягнутий лише завдяки поєднанню рішучої дипломатії, непохитної підтримки України та постійного тиску на Російську Федерацію з метою припинення її незаконної війни",- сказано в заяві.

Окрім цього, країни наголосили, що "міжнародні кордони не можуть бути змінені силою".

"Переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню. Президент Зеленський чітко заявив, що Україна готова до мирних переговорів за умови повного поваження її суверенітету… Жодних рішень щодо України без України, жодних рішень щодо Європи без Європи", - йдеться у заяві.

Нордично-Балтійська вісімка наголосла, що залишатиметься на боці України, об’єднана в своїх намірах і рішуча в захисті нашої безпеки.

Нордично-Балтійська вісімка - формат регіонального співробітництва, який включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію.

Раніше повідомлялося, що лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін можуть самостійно укласти угоду, яку потім спробують нав'язати Україні.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

+6
А як США збираються укладати мир без України? Хіба США вже воюють з росією? Домовленості трампа з путіним це його особисте, Україна продовжує війну, тільки тепер без дурного стримування з Вашингтону
10.08.2025 22:50 Відповісти
+2
Тампон заявив що перестає фінансувати Україну а також сша не збирається давати Україні ніяких гарантій. Тоді з якого хера ми повинні йти на капітуляцію яку організував Тампон і *****? Нам потрібно працювати з Європою яка заінтересована в нашій перемозі а не з друзями ***** які з кожним кроком наближають кінець України.
10.08.2025 23:00 Відповісти
+1
А трамп пошлють з ВЕНСОМ нахер Європу з її застереженнями .
10.08.2025 22:48 Відповісти
А трамп пошлють з ВЕНСОМ нахер Європу з її застереженнями .
10.08.2025 22:48 Відповісти
Нажаль ера нормального світу пішла назавжди в 2014 році.
Далі нас чекає

- повстання АІ
- ядерні війни між країнами з "невеличкими" ядерними ударами
і тд

прийшла ера фріків
10.08.2025 22:49 Відповісти
А як США збираються укладати мир без України? Хіба США вже воюють з росією? Домовленості трампа з путіним це його особисте, Україна продовжує війну, тільки тепер без дурного стримування з Вашингтону
10.08.2025 22:50 Відповісти
Віслюку в жодному разі не можна туди їхати. Тоді зустріч Трампона з ×уйлом на Алясці стане чистим ганебним самообсером Штатів на десятиліття.
10.08.2025 23:36 Відповісти
Так. Бо присутність там Зеленського надасть цій оборудці легітимність.
10.08.2025 23:56 Відповісти
Як говорив один знайомий---ві меня можете даже побить,єсли меня там нет
10.08.2025 22:51 Відповісти
політолог https://t.me/allgolobutsky/32307 Олексій Голобуцький --- щодо пропозиції/вимоги до України до капітуляції та про проблеми, які постануть перед всеньким світом наступного тижня:

❗Ідея "обміну територій"= відмови від суверенітету не мають військових передумов. ЗСУ стоїть і перемелює все м'ясо.
❗Про ООН можна забути, потсдамський світ зруйновано - і на тлі цього два діда пробують зробити "Ялту-2".
❗Віддамо Донбас-Крим офіційно і без гарантій = це Третя світова війна. Судети так свого часу віддавали, і через рік - Друга світова таки сталась.
❗Якими ми будемо через 3 роки - коли Путін знов нападе? Якою буде Європа? Як після скасування міжнародного права почуватимуться Польща, Балтія, Фінляндія? Танки РФ входять в Нарву - і що далі? Ніхто не знає.
❗Трамп відкриє скриню Пандори, якщо змусить визнати російські завоювання. В цю скриню впаде не тільки Європа.
❗Тим часом частина втомлених і виснажених українців марно сподіваються, що згодовування Путіну територій щось вирішить.
❗Путіну потрібні президентські і парламентські вибори - турбулентність, яка знищить Україну. Путін досяг хаосу в Україні в 2019-му; нині йому потрібен новий хаос.
❗Цей парламент, обраний "за мир", не готовий голосувати за здачу територій - отже, вибори.
❗Капітуляція і здача територій України з сотнями тисяч людей - не рішення і не гарантія. Найбільш укріплені райони без здачі росіянам гризти 2-3 роки. Така каітуляція викличе величезну соціальну і політичну кризу.
❗Путін пробує грати в гру, коли і бойові дії, і згода на їх припинення не будуть для нього програшними.
❗Як мислити тактично - знайдуться адвокати капітуляції з прикладом Фінляндії. Як мислити стратегічно - тоді ще не було потсдамської системи, а зараз наша капітуляція стане розтягнутим початком Третьої світової. Будь-які сумніви "а може краще все ж погодитись" грають на руку Путіну.
❗Після 15 серпня ми і Європа закономірно відмовимось від ультиматуму, щоб вижити - і почнеться глибока депресія.
❗На нас чекає дуже складний тиждень. Всі сподівання, що Трампу пояснять, що включитись в маніпуляції Путіна - це стати його клоуном. Оптимальне рішення - розвалити економіку Росії.
❗Путіна переконали, що він має час до кінця року на витискання економіки Росії. Але від Трампа залежить скорочення цього періоду до лічених тижнів.

відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
10.08.2025 22:51 Відповісти
Доречі Тампон неодноразово заявляв що дозволить ***** захопити Європу. Співпадіння? Не думаю. Вангую що наступним кроком Тампон заявить що Канада повинна капітулювати. А Європі пригрозить що якщо Європа буде допомагати Канаді чи тій же Гренландії то він дасть ***** відмашку захопити Європу або як мінімум країни Балтії. Про Україну чи якусь Молдову з Грузією до тих пір мова вже не буде йти
10.08.2025 23:04 Відповісти
А цей політолог сам на фронті?
10.08.2025 23:15 Відповісти
Тампон заявив що перестає фінансувати Україну а також сша не збирається давати Україні ніяких гарантій. Тоді з якого хера ми повинні йти на капітуляцію яку організував Тампон і *****? Нам потрібно працювати з Європою яка заінтересована в нашій перемозі а не з друзями ***** які з кожним кроком наближають кінець України.
10.08.2025 23:00 Відповісти
"з Європою яка заінтересована в нашій перемозі"

Звідки ти це взяв? Європа заінтересована у вічній війні в Україні. І все.
10.08.2025 23:14 Відповісти
Ну не совсем, Европа заинтересована в неспособности рф напасть на страны Балтии.
10.08.2025 23:53 Відповісти
Європа впевнена, а так воно і є, що закінчення війни в Україні дасть змогу рашці переозброїтись, відновитись і напасти на саму Європу. Тому Європа і зацікавлена у вічній війні в Україні, поки вистачить українців. А далі буде видно...
11.08.2025 00:24 Відповісти
Дякуємо, за діву підтримку Західних Партнерів!!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!! Смерть московськими окупантам, разом з прутнем і тютіною!!
10.08.2025 23:01 Відповісти
США и ******** могут заключать между собой мир на любых условиях, Украине на это плевать с высокой колокольни.
10.08.2025 23:05 Відповісти
Цікаво, що співатимуть ці лідери, коли буде окуповано 20% їх країн і їх країни кожен день так обстрілюватимуть, бомбардуватимуть і знищуватимуть, як Україну, і так само кожен день будуть гинути десятки їхніх жителів?
10.08.2025 23:11 Відповісти
Якщо брати до уваги ваш досвід переїзду з України до Британії, то, скоріш за все, вони поїдуть в Австралію.
10.08.2025 23:20 Відповісти
Нема в мене такого досвіду. Я в Києві і нікуди не виїзджав. По суті є що?
10.08.2025 23:30 Відповісти
+++ и ещё 100497.
Это он под VPNом шоб злее быть. В Киеве Цензор блокируют
11.08.2025 00:05 Відповісти
Досить вже співати осанну цьому рудому довбню. Європа , треба вже взрослішати!!!
10.08.2025 23:45 Відповісти
 
 