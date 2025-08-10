Лидеры государств Северной Европы и Балтии предостерегли от заключения мира без учета позиции Украины: "Международные границы не могут быть изменены силой"

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии предостерегли от переговоров о мире с Россией без учета позиции Украины и безопасности Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы твердо стоим на позиции неизменной поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в условиях незаконной агрессивной войны России", - сказано в заявлении.

Лидеры государств приветствуют "инициативу президента Трампа по содействию прекращению этой войны и закладке основ для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы".

"Мы готовы способствовать этой работе дипломатическими средствами, продолжая предоставлять Украине существенную военную и финансовую поддержку. Мы будем продолжать поддерживать и применять ограничительные меры против Российской Федерации. Мир будет достигнут только благодаря сочетанию решительной дипломатии, непоколебимой поддержки Украины и постоянного давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее незаконной войны", - говорится в заявлении.

Кроме этого, страны подчеркнули, что "международные границы не могут быть изменены силой".

"Переговоры могут происходить только в условиях прекращения огня. Президент Зеленский четко заявил, что Украина готова к мирным переговорам при условии полного уважения ее суверенитета... Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы", - говорится в заявлении.

Нордично-Балтийская восьмерка подчеркнула, что будет оставаться на стороне Украины, объединенная в своих намерениях и решительная в защите нашей безопасности.

Нордично-Балтийская восьмерка - формат регионального сотрудничества, который включает Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию.

Ранее сообщалось, что лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин могут самостоятельно заключить соглашение, которое потом попытаются навязать Украине.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

