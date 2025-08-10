Лидеры государств Северной Европы и Балтии предостерегли от заключения мира без учета позиции Украины: "Международные границы не могут быть изменены силой"
Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии предостерегли от переговоров о мире с Россией без учета позиции Украины и безопасности Европы.
Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы твердо стоим на позиции неизменной поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в условиях незаконной агрессивной войны России", - сказано в заявлении.
Лидеры государств приветствуют "инициативу президента Трампа по содействию прекращению этой войны и закладке основ для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы".
"Мы готовы способствовать этой работе дипломатическими средствами, продолжая предоставлять Украине существенную военную и финансовую поддержку. Мы будем продолжать поддерживать и применять ограничительные меры против Российской Федерации. Мир будет достигнут только благодаря сочетанию решительной дипломатии, непоколебимой поддержки Украины и постоянного давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее незаконной войны", - говорится в заявлении.
Кроме этого, страны подчеркнули, что "международные границы не могут быть изменены силой".
"Переговоры могут происходить только в условиях прекращения огня. Президент Зеленский четко заявил, что Украина готова к мирным переговорам при условии полного уважения ее суверенитета... Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы", - говорится в заявлении.
Нордично-Балтийская восьмерка подчеркнула, что будет оставаться на стороне Украины, объединенная в своих намерениях и решительная в защите нашей безопасности.
Нордично-Балтийская восьмерка - формат регионального сотрудничества, который включает Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию.
Ранее сообщалось, что лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин могут самостоятельно заключить соглашение, которое потом попытаются навязать Украине.
Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Далі нас чекає
- повстання АІ
- ядерні війни між країнами з "невеличкими" ядерними ударами
і тд
прийшла ера фріків
❗Ідея "обміну територій"= відмови від суверенітету не мають військових передумов. ЗСУ стоїть і перемелює все м'ясо.
❗Про ООН можна забути, потсдамський світ зруйновано - і на тлі цього два діда пробують зробити "Ялту-2".
❗Віддамо Донбас-Крим офіційно і без гарантій = це Третя світова війна. Судети так свого часу віддавали, і через рік - Друга світова таки сталась.
❗Якими ми будемо через 3 роки - коли Путін знов нападе? Якою буде Європа? Як після скасування міжнародного права почуватимуться Польща, Балтія, Фінляндія? Танки РФ входять в Нарву - і що далі? Ніхто не знає.
❗Трамп відкриє скриню Пандори, якщо змусить визнати російські завоювання. В цю скриню впаде не тільки Європа.
❗Тим часом частина втомлених і виснажених українців марно сподіваються, що згодовування Путіну територій щось вирішить.
❗Путіну потрібні президентські і парламентські вибори - турбулентність, яка знищить Україну. Путін досяг хаосу в Україні в 2019-му; нині йому потрібен новий хаос.
❗Цей парламент, обраний "за мир", не готовий голосувати за здачу територій - отже, вибори.
❗Капітуляція і здача територій України з сотнями тисяч людей - не рішення і не гарантія. Найбільш укріплені райони без здачі росіянам гризти 2-3 роки. Така каітуляція викличе величезну соціальну і політичну кризу.
❗Путін пробує грати в гру, коли і бойові дії, і згода на їх припинення не будуть для нього програшними.
❗Як мислити тактично - знайдуться адвокати капітуляції з прикладом Фінляндії. Як мислити стратегічно - тоді ще не було потсдамської системи, а зараз наша капітуляція стане розтягнутим початком Третьої світової. Будь-які сумніви "а може краще все ж погодитись" грають на руку Путіну.
❗Після 15 серпня ми і Європа закономірно відмовимось від ультиматуму, щоб вижити - і почнеться глибока депресія.
❗На нас чекає дуже складний тиждень. Всі сподівання, що Трампу пояснять, що включитись в маніпуляції Путіна - це стати його клоуном. Оптимальне рішення - розвалити економіку Росії.
❗Путіна переконали, що він має час до кінця року на витискання економіки Росії. Але від Трампа залежить скорочення цього періоду до лічених тижнів.
відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
Звідки ти це взяв? Європа заінтересована у вічній війні в Україні. І все.
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!! Смерть московськими окупантам, разом з прутнем і тютіною!!
Это он под VPNом шоб злее быть. В Киеве Цензор блокируют