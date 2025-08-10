РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5432 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украине Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина
810 20

Лидеры государств Северной Европы и Балтии предостерегли от заключения мира без учета позиции Украины: "Международные границы не могут быть изменены силой"

страны северной европы

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии предостерегли от переговоров о мире с Россией без учета позиции Украины и безопасности Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы твердо стоим на позиции неизменной поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в условиях незаконной агрессивной войны России", - сказано в заявлении.

Лидеры государств приветствуют "инициативу президента Трампа по содействию прекращению этой войны и закладке основ для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы".

Читайте также: Каллас собирает глав МИД на встречу: Соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС

"Мы готовы способствовать этой работе дипломатическими средствами, продолжая предоставлять Украине существенную военную и финансовую поддержку. Мы будем продолжать поддерживать и применять ограничительные меры против Российской Федерации. Мир будет достигнут только благодаря сочетанию решительной дипломатии, непоколебимой поддержки Украины и постоянного давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее незаконной войны", - говорится в заявлении.

Кроме этого, страны подчеркнули, что "международные границы не могут быть изменены силой".

"Переговоры могут происходить только в условиях прекращения огня. Президент Зеленский четко заявил, что Украина готова к мирным переговорам при условии полного уважения ее суверенитета... Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы", - говорится в заявлении.

Читайте также: Лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин заключат сделку, которую потом попытаются навязать Украине, - NYT

Нордично-Балтийская восьмерка подчеркнула, что будет оставаться на стороне Украины, объединенная в своих намерениях и решительная в защите нашей безопасности.

Нордично-Балтийская восьмерка - формат регионального сотрудничества, который включает Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию.

Ранее сообщалось, что лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин могут самостоятельно заключить соглашение, которое потом попытаются навязать Украине.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до его встречи с Путиным, - Bloomberg

Автор: 

Европа (1978) переговоры (5111) поддержка (707)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
А як США збираються укладати мир без України? Хіба США вже воюють з росією? Домовленості трампа з путіним це його особисте, Україна продовжує війну, тільки тепер без дурного стримування з Вашингтону
показать весь комментарий
10.08.2025 22:50 Ответить
+2
Тампон заявив що перестає фінансувати Україну а також сша не збирається давати Україні ніяких гарантій. Тоді з якого хера ми повинні йти на капітуляцію яку організував Тампон і *****? Нам потрібно працювати з Європою яка заінтересована в нашій перемозі а не з друзями ***** які з кожним кроком наближають кінець України.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:00 Ответить
+1
А трамп пошлють з ВЕНСОМ нахер Європу з її застереженнями .
показать весь комментарий
10.08.2025 22:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А трамп пошлють з ВЕНСОМ нахер Європу з її застереженнями .
показать весь комментарий
10.08.2025 22:48 Ответить
Нажаль ера нормального світу пішла назавжди в 2014 році.
Далі нас чекає

- повстання АІ
- ядерні війни між країнами з "невеличкими" ядерними ударами
і тд

прийшла ера фріків
показать весь комментарий
10.08.2025 22:49 Ответить
А як США збираються укладати мир без України? Хіба США вже воюють з росією? Домовленості трампа з путіним це його особисте, Україна продовжує війну, тільки тепер без дурного стримування з Вашингтону
показать весь комментарий
10.08.2025 22:50 Ответить
Віслюку в жодному разі не можна туди їхати. Тоді зустріч Трампона з ×уйлом на Алясці стане чистим ганебним самообсером Штатів на десятиліття.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:36 Ответить
Так. Бо присутність там Зеленського надасть цій оборудці легітимність.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:56 Ответить
Як говорив один знайомий---ві меня можете даже побить,єсли меня там нет
показать весь комментарий
10.08.2025 22:51 Ответить
політолог https://t.me/allgolobutsky/32307 Олексій Голобуцький --- щодо пропозиції/вимоги до України до капітуляції та про проблеми, які постануть перед всеньким світом наступного тижня:

❗Ідея "обміну територій"= відмови від суверенітету не мають військових передумов. ЗСУ стоїть і перемелює все м'ясо.
❗Про ООН можна забути, потсдамський світ зруйновано - і на тлі цього два діда пробують зробити "Ялту-2".
❗Віддамо Донбас-Крим офіційно і без гарантій = це Третя світова війна. Судети так свого часу віддавали, і через рік - Друга світова таки сталась.
❗Якими ми будемо через 3 роки - коли Путін знов нападе? Якою буде Європа? Як після скасування міжнародного права почуватимуться Польща, Балтія, Фінляндія? Танки РФ входять в Нарву - і що далі? Ніхто не знає.
❗Трамп відкриє скриню Пандори, якщо змусить визнати російські завоювання. В цю скриню впаде не тільки Європа.
❗Тим часом частина втомлених і виснажених українців марно сподіваються, що згодовування Путіну територій щось вирішить.
❗Путіну потрібні президентські і парламентські вибори - турбулентність, яка знищить Україну. Путін досяг хаосу в Україні в 2019-му; нині йому потрібен новий хаос.
❗Цей парламент, обраний "за мир", не готовий голосувати за здачу територій - отже, вибори.
❗Капітуляція і здача територій України з сотнями тисяч людей - не рішення і не гарантія. Найбільш укріплені райони без здачі росіянам гризти 2-3 роки. Така каітуляція викличе величезну соціальну і політичну кризу.
❗Путін пробує грати в гру, коли і бойові дії, і згода на їх припинення не будуть для нього програшними.
❗Як мислити тактично - знайдуться адвокати капітуляції з прикладом Фінляндії. Як мислити стратегічно - тоді ще не було потсдамської системи, а зараз наша капітуляція стане розтягнутим початком Третьої світової. Будь-які сумніви "а може краще все ж погодитись" грають на руку Путіну.
❗Після 15 серпня ми і Європа закономірно відмовимось від ультиматуму, щоб вижити - і почнеться глибока депресія.
❗На нас чекає дуже складний тиждень. Всі сподівання, що Трампу пояснять, що включитись в маніпуляції Путіна - це стати його клоуном. Оптимальне рішення - розвалити економіку Росії.
❗Путіна переконали, що він має час до кінця року на витискання економіки Росії. Але від Трампа залежить скорочення цього періоду до лічених тижнів.

відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4
показать весь комментарий
10.08.2025 22:51 Ответить
Доречі Тампон неодноразово заявляв що дозволить ***** захопити Європу. Співпадіння? Не думаю. Вангую що наступним кроком Тампон заявить що Канада повинна капітулювати. А Європі пригрозить що якщо Європа буде допомагати Канаді чи тій же Гренландії то він дасть ***** відмашку захопити Європу або як мінімум країни Балтії. Про Україну чи якусь Молдову з Грузією до тих пір мова вже не буде йти
показать весь комментарий
10.08.2025 23:04 Ответить
А цей політолог сам на фронті?
показать весь комментарий
10.08.2025 23:15 Ответить
Тампон заявив що перестає фінансувати Україну а також сша не збирається давати Україні ніяких гарантій. Тоді з якого хера ми повинні йти на капітуляцію яку організував Тампон і *****? Нам потрібно працювати з Європою яка заінтересована в нашій перемозі а не з друзями ***** які з кожним кроком наближають кінець України.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:00 Ответить
"з Європою яка заінтересована в нашій перемозі"

Звідки ти це взяв? Європа заінтересована у вічній війні в Україні. І все.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:14 Ответить
Ну не совсем, Европа заинтересована в неспособности рф напасть на страны Балтии.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:53 Ответить
Європа впевнена, а так воно і є, що закінчення війни в Україні дасть змогу рашці переозброїтись, відновитись і напасти на саму Європу. Тому Європа і зацікавлена у вічній війні в Україні, поки вистачить українців. А далі буде видно...
показать весь комментарий
11.08.2025 00:24 Ответить
Дякуємо, за діву підтримку Західних Партнерів!!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!! Смерть московськими окупантам, разом з прутнем і тютіною!!
показать весь комментарий
10.08.2025 23:01 Ответить
США и ******** могут заключать между собой мир на любых условиях, Украине на это плевать с высокой колокольни.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:05 Ответить
Цікаво, що співатимуть ці лідери, коли буде окуповано 20% їх країн і їх країни кожен день так обстрілюватимуть, бомбардуватимуть і знищуватимуть, як Україну, і так само кожен день будуть гинути десятки їхніх жителів?
показать весь комментарий
10.08.2025 23:11 Ответить
Якщо брати до уваги ваш досвід переїзду з України до Британії, то, скоріш за все, вони поїдуть в Австралію.
показать весь комментарий
10.08.2025 23:20 Ответить
Нема в мене такого досвіду. Я в Києві і нікуди не виїзджав. По суті є що?
показать весь комментарий
10.08.2025 23:30 Ответить
+++ и ещё 100497.
Это он под VPNом шоб злее быть. В Киеве Цензор блокируют
показать весь комментарий
11.08.2025 00:05 Ответить
Досить вже співати осанну цьому рудому довбню. Європа , треба вже взрослішати!!!
показать весь комментарий
10.08.2025 23:45 Ответить
 
 