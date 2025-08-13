УКР
Незабаром поспілкуюсь з європейськими лідерами. Вони хочуть укладення угоди, - Трамп

Трамп поспілкується з європейськими лідерами

Президент Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні спілкуватиметься із європейськими лідерами напередодні зустрічі з диктатором Путіним.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Незабаром поспілкуюся з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть, щоб угоду було укладено", - зазначив він.

Трамп поспілкується з європейськими лідерами

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Відомо, що Володимир Зеленський прибув до Берліну. Раніше повідомлялося, що глава держави візьме участь у відеоконференції, яку проведе президент США Дональд Трамп з європейськими лідерами перед зустріччю з Путіним.

Зеленський проводитиме дзвінок спільно із канцлером Мерцом, який перериває свою літню відпустку.

Читайте: Вадефуль: Важливо, щоб Трамп прислухався до голосу Європи щодо України

Йди нах*** зі своїми угодами виродок облізлий. Де санкції проти Сосії які ти вже пів року грозився ввести?
13.08.2025 14:41
13.08.2025 14:41
+3
13.08.2025 14:27
13.08.2025 14:27
+3
На обкладинці нового випуску Charlie Hebdo зображені ***** і Трамп, які готують барбекю з Зеленського.

Сатиричний журнал подав цю сцену як метафору політичної ситуації.
13.08.2025 14:35
13.08.2025 14:35
потужно ,Зеленский один из европейских лидеров
13.08.2025 14:25
13.08.2025 14:25
Риже мурло у власному репертуарі.
13.08.2025 14:28
13.08.2025 14:28
На обкладинці нового випуску Charlie Hebdo зображені ***** і Трамп, які готують барбекю з Зеленського.

Сатиричний журнал подав цю сцену як метафору політичної ситуації.
13.08.2025 14:35
13.08.2025 14:35
Зеленский президент Мира!
13.08.2025 14:39
13.08.2025 14:39
Трумп - людина широкої душі, дуже приємна і великодушна!
Дуже-дуже!
13.08.2025 14:25
13.08.2025 14:25
грейт геніус енд діл мен!
13.08.2025 14:28
13.08.2025 14:28
13.08.2025 14:28
13.08.2025 14:28
Тільки шось морда підпухла на ХВото... Мабуть Меланія побила чи бухав вчора з кимось?...
13.08.2025 14:43
13.08.2025 14:43
Лягли і просють?
13.08.2025 14:25
13.08.2025 14:25
Я це весь світ. Дональд Трамп. Амінь.
13.08.2025 14:26
13.08.2025 14:26
піз* ун ,твоя фамілія трамп ...🥳
13.08.2025 14:27
13.08.2025 14:27
Тут той, нещодавно ледь не убієний віщає.
13.08.2025 14:27
13.08.2025 14:27
Дай посилання. А заголовок я навіть без ХВотошопа такий в Paintі зліплю за хвилину.
13.08.2025 14:46
13.08.2025 14:46
Зроби пошук за цією світлиною, і побачиш скільки такого гівна у нього на ютубі.

https://www.youtube.com/watch?v=LoZotL0-R8s
13.08.2025 15:02
13.08.2025 15:02
у него такое каждый выпуск,кликбэйт обычный
13.08.2025 15:07
13.08.2025 15:07
13.08.2025 14:27
13.08.2025 14:27
13.08.2025 14:31
13.08.2025 14:31
Трамп это идиот, все это понимают и ведут себя с ним соответственно , ну хочет дурик попистеть, ну пусть попистит , доктора внимательно выслушают...
13.08.2025 14:38
13.08.2025 14:38
Йди нах*** зі своїми угодами виродок облізлий. Де санкції проти Сосії які ти вже пів року грозився ввести?
13.08.2025 14:41
13.08.2025 14:41
Підкилимні ігрища та загравання з пуйлом продовжуються. Доволі дивно поводить себе у цій ситуації ЄС та лідери провідних держав зокрема...
13.08.2025 14:42
13.08.2025 14:42
Мені одному здається що у Трумпа ********** деменція? Хоче можливо він "косить" щоб уникнути відповідальності.
13.08.2025 14:48
13.08.2025 14:48
Краще б з Люцифером ти спілкувався вже
13.08.2025 14:52
13.08.2025 14:52
А цей довбограй все в угоди грається. З головою уклади угоду
13.08.2025 14:55
13.08.2025 14:55
13.08.2025 14:57
13.08.2025 14:57
 
 