Незабаром поспілкуюсь з європейськими лідерами. Вони хочуть укладення угоди, - Трамп

Президент Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні спілкуватиметься із європейськими лідерами напередодні зустрічі з диктатором Путіним.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Незабаром поспілкуюся з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть, щоб угоду було укладено", - зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Відомо, що Володимир Зеленський прибув до Берліну. Раніше повідомлялося, що глава держави візьме участь у відеоконференції, яку проведе президент США Дональд Трамп з європейськими лідерами перед зустріччю з Путіним.

Зеленський проводитиме дзвінок спільно із канцлером Мерцом, який перериває свою літню відпустку.

