Незабаром поспілкуюсь з європейськими лідерами. Вони хочуть укладення угоди, - Трамп
Президент Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні спілкуватиметься із європейськими лідерами напередодні зустрічі з диктатором Путіним.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Незабаром поспілкуюся з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть, щоб угоду було укладено", - зазначив він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Відомо, що Володимир Зеленський прибув до Берліну. Раніше повідомлялося, що глава держави візьме участь у відеоконференції, яку проведе президент США Дональд Трамп з європейськими лідерами перед зустріччю з Путіним.
Зеленський проводитиме дзвінок спільно із канцлером Мерцом, який перериває свою літню відпустку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сатиричний журнал подав цю сцену як метафору політичної ситуації.
Дуже-дуже!
https://www.youtube.com/watch?v=LoZotL0-R8s