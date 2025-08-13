Вокруг резиденции Путина на Валдае установили 12 позиций ПВО, - СМИ. ФОТО

Вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдии установили 12 позиций противовоздушной обороны. Преимущественно это "Панцирь-С1".

Об этом пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Были обнародованы спутниковые снимки "Яндекса" и фотографии сервиса "Яндекс.Зеркала".







Журналисты отмечают, что на Валдае часто проводит время вероятная спутница Путина Алина Кабаева, а также их общие дети.

В 2023 году издание "Проект" сообщало о специально построенном для Кабаевой доме рядом с резиденцией Путина на Валдае, для которого даже проложили отдельную железнодорожную ветку.

СМИ пишут, что 12 таких башен вокруг резиденции Путина - это всего в пять раз меньше, чем количество позиций ПВО, которые Радио Свобода с помощью OSINT-аналитиков выявило с 2022 года в Москве и Московской области, население которых составляет более 20 млн жителей.

Также читайте: Для Трампа встреча с Путиным будет тренировкой на слушание, - Белый дом