2 658 16

Вокруг резиденции Путина на Валдае установили 12 позиций ПВО, - СМИ. ФОТО

Вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдии установили 12 позиций противовоздушной обороны. Преимущественно это "Панцирь-С1".

Об этом пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Были обнародованы спутниковые снимки "Яндекса" и фотографии сервиса "Яндекс.Зеркала".

Журналисты отмечают, что на Валдае часто проводит время вероятная спутница Путина Алина Кабаева, а также их общие дети.

В 2023 году издание "Проект" сообщало о специально построенном для Кабаевой доме рядом с резиденцией Путина на Валдае, для которого даже проложили отдельную железнодорожную ветку.

СМИ пишут, что 12 таких башен вокруг резиденции Путина - это всего в пять раз меньше, чем количество позиций ПВО, которые Радио Свобода с помощью OSINT-аналитиков выявило с 2022 года в Москве и Московской области, население которых составляет более 20 млн жителей.

Также читайте: Для Трампа встреча с Путиным будет тренировкой на слушание, - Белый дом

Автор: 

+6
13 потрібно - 12 пробивається
13.08.2025 13:33 Ответить
13.08.2025 13:33 Ответить
+6
Сцить )(уйло.Якби доправить камаз з фпв на оптоволокні,до сраки та ппо.
13.08.2025 13:37 Ответить
13.08.2025 13:37 Ответить
+6
показать весь комментарий
13.08.2025 13:43 Ответить
13 потрібно - 12 пробивається
13.08.2025 13:33 Ответить
13.08.2025 13:33 Ответить
Сцить )(уйло.Якби доправить камаз з фпв на оптоволокні,до сраки та ппо.
13.08.2025 13:37 Ответить
13.08.2025 13:37 Ответить
Хватило бы и одной, расчёт которой мог бы получить звания Героев Украины.
13.08.2025 13:40 Ответить
13.08.2025 13:40 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 13:43 Ответить
То знак. Він жопою відчуває що з другого боку його чекає.
13.08.2025 13:51 Ответить
13.08.2025 13:51 Ответить
В випадку із ****** треба 666, не більше та не менше...
13.08.2025 13:44 Ответить
13.08.2025 13:44 Ответить
1844
13.08.2025 14:08 Ответить
13.08.2025 14:08 Ответить
Значить дрона туди хитрого послати, з штучним інтелектом. Навіть якщо нікого не уб'є, все одно ***** мордою в лайно тицьне.
13.08.2025 13:44 Ответить
13.08.2025 13:44 Ответить
Настав час перевірити, чи ефективне воно.
13.08.2025 13:45 Ответить
13.08.2025 13:45 Ответить
Потрібно дрона з лівою різьбою
13.08.2025 13:48 Ответить
13.08.2025 13:48 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 13:52 Ответить
Мабуть вализу вкрали
13.08.2025 14:06 Ответить
13.08.2025 14:06 Ответить
Замало встановлено треба було ще зняти з фронту, ху...лятам вони не потрібні все одно подихати, а ще можна зняти з міст другого сорту, куди ху...ло не поїде
13.08.2025 14:05 Ответить
13.08.2025 14:05 Ответить
захотят Украинцы этого ****** гнойного *********-не спасёт никакое даже самое навороченное пво!
13.08.2025 14:07 Ответить
13.08.2025 14:07 Ответить
діду стало щось тривожно .... Двіжуха пішла боком !
13.08.2025 14:13 Ответить
13.08.2025 14:13 Ответить
Дуже не вистачає туди тунгузького. метиориту. Дужееен!
13.08.2025 14:23 Ответить
13.08.2025 14:23 Ответить
 
 