Навколо резиденції Путіна на Валдаї встановили 12 позицій ППО, - ЗМІ. ФОТО

Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдії встановили 12 позицій протиповітряної оборони. Переважно це "Панцирь-С1".

Про це пише "Радио Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Було оприлюднено супутникові знімки "Яндекса" та фотографії сервісу "Яндекс.Зеркала".







Журналісти зазначають, що на Валдаї часто проводить час ймовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва, а також їхні спільні діти.

У 2023 році видання "Проект" повідомляло про спеціально збудований для Кабаєвої будинок поруч із резиденцією Путіна на Валдаї, для якого навіть проклали окрему залізничну гілку.

ЗМІ пишуть, що 12 таких веж навколо резиденції Путіна - це лише в п’ять разів менше, ніж кількість позицій ППО, які Радіо Свобода за допомогою OSINT-аналітиків виявило з 2022 року в Москві та Московській області, населення яких становить понад 20 млн жителів.

Також читайте: Для Трампа зустріч із Путіним буде вправою на слухання, - Білий дім