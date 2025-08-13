УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12403 відвідувача онлайн
Новини Фото Резиденція Путіна на Валдаї
3 657 21

Навколо резиденції Путіна на Валдаї встановили 12 позицій ППО, - ЗМІ. ФОТО

Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдії встановили 12 позицій протиповітряної оборони. Переважно це "Панцирь-С1".

Про це пише "Радио Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Було оприлюднено супутникові знімки "Яндекса" та фотографії сервісу "Яндекс.Зеркала".

Біля резиденції Путіна встановили ППО Що відомо
Біля резиденції Путіна встановили ППО Що відомо
Біля резиденції Путіна встановили ППО Що відомо

Журналісти зазначають, що на Валдаї часто проводить час ймовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва, а також їхні спільні діти.

У 2023 році видання "Проект" повідомляло про спеціально збудований для Кабаєвої будинок поруч із резиденцією Путіна на Валдаї, для якого навіть проклали окрему залізничну гілку.

ЗМІ пишуть, що 12 таких веж навколо резиденції Путіна - це лише в п’ять разів менше, ніж кількість позицій ППО, які Радіо Свобода за допомогою OSINT-аналітиків виявило з 2022 року в Москві та Московській області, населення яких становить понад 20 млн жителів.

Також читайте: Для Трампа зустріч із Путіним буде вправою на слухання, - Білий дім

Автор: 

ППО (3465) путін володимир (24483) росія (67182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Сцить )(уйло.Якби доправить камаз з фпв на оптоволокні,до сраки та ппо.
показати весь коментар
13.08.2025 13:37 Відповісти
+7
13 потрібно - 12 пробивається
показати весь коментар
13.08.2025 13:33 Відповісти
+7
показати весь коментар
13.08.2025 13:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
13 потрібно - 12 пробивається
показати весь коментар
13.08.2025 13:33 Відповісти
Сцить )(уйло.Якби доправить камаз з фпв на оптоволокні,до сраки та ппо.
показати весь коментар
13.08.2025 13:37 Відповісти
Хватило бы и одной, расчёт которой мог бы получить звания Героев Украины.
показати весь коментар
13.08.2025 13:40 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 13:43 Відповісти
То знак. Він жопою відчуває що з другого боку його чекає.
показати весь коментар
13.08.2025 13:51 Відповісти
В випадку із ****** треба 666, не більше та не менше...
показати весь коментар
13.08.2025 13:44 Відповісти
1844
показати весь коментар
13.08.2025 14:08 Відповісти
вистачить лише однієї шибениці для спокою усіх
показати весь коментар
13.08.2025 14:44 Відповісти
Значить дрона туди хитрого послати, з штучним інтелектом. Навіть якщо нікого не уб'є, все одно ***** мордою в лайно тицьне.
показати весь коментар
13.08.2025 13:44 Відповісти
Настав час перевірити, чи ефективне воно.
показати весь коментар
13.08.2025 13:45 Відповісти
Потрібно дрона з лівою різьбою
показати весь коментар
13.08.2025 13:48 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 13:52 Відповісти
Мабуть вализу вкрали
показати весь коментар
13.08.2025 14:06 Відповісти
Замало встановлено треба було ще зняти з фронту, ху...лятам вони не потрібні все одно подихати, а ще можна зняти з міст другого сорту, куди ху...ло не поїде
показати весь коментар
13.08.2025 14:05 Відповісти
точно, в три поверхи нагромадити
показати весь коментар
13.08.2025 15:21 Відповісти
захотят Украинцы этого ****** гнойного *********-не спасёт никакое даже самое навороченное пво!
показати весь коментар
13.08.2025 14:07 Відповісти
діду стало щось тривожно .... Двіжуха пішла боком !
показати весь коментар
13.08.2025 14:13 Відповісти
Дуже не вистачає туди тунгузького. метиориту. Дужееен!
показати весь коментар
13.08.2025 14:23 Відповісти
Гарно підписали на карті, з тролінгом. Flakturm - це нацистські вежі ППО в німецьких містах))
показати весь коментар
13.08.2025 14:46 Відповісти
Значить кожен день туди слати пустишки дрочить *****..але зелідор цього не зробить бо прилетить в кончезаспу..а там договорняк не чіпати один одного
показати весь коментар
13.08.2025 15:14 Відповісти
з язика.... малими дозами мікродронів задрочити їх на хер
показати весь коментар
13.08.2025 15:20 Відповісти
 
 