Для Трампа зустріч із Путіним буде вправою на слухання, - Білий дім

Для президента США Дональда Трампа зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, що відбудеться 15 серпня на Алясці, буде своєрідною вправою на слухання.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати й отримати, знову ж таки, чіткіше й краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, покласти край цій війні. Я думаю, це вправа на слухання для президента".

Держсекретар США Марко Рубіо раніше зазначав, що для Трампа зустріч із Путіним - не поступка.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.