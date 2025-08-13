Для Трампа зустріч із Путіним буде вправою на слухання, - Білий дім
Для президента США Дональда Трампа зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, що відбудеться 15 серпня на Алясці, буде своєрідною вправою на слухання.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати й отримати, знову ж таки, чіткіше й краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, покласти край цій війні. Я думаю, це вправа на слухання для президента".
Держсекретар США Марко Рубіо раніше зазначав, що для Трампа зустріч із Путіним - не поступка.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після 8 серпня це повинно було стати вправою на диктування.
Але Трамп вчергове всрався.
коротко про петра першого та ісконно рускіє зємлі. і на кінець, що україни не існує і адін на рот.
Ця поїздка Трампа на росію, тобто на Аляску, нагадує мені повість Гоголя «Ревізор», де Хлєстаков копія Трампа «Хлестаков, чоловік... дещо приглуповатий і, як то говорять, без царя в голові, - один з тих людей, которых в канцеляріях называють пустєйшими. Говорить і діє без всякого соображенія, що не в змозі зупинити постійну увагу на якій-небуть думці.»
чи це все було квартал-шоу....
Изабудет вообще зачем приехал
Це просто СЮР - америкою керує агент москви, і "тішіна"!!!
У цьому і проблема, у маніпуляції і підміні понять, у знаку рівно між якимись "двома сторонами".
Натомість, агресор, окупант, країна-терорист із диктатором і вбивцею на чолі, ці терміни вже давно не звучать. Нерукостислий вже наче отримує індульгенцію, а далі що там, бізнес ес южуал?
Коротше, теперішня ітерація Адміністрації США точно увійде в історію з коричневатою плямою, але є сумніви, що з цього будуть зроблені висновки.
керолайн - лохушка, їй треба вчити матчастину . Американська зброя допомагає вбивати росіян, американські розвіддані дуже цінні. війська не беруть безпосередню участь у війні - це так. Але трамп як докерується, що хто зна.