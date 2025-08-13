УКР
Новини
2 576 31

Для Трампа зустріч із Путіним буде вправою на слухання, - Білий дім

Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним

Для президента США Дональда Трампа зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, що відбудеться 15 серпня на Алясці, буде своєрідною вправою на слухання.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати й отримати, знову ж таки, чіткіше й краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, покласти край цій війні. Я думаю, це вправа на слухання для президента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп та Путін зустрінуться на військовій базі в Анкориджі, - CNN

Держсекретар США Марко Рубіо раніше зазначав, що для Трампа зустріч із Путіним - не поступка.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Автор: 

путін володимир (24470) Трамп Дональд (6749) Аляска (17)


+12
якої куйні тільки не придумає " американський трамбоновий квартал"???Тут з "ВЕЛИКОЮ" політикою і не смерділо
13.08.2025 09:20
+11
Агов!!!
Після 8 серпня це повинно було стати вправою на диктування.

Але Трамп вчергове всрався.
13.08.2025 09:21
+10
для розігріву дві години про печенегів рюріковичей, годину про австроугорщину та україну, дві години про лєніна та україну, годину про хрущова та україну.
коротко про петра першого та ісконно рускіє зємлі. і на кінець, що україни не існує і адін на рот.
13.08.2025 09:21
Трамп мусить мовчати й слухати - мовчати й слухати! - путлєр
13.08.2025 09:15
В яві пуйла, інакше і бути не може обоизувати ***** і говорити якось не зручно і не на часі.
13.08.2025 09:35
видно спец представники трампа вже не вивозять
13.08.2025 09:20
Віткроф майстре по опусканню Трампа в валізу *****. Хоч би там Трпмпа не зачинили назовсім.
13.08.2025 09:37
Устали слушать про Рюриха, который с 28 панфиловцами останавливал печенегов
13.08.2025 11:31
якої куйні тільки не придумає " американський трамбоновий квартал"???Тут з "ВЕЛИКОЮ" політикою і не смерділо
13.08.2025 09:20
Агов!!!
Після 8 серпня це повинно було стати вправою на диктування.

Але Трамп вчергове всрався.
13.08.2025 09:21
для розігріву дві години про печенегів рюріковичей, годину про австроугорщину та україну, дві години про лєніна та україну, годину про хрущова та україну.
коротко про петра першого та ісконно рускіє зємлі. і на кінець, що україни не існує і адін на рот.
13.08.2025 09:21
А ще про Аляску, в якій так вільно дихає **** бо «кордони расєї ніде не закінчуються».
Ця поїздка Трампа на росію, тобто на Аляску, нагадує мені повість Гоголя «Ревізор», де Хлєстаков копія Трампа «Хлестаков, чоловік... дещо приглуповатий і, як то говорять, без царя в голові, - один з тих людей, которых в канцеляріях называють пустєйшими. Говорить і діє без всякого соображенія, що не в змозі зупинити постійну увагу на якій-небуть думці.»
13.08.2025 09:51
Нехай трамп на слухання бере подушку , щоб зручніше було дрімати, коли почнеться довжелезна лекція про половців і печенігів . !!
13.08.2025 09:22
так як же трамп буде слухати?? якщо йому одне вухо відстрелили....?

чи це все було квартал-шоу....
13.08.2025 10:13
Та як ви її не назвіть, а по факту це вправа на вилизування терористичної дупи.
13.08.2025 09:22
Так він лапшу від ***** вже давно слухає і слухає.
13.08.2025 09:23
З простреленим вухом нарциса і не вмінням слухати і чути когось це буде ще та вправа на слухання.
13.08.2025 09:24
Трамп може не зустрічатись з пукіном.Про руріків,поляків і леніна можна подивитись у Карлсона.
13.08.2025 09:25
А про половців та печенігів?
13.08.2025 09:30
***** обязательно лично сделает подарок из рук в руки и тампон конечно же расцветет ...
Изабудет вообще зачем приехал
13.08.2025 09:26
может Трампу еще потренировать свою память и способность логически мыслить ?
13.08.2025 09:29
не на-часі... трамп ще "молодий"(79) після 3-го строку президенства або після 85-ти може починати....
показати весь коментар
13.08.2025 10:15
13.08.2025 09:29
Для того, щоб особисто розважити Трампа розмовами путлєр має летіти на Аляску ??? Якась дурня. Наймовірніше, путлєр в останню мить відмовиться від подорожі з якогось штучного приводу. Для нього летіти до Анкоріджа був би сенс, щоб прийняти капітуляцію України і підписати економічні угоди із Трампом. А так - беззмістовнв і безсенсова прогулянка з високим ризиком. Навряд.
13.08.2025 09:31
готуй вуха, рудий довбень, для ссяків
13.08.2025 09:31
... зустріч з пуйлом буде вправою на слухання...????? Слухання чого? "Нєдасказанной истории пра пєчєнєгав , и а том как русскіє танкі сбілісь с дарогі ,загрузлі в палях і паетаму нє даєхалі да Кієва" ???. ВОЗ, випишіть Білому Дому кваліфіковану бригаду психіатрів!
13.08.2025 09:32
Така роль агента: уважно слухати, запамʼятовувати і виконувати завдання.
Це просто СЮР - америкою керує агент москви, і "тішіна"!!!
13.08.2025 09:33
"На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні."
У цьому і проблема, у маніпуляції і підміні понять, у знаку рівно між якимись "двома сторонами".
Натомість, агресор, окупант, країна-терорист із диктатором і вбивцею на чолі, ці терміни вже давно не звучать. Нерукостислий вже наче отримує індульгенцію, а далі що там, бізнес ес южуал?
Коротше, теперішня ітерація Адміністрації США точно увійде в історію з коричневатою плямою, але є сумніви, що з цього будуть зроблені висновки.
13.08.2025 10:00
bloodin money don`t smells
13.08.2025 10:19
Якби не був цілком впевнений, що Білий дім зара працює на кремлівську гебню, то сказав би, що це--суцільний треш...
13.08.2025 10:29
"краснов" старанно відбілює свого кремлівського шефа перед МКС.
13.08.2025 10:35
На інструктаж викликають
13.08.2025 10:48
"На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні." - керолайн левітт .

керолайн - лохушка, їй треба вчити матчастину . Американська зброя допомагає вбивати росіян, американські розвіддані дуже цінні. війська не беруть безпосередню участь у війні - це так. Але трамп як докерується, що хто зна.
13.08.2025 11:09
 
 