Трамп та Путін зустрінуться на військовій базі в Анкориджі, - CNN

Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон, розташованій в Анкориджі, штат Аляска.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на джерела повідомляє CNN.

Як зазначає видання, у США зіштовхнулись з проблемою того, що наразі фіксується пік туристичного сезону на Алясці. Саме тому варіанти, доступні та обладнані для проведення зустрічі, були сильно обмежені.

Окрім того, CNN зауважує, що організатори зустрічі прийшли до висновку, що єдиним містом на Алясці з життєздатними варіантами саміту буде Анкорідж.

Також читайте: Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським, - ABC News

"І лише об’єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі, хоча Білий дім сподівався уникнути оптики розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США", - пише видання з посиланням на джерела у Білому домі.

