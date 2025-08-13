Трамп та Путін зустрінуться на військовій базі в Анкориджі, - CNN

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон, розташованій в Анкориджі, штат Аляска.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на джерела повідомляє CNN.

Як зазначає видання, у США зіштовхнулись з проблемою того, що наразі фіксується пік туристичного сезону на Алясці. Саме тому варіанти, доступні та обладнані для проведення зустрічі, були сильно обмежені.

Окрім того, CNN зауважує, що організатори зустрічі прийшли до висновку, що єдиним містом на Алясці з життєздатними варіантами саміту буде Анкорідж.

"І лише об’єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі, хоча Білий дім сподівався уникнути оптики розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США", - пише видання з посиланням на джерела у Білому домі.