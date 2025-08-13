Трамп и Путин встретятся на военной базе в Анкоридже, - CNN

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут встречу на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Как отмечает издание, в США столкнулись с проблемой того, что сейчас фиксируется пик туристического сезона на Аляске. Именно поэтому варианты, доступные и оборудованные для проведения встречи, были сильно ограничены.

Кроме того, CNN отмечает, что организаторы встречи пришли к выводу, что единственным городом на Аляске с жизнеспособными вариантами саммита будет Анкоридж.

"И лишь объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет отвечать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать оптики размещения российского лидера и его окружения на военной базе США", - пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме.