Переговоры Трампа и Путина
Трамп и Путин встретятся на военной базе в Анкоридже, - CNN

О чем сигнализирует потенциальная встреча Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут встречу на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Как отмечает издание, в США столкнулись с проблемой того, что сейчас фиксируется пик туристического сезона на Аляске. Именно поэтому варианты, доступные и оборудованные для проведения встречи, были сильно ограничены.

Кроме того, CNN отмечает, что организаторы встречи пришли к выводу, что единственным городом на Аляске с жизнеспособными вариантами саммита будет Анкоридж.

"И лишь объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет отвечать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать оптики размещения российского лидера и его окружения на военной базе США", - пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме.

Топ комментарии
+11
Военного преступника с почестями встречают на американской военной базе. Какого позора я ещё не видел?
показать весь комментарий
13.08.2025 07:46 Ответить
+8
Один постріл і ти - номінант премії Миру від Нобеля
показать весь комментарий
13.08.2025 07:05 Ответить
+3
Чому не в Гуантанамо?
показать весь комментарий
13.08.2025 07:45 Ответить
спички у пуйла заберить
показать весь комментарий
13.08.2025 06:43 Ответить
На військовій базі зустрінуться, подалі від мирняка, щоб ***** не сказали, що воно *****
показать весь комментарий
13.08.2025 07:57 Ответить
Ох і дебіли! Яка різниця, де два 3,14ра будуть одне одному в дупу заглядати?
показать весь комментарий
13.08.2025 06:57 Ответить
Один постріл і ти - номінант премії Миру від Нобеля
показать весь комментарий
13.08.2025 07:05 Ответить
Так пане, так, це ж не те, що горбаться-горбаться, а за великим рахунком матимеш дулю (вiд Юльки з плетеним кубликом на головi)... ЗЫ... шо-та тревоги немае , а трiскотня , як по безплотникам, е.
показать весь комментарий
13.08.2025 07:26 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 09:35 Ответить
А царь настоящий буде чи тільки чемоданчики?
показать весь комментарий
13.08.2025 07:41 Ответить
Впсіліч приїде, поки владимвладирч буле з кім чен иром і сі онлайн спостерігати за цим огидним для США двіжем. Оборжуться😂
показать весь комментарий
13.08.2025 08:47 Ответить
Чому не в Гуантанамо?
показать весь комментарий
13.08.2025 07:45 Ответить
Военного преступника с почестями встречают на американской военной базе. Какого позора я ещё не видел?
показать весь комментарий
13.08.2025 07:46 Ответить
Прокурори Гааги вже вилетіли
показать весь комментарий
13.08.2025 07:57 Ответить
сша не в мус...
показать весь комментарий
13.08.2025 10:08 Ответить
Доні струхнув побачити як вся Аляска вітає його чорними прапорами і плакатими де він по горло в лайні ***** і крові українців.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:45 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 08:49 Ответить
може туди прилетять китайські дрони чи кульки або іранський шахед .
показать весь комментарий
13.08.2025 09:36 Ответить
 
 