Трамп и Путин встретятся на военной базе в Анкоридже, - CNN
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут встречу на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
Как отмечает издание, в США столкнулись с проблемой того, что сейчас фиксируется пик туристического сезона на Аляске. Именно поэтому варианты, доступные и оборудованные для проведения встречи, были сильно ограничены.
Кроме того, CNN отмечает, что организаторы встречи пришли к выводу, что единственным городом на Аляске с жизнеспособными вариантами саммита будет Анкоридж.
"И лишь объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет отвечать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать оптики размещения российского лидера и его окружения на военной базе США", - пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль