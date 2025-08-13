Для Трампа зустріч із Путіним - не поступка, - Рубіо

Зустріч із президентом США Дональдом Трампом для російського диктатора Володимира Путіна не є перемогою. Її не слід розглядати як поступки Кремлю.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтервʼю Сіду Розенбергу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами Рубіо, Трамп під час своїх телефонних розмов з Путіним не досяг очікуваного результату. Саме тому, за його словами, президент США вирішив особисто зустрітися з російським диктатором, щоб дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".

"Для президента Трампа зустріч - це не поступка. Якщо подивитися новини, то бачиш, як люди сходять з розуму: "О, яка перемога для Путіна; він отримав зустріч!" Він сам так цього не сприймає. Зустріч - це те, що ви робите, щоб з’ясувати позиції і прийняти рішення. "Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цій людині в очі". І саме це президент хоче зробити", - зауважив він.

Рубіо зазначив, що п’ятнична зустріч на Алясці матиме ознайомчий характер, і вже на її "початку ми зрозуміємо, чи є взагалі шанс на успіх, чи ні".

Держсекретар також підкреслив, що Трамп має репутацію "виняткового майстра укладання угод" і "неймовірного переговорника", чий підхід особливо ефективний під час особистого спілкування.

"У нього чудове чуття на людську природу, він розуміє, як діяти в таких ситуаціях. Я бачив, як це приносить успіх у торгових угодах, коли він особисто підключається та закриває їх, і це завжди відбувається віч-на-віч. Таке важко зробити телефоном. Думаю, саме в цьому й полягатиме п’ятнична зустріч", - додав Рубіо.

При цьому він визнав, що переговори будуть складними, адже "ця війна дуже важлива для Путіна".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.