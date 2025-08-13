УКР
Для Трампа зустріч із Путіним - не поступка, - Рубіо

Рубіо переконав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Росії

Зустріч із президентом США Дональдом Трампом для російського диктатора Володимира Путіна не є перемогою. Її не слід розглядати як поступки Кремлю.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтервʼю Сіду Розенбергу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами Рубіо, Трамп під час своїх телефонних розмов з Путіним не досяг очікуваного результату. Саме тому, за його словами, президент США вирішив особисто зустрітися з російським диктатором, щоб дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".

"Для президента Трампа зустріч - це не поступка. Якщо подивитися новини, то бачиш, як люди сходять з розуму: "О, яка перемога для Путіна; він отримав зустріч!" Він сам так цього не сприймає. Зустріч - це те, що ви робите, щоб з’ясувати позиції і прийняти рішення. "Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цій людині в очі". І саме це президент хоче зробити", - зауважив він.

Рубіо зазначив, що п’ятнична зустріч на Алясці матиме ознайомчий характер, і вже на її "початку ми зрозуміємо, чи є взагалі шанс на успіх, чи ні".

Держсекретар також підкреслив, що Трамп має репутацію "виняткового майстра укладання угод" і "неймовірного переговорника", чий підхід особливо ефективний під час особистого спілкування.

"У нього чудове чуття на людську природу, він розуміє, як діяти в таких ситуаціях. Я бачив, як це приносить успіх у торгових угодах, коли він особисто підключається та закриває їх, і це завжди відбувається віч-на-віч. Таке важко зробити телефоном. Думаю, саме в цьому й полягатиме п’ятнична зустріч", - додав Рубіо.

При цьому він визнав, що переговори будуть складними, адже "ця війна дуже важлива для Путіна".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Топ коментарі
+7
Не поступка? А шо ж це тоді таке?
Аааа, капітулиція сша перед парашею, іраном та чучхе з кнр, на чолі з рудим меркантильним кретином - сцікуном та такими мудаками як рубіо в його команді.
показати весь коментар
13.08.2025 06:51 Відповісти
+3
Бо хвойда
показати весь коментар
13.08.2025 06:49 Відповісти
+3
Ще один телепень хоче глянуть в очі "цій людині".
показати весь коментар
13.08.2025 07:02 Відповісти
Бо хвойда
показати весь коментар
13.08.2025 06:49 Відповісти
Ну як це зустріч закоханих людей може бути поступкою? Очко ж то не залізне. Набухає,чешеться, прагне ласки.
показати весь коментар
13.08.2025 07:16 Відповісти
Не поступка? А шо ж це тоді таке?
Аааа, капітулиція сша перед парашею, іраном та чучхе з кнр, на чолі з рудим меркантильним кретином - сцікуном та такими мудаками як рубіо в його команді.
показати весь коментар
13.08.2025 06:51 Відповісти
Скотилася америка до рівня пінгвінів безмозглих. Ну, нехай чекають тепер війну у себе.
показати весь коментар
13.08.2025 06:54 Відповісти
Ще один телепень хоче глянуть в очі "цій людині".
показати весь коментар
13.08.2025 07:02 Відповісти
Рубіл такий же сраколиз як і наше зелайно в оточені найвеличнішої гниди
показати весь коментар
13.08.2025 07:04 Відповісти
Не поступка, а звичайна робота агента Краснова
показати весь коментар
13.08.2025 07:10 Відповісти
Нi на Рубiо, нi на Трампа,тiльки на корiнне населення Аляски - надiя, сприйматимуть муйлушу як на багнети.
показати весь коментар
13.08.2025 07:13 Відповісти
так а що там з кім чин іром, чи як його там, того північно корейського диктатора?
яке таке доленосне рішення прийняв трамп, подивившись в очі тому диктатору ?
хуцпу несеш, камарадо рубіо
показати весь коментар
13.08.2025 07:26 Відповісти
 
 