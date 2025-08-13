Для Трампа встреча с Путиным - не уступка, - Рубио

Встреча с президентом США Дональдом Трампом для российского диктатора Владимира Путина не является победой. Ее не следует рассматривать как уступки Кремлю.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Сиду Розенбергу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам Рубио, Трамп во время своих телефонных разговоров с Путиным не достиг ожидаемого результата. Именно поэтому, по его словам, президент США решил лично встретиться с российским диктатором, чтобы дать собственную оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза".

"Для президента Трампа встреча - это не уступка. Если посмотреть новости, то видишь, как люди сходят с ума: "О, какая победа для Путина; он получил встречу!" Он сам так этого не воспринимает. Встреча - это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. "Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому человеку в глаза". И именно это президент хочет сделать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин встретятся на военной базе в Анкоридже, - CNN

Рубио отметил, что пятничная встреча на Аляске будет иметь ознакомительный характер, и уже в ее "начале мы поймем, есть ли вообще шанс на успех или нет".

Госсекретарь также подчеркнул, что Трамп имеет репутацию "исключительного мастера заключения сделок" и "невероятного переговорщика", чей подход особенно эффективен во время личного общения.

"У него отличное чутье на человеческую природу, он понимает, как действовать в таких ситуациях. Я видел, как это приносит успех в торговых сделках, когда он лично подключается и закрывает их, и это всегда происходит с глазу на глаз. Такое трудно сделать по телефону. Думаю, именно в этом и будет заключаться пятничная встреча", - добавил Рубио.

Читайте: Визит Путина на Аляску стал следствием решительных действий Трампа, - сенатор Грэм

При этом он признал, что переговоры будут сложными, поскольку "эта война очень важна для Путина".

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.