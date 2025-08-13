Для Трампа встреча с Путиным - не уступка, - Рубио
Встреча с президентом США Дональдом Трампом для российского диктатора Владимира Путина не является победой. Ее не следует рассматривать как уступки Кремлю.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Сиду Розенбергу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
По словам Рубио, Трамп во время своих телефонных разговоров с Путиным не достиг ожидаемого результата. Именно поэтому, по его словам, президент США решил лично встретиться с российским диктатором, чтобы дать собственную оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза".
"Для президента Трампа встреча - это не уступка. Если посмотреть новости, то видишь, как люди сходят с ума: "О, какая победа для Путина; он получил встречу!" Он сам так этого не воспринимает. Встреча - это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. "Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому человеку в глаза". И именно это президент хочет сделать", - отметил он.
Рубио отметил, что пятничная встреча на Аляске будет иметь ознакомительный характер, и уже в ее "начале мы поймем, есть ли вообще шанс на успех или нет".
Госсекретарь также подчеркнул, что Трамп имеет репутацию "исключительного мастера заключения сделок" и "невероятного переговорщика", чей подход особенно эффективен во время личного общения.
"У него отличное чутье на человеческую природу, он понимает, как действовать в таких ситуациях. Я видел, как это приносит успех в торговых сделках, когда он лично подключается и закрывает их, и это всегда происходит с глазу на глаз. Такое трудно сделать по телефону. Думаю, именно в этом и будет заключаться пятничная встреча", - добавил Рубио.
При этом он признал, что переговоры будут сложными, поскольку "эта война очень важна для Путина".
Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аааа, капітулиція сша перед парашею, іраном та чучхе з кнр, на чолі з рудим меркантильним кретином - сцікуном та такими мудаками як рубіо в його команді.
яке таке доленосне рішення прийняв трамп, подивившись в очі тому диктатору ?
хуцпу несеш, камарадо рубіо
От здасть половину, а пізніше і всю Україну ***** та почне з ним торгувати. А ти, якщо сидиш в Америці , а не під vpn, будеш платити за всі його зайоби своїм доларом. Він буде багатіти та його друзі, а усі інші будуть бідніти.
От що ти обрало на свою хвору голову та нам на горе.
ну, англійської ти не знаєш, то я тобі скажу : десь 1 мільйон серед 300 мільйонів інших
тобто, за кого голосують українці, ніколи ні на що не впливає в США
як буде "красная звєзда" українською ? - "червона ізірка"
Твій суржик хронічний, можеш не вихвалятися своїми поліпшенням у мові. Засунь красуню звєзду собі у …..
З другорядного диктатора Трамп зробив його персоною №2.
Точно так Трамп попереднього разу підняв статус Кім Чен Ина.
це, maximum perversum, смоктати у головного людожера збоченця у себе в хаті, на очах всього світу.
ой, нє.
це ж, мага ізоляціонізм.
Ото Рубіо жжоть!
В нас вже яскравий приклад заглядання в очі *****, але чомусь заглянув в його очко. Те саме буде з Трампом.
Більшої наруги над великою країної США годі і уявити.
Доні загляне в очко *****, може ще і валізу з німном ***** дадуть поносити і навіть понюхати.
Стремно це все і принизливо, навіть огидно і брудно.
Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки.
По їхніх плодах ви пізнаєте їх.- З ПРИХОДОМ ДО ВЛАДИ ТРАМБОНА ,РАШИСТ ПОЧАВ АКТИВНІ БОЙОВІ ДІЇ .ЩОДЕННІ ОБСТРІЛИ,ВБИВСТВО УКРАЇНЦІВ І РУЙНАЦІЮ .ТА ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ .БРЕХЛИВА АМЕРИКАНСЬКА НАВОЛОЧ https://u.only.bible/mat-7.15-16/
це зробить трампона
Замєчатєльним Вєлікім
опущєним