РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12346 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
3 206 47

Для Трампа встреча с Путиным - не уступка, - Рубио

Рубио убедил Трампа занять более жесткую позицию в отношении России

Встреча с президентом США Дональдом Трампом для российского диктатора Владимира Путина не является победой. Ее не следует рассматривать как уступки Кремлю.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Сиду Розенбергу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам Рубио, Трамп во время своих телефонных разговоров с Путиным не достиг ожидаемого результата. Именно поэтому, по его словам, президент США решил лично встретиться с российским диктатором, чтобы дать собственную оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза".

"Для президента Трампа встреча - это не уступка. Если посмотреть новости, то видишь, как люди сходят с ума: "О, какая победа для Путина; он получил встречу!" Он сам так этого не воспринимает. Встреча - это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. "Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому человеку в глаза". И именно это президент хочет сделать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин встретятся на военной базе в Анкоридже, - CNN

Рубио отметил, что пятничная встреча на Аляске будет иметь ознакомительный характер, и уже в ее "начале мы поймем, есть ли вообще шанс на успех или нет".

Госсекретарь также подчеркнул, что Трамп имеет репутацию "исключительного мастера заключения сделок" и "невероятного переговорщика", чей подход особенно эффективен во время личного общения.

"У него отличное чутье на человеческую природу, он понимает, как действовать в таких ситуациях. Я видел, как это приносит успех в торговых сделках, когда он лично подключается и закрывает их, и это всегда происходит с глазу на глаз. Такое трудно сделать по телефону. Думаю, именно в этом и будет заключаться пятничная встреча", - добавил Рубио.

Читайте: Визит Путина на Аляску стал следствием решительных действий Трампа, - сенатор Грэм

При этом он признал, что переговоры будут сложными, поскольку "эта война очень важна для Путина".

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Автор: 

путин владимир (31877) Трамп Дональд (6237) Рубио Марко (258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Не поступка? А шо ж це тоді таке?
Аааа, капітулиція сша перед парашею, іраном та чучхе з кнр, на чолі з рудим меркантильним кретином - сцікуном та такими мудаками як рубіо в його команді.
показать весь комментарий
13.08.2025 06:51 Ответить
+19
Ще один телепень хоче глянуть в очі "цій людині".
показать весь комментарий
13.08.2025 07:02 Ответить
+15
Бо хвойда
показать весь комментарий
13.08.2025 06:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо хвойда
показать весь комментарий
13.08.2025 06:49 Ответить
Ну як це зустріч закоханих людей може бути поступкою? Очко ж то не залізне. Набухає,чешеться, прагне ласки.
показать весь комментарий
13.08.2025 07:16 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
13.08.2025 08:51 Ответить
Не поступка? А шо ж це тоді таке?
Аааа, капітулиція сша перед парашею, іраном та чучхе з кнр, на чолі з рудим меркантильним кретином - сцікуном та такими мудаками як рубіо в його команді.
показать весь комментарий
13.08.2025 06:51 Ответить
Скотилася америка до рівня пінгвінів безмозглих. Ну, нехай чекають тепер війну у себе.
показать весь комментарий
13.08.2025 06:54 Ответить
Будь паска, не ображай птахів. Звичайні таргани - некрофаги
показать весь комментарий
13.08.2025 08:25 Ответить
Ще один телепень хоче глянуть в очі "цій людині".
показать весь комментарий
13.08.2025 07:02 Ответить
Була би це людина)
показать весь комментарий
13.08.2025 08:53 Ответить
Рубіл такий же сраколиз як і наше зелайно в оточені найвеличнішої гниди
показать весь комментарий
13.08.2025 07:04 Ответить
Не поступка, а звичайна робота агента Краснова
показать весь комментарий
13.08.2025 07:10 Ответить
Нi на Рубiо, нi на Трампа,тiльки на корiнне населення Аляски - надiя, сприйматимуть муйлушу як на багнети.
показать весь комментарий
13.08.2025 07:13 Ответить
так а що там з кім чин іром, чи як його там, того північно корейського диктатора?
яке таке доленосне рішення прийняв трамп, подивившись в очі тому диктатору ?
хуцпу несеш, камарадо рубіо
показать весь комментарий
13.08.2025 07:26 Ответить
Трампіздко! Твій Трамп хоче зустрічатися з усіма диктаторами світу. Це його кумири, він їм заздрить, їхня безмежна влада не дає йому спокою.
От здасть половину, а пізніше і всю Україну ***** та почне з ним торгувати. А ти, якщо сидиш в Америці , а не під vpn, будеш платити за всі його зайоби своїм доларом. Він буде багатіти та його друзі, а усі інші будуть бідніти.
От що ти обрало на свою хвору голову та нам на горе.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:03 Ответить
якщо вмієш користуватися гугльом - задай йому питання "скільки українців живе в США ?"
ну, англійської ти не знаєш, то я тобі скажу : десь 1 мільйон серед 300 мільйонів інших
тобто, за кого голосують українці, ніколи ні на що не впливає в США

як буде "красная звєзда" українською ? - "червона ізірка"
показать весь комментарий
13.08.2025 08:14 Ответить
Якщо вмієш користуватись всемогутнім гуглом, то можешь задати йому питання : «як звуть чучхе?» та не ганьбитися на весь сайт, ір давно подох, зараз - ин , якого не визнавав ніхто у світі, поки твоє трампло своїм визітом у минулому терміні не легалізувало це лайно, яке веде війну разом з ****** та нас вбиває.
Твій суржик хронічний, можеш не вихвалятися своїми поліпшенням у мові. Засунь красуню звєзду собі у …..
показать весь комментарий
13.08.2025 08:31 Ответить
Тобто визнаєш, що саме ви обрали цю руди безмозглу бібізяну?
показать весь комментарий
13.08.2025 08:44 Ответить
Воно звинувачує українців у цьому виборі, саме так.
показать весь комментарий
13.08.2025 09:09 Ответить
Але з себе відповідальність знімає.
показать весь комментарий
13.08.2025 09:10 Ответить
Дури себе)
показать весь комментарий
13.08.2025 07:35 Ответить
Але х*йло саме так це сприймає...
показать весь комментарий
13.08.2025 07:47 Ответить
Це честь
показать весь комментарий
13.08.2025 08:03 Ответить
Для Трампа зустрічі ****** - це не поступка, - це щастя.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:06 Ответить
Виправдовування - це завжди поступка
показать весь комментарий
13.08.2025 08:12 Ответить
Для трампа, мінет путіну - не отсос,- рубіо. )))
показать весь комментарий
13.08.2025 08:16 Ответить
Незалежно від того, що вважає Трамп, це таки перемога *****.

З другорядного диктатора Трамп зробив його персоною №2.

Точно так Трамп попереднього разу підняв статус Кім Чен Ина.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:25 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 08:27 Ответить
Згідна, не поступка, а повний дипломатичний провал. Ідіоти і невігласи, гидко дивитися на колись першу демократію і економічного гіганта світу..сором
показать весь комментарий
13.08.2025 08:28 Ответить
Древні римляні теж спочатку вітали Нерона, а потім не знали як його позбутися
показать весь комментарий
13.08.2025 08:48 Ответить
звісно не поступка.
це, maximum perversum, смоктати у головного людожера збоченця у себе в хаті, на очах всього світу.
ой, нє.
це ж, мага ізоляціонізм.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:33 Ответить
шо там в очі... якщо в жопу путіну подивитись - ще більше можна побачити! ...власне трамп саме й збирається
показать весь комментарий
13.08.2025 08:39 Ответить
😂😂😂
Ото Рубіо жжоть!
В нас вже яскравий приклад заглядання в очі *****, але чомусь заглянув в його очко. Те саме буде з Трампом.
Більшої наруги над великою країної США годі і уявити.
Доні загляне в очко *****, може ще і валізу з німном ***** дадуть поносити і навіть понюхати.
Стремно це все і принизливо, навіть огидно і брудно.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:42 Ответить
В певних колах то називається стрєлка, або сходняк...
показать весь комментарий
13.08.2025 08:45 Ответить
Підарські спецслужби методично готуються до цієї зустрічі, а ці дилетанти розраховують на виняткове "чуття". Боже, рятуй Америку і увесь світ разом з нею... від гіперактивних дилетантів.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:46 Ответить
Путлєру немає ніякого сенсу летіти до Америки, тому в останню мить він відмовиться. Великий ризик за умов низького виторгу. Наавіть з Кімом порадився, і той, ймовірно, запропонував застосувати власну стратегію закритої мушлі.
показать весь комментарий
13.08.2025 08:52 Ответить
Розумні люди роблять висновки за діями, а не за словами і "поглядами в очі".Трьох років наджорсткої війни недостатньо було аби розкрити "натуру" цієї тварини? - треба і ще один телефонний дзвінок і ще один погляд в очі???
показать весь комментарий
13.08.2025 08:56 Ответить
Якщо подивитися новини, то бачиш, як люди сходять з розуму: "О, яка перемога для Путіна; він отримав зустріч!"ДЕБІЛ ....ЛЮДИ МУДРІШІ ВІД ВАС ПРОРАШИСТСЬКИХ ЗАСРАНЦІВ.МОЖНА НАІПАТИ НАРОД США,АЛЕ НЕ ВСЕ ЛЮДСТВО...

Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки.

По їхніх плодах ви пізнаєте їх.- З ПРИХОДОМ ДО ВЛАДИ ТРАМБОНА ,РАШИСТ ПОЧАВ АКТИВНІ БОЙОВІ ДІЇ .ЩОДЕННІ ОБСТРІЛИ,ВБИВСТВО УКРАЇНЦІВ І РУЙНАЦІЮ .ТА ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ .БРЕХЛИВА АМЕРИКАНСЬКА НАВОЛОЧ https://u.only.bible/mat-7.15-16/
показать весь комментарий
13.08.2025 09:08 Ответить
Звичайно не поступка, а велика честь для рудого, це ж досі небачено, щоб терорист#1 з ордером на арешт погодився "снізойті, посєтіть і позволіть поцєловать свою ручку" такому найвеличнівшивому ганДоніку
показать весь комментарий
13.08.2025 09:11 Ответить
не поступка-
це зробить трампона
Замєчатєльним Вєлікім
опущєним
показать весь комментарий
13.08.2025 09:20 Ответить
Даано уже нужно било встретится Трампу с босом
показать весь комментарий
13.08.2025 09:26 Ответить
для проститутки зустріч з клієнтом це не поступка, вона просто хоче подивитись йому в очі
показать весь комментарий
13.08.2025 09:33 Ответить
А поговорити ???
показать весь комментарий
13.08.2025 09:35 Ответить
Я б на місці Вови записав би цих дебілів акробатів на плівку і розповсюдив у мережу. Петя ж писав Х-ла та Бідона. І ми дізналися багато цікавого 😄 про пожимання, обіймання та американські "цінності"
показать весь комментарий
13.08.2025 09:45 Ответить
 
 