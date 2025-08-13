Для Трампа встреча с Путиным будет тренировкой на слушания, - Белый дом

Для президента США Дональда Трампа встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске, будет своеобразным упражнением на слушание.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для журналистов.

"На встрече будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне. Поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более четкое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне. Я думаю, это упражнение на слушания для президента".

Госсекретарь США Марко Рубио ранее отмечал, что для Трампа встреча с Путиным - не уступка.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.