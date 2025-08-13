Для Трампа встреча с Путиным будет тренировкой на слушания, - Белый дом
Для президента США Дональда Трампа встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске, будет своеобразным упражнением на слушание.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"На встрече будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне. Поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более четкое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне. Я думаю, это упражнение на слушания для президента".
Госсекретарь США Марко Рубио ранее отмечал, что для Трампа встреча с Путиным - не уступка.
Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Після 8 серпня це повинно було стати вправою на диктування.
Але Трамп вчергове всрався.
коротко про петра першого та ісконно рускіє зємлі. і на кінець, що україни не існує і адін на рот.
Ця поїздка Трампа на росію, тобто на Аляску, нагадує мені повість Гоголя «Ревізор», де Хлєстаков копія Трампа «Хлестаков, чоловік... дещо приглуповатий і, як то говорять, без царя в голові, - один з тих людей, которых в канцеляріях называють пустєйшими. Говорить і діє без всякого соображенія, що не в змозі зупинити постійну увагу на якій-небуть думці.»
чи це все було квартал-шоу....
Изабудет вообще зачем приехал
Це просто СЮР - америкою керує агент москви, і "тішіна"!!!
У цьому і проблема, у маніпуляції і підміні понять, у знаку рівно між якимись "двома сторонами".
Натомість, агресор, окупант, країна-терорист із диктатором і вбивцею на чолі, ці терміни вже давно не звучать. Нерукостислий вже наче отримує індульгенцію, а далі що там, бізнес ес южуал?
Коротше, теперішня ітерація Адміністрації США точно увійде в історію з коричневатою плямою, але є сумніви, що з цього будуть зроблені висновки.