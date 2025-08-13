РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
1 665 24

Для Трампа встреча с Путиным будет тренировкой на слушания, - Белый дом

О чем сигнализирует потенциальная встреча Трампа с Путиным

Для президента США Дональда Трампа встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске, будет своеобразным упражнением на слушание.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"На встрече будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне. Поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более четкое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне. Я думаю, это упражнение на слушания для президента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин встретятся на военной базе в Анкоридже, - CNN

Госсекретарь США Марко Рубио ранее отмечал, что для Трампа встреча с Путиным - не уступка.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

путин владимир Трамп Дональд Аляска


+8
Агов!!!
Після 8 серпня це повинно було стати вправою на диктування.

Але Трамп вчергове всрався.
13.08.2025 09:21
13.08.2025 09:21 Ответить
+8
***** обязательно лично сделает подарок из рук в руки и тампон конечно же расцветет ...
Изабудет вообще зачем приехал
13.08.2025 09:26
13.08.2025 09:26 Ответить
+7
якої куйні тільки не придумає " американський трамбоновий квартал"???Тут з "ВЕЛИКОЮ" політикою і не смерділо
13.08.2025 09:20
13.08.2025 09:20 Ответить
Трамп мусить мовчати й слухати - мовчати й слухати! - путлєр
13.08.2025 09:15
13.08.2025 09:15 Ответить
В яві пуйла, інакше і бути не може обоизувати ***** і говорити якось не зручно і не на часі.
13.08.2025 09:35
13.08.2025 09:35 Ответить
видно спец представники трампа вже не вивозять
13.08.2025 09:20
13.08.2025 09:20 Ответить
Віткроф майстре по опусканню Трампа в валізу *****. Хоч би там Трпмпа не зачинили назовсім.
13.08.2025 09:37
13.08.2025 09:37 Ответить
13.08.2025 09:20 Ответить
13.08.2025 09:21
13.08.2025 09:21 Ответить
для розігріву дві години про печенегів рюріковичей, годину про австроугорщину та україну, дві години про лєніна та україну, годину про хрущова та україну.
коротко про петра першого та ісконно рускіє зємлі. і на кінець, що україни не існує і адін на рот.
13.08.2025 09:21
13.08.2025 09:21 Ответить
А ще про Аляску, в якій так вільно дихає **** бо «кордони расєї ніде не закінчуються».
Ця поїздка Трампа на росію, тобто на Аляску, нагадує мені повість Гоголя «Ревізор», де Хлєстаков копія Трампа «Хлестаков, чоловік... дещо приглуповатий і, як то говорять, без царя в голові, - один з тих людей, которых в канцеляріях называють пустєйшими. Говорить і діє без всякого соображенія, що не в змозі зупинити постійну увагу на якій-небуть думці.»
13.08.2025 09:51
13.08.2025 09:51 Ответить
Нехай трамп на слухання бере подушку , щоб зручніше було дрімати, коли почнеться довжелезна лекція про половців і печенігів . !!
13.08.2025 09:22
13.08.2025 09:22 Ответить
так як же трамп буде слухати?? якщо йому одне вухо відстрелили....?

чи це все було квартал-шоу....
13.08.2025 10:13
13.08.2025 10:13 Ответить
Та як ви її не назвіть, а по факту це вправа на вилизування терористичної дупи.
13.08.2025 09:22
13.08.2025 09:22 Ответить
Так він лапшу від ***** вже давно слухає і слухає.
13.08.2025 09:23
13.08.2025 09:23 Ответить
З простреленим вухом нарциса і не вмінням слухати і чути когось це буде ще та вправа на слухання.
13.08.2025 09:24
13.08.2025 09:24 Ответить
Трамп може не зустрічатись з пукіном.Про руріків,поляків і леніна можна подивитись у Карлсона.
13.08.2025 09:25
13.08.2025 09:25 Ответить
А про половців та печенігів?
13.08.2025 09:30
13.08.2025 09:30 Ответить
***** обязательно лично сделает подарок из рук в руки и тампон конечно же расцветет ...
Изабудет вообще зачем приехал
13.08.2025 09:26
13.08.2025 09:26 Ответить
может Трампу еще потренировать свою память и способность логически мыслить ?
13.08.2025 09:29
13.08.2025 09:29 Ответить
13.08.2025 09:29
13.08.2025 09:29 Ответить
Для того, щоб особисто розважити Трампа розмовами путлєр має летіти на Аляску ??? Якась дурня. Наймовірніше, путлєр в останню мить відмовиться від подорожі з якогось штучного приводу. Для нього летіти до Анкоріджа був би сенс, щоб прийняти капітуляцію України і підписати економічні угоди із Трампом. А так - беззмістовнв і безсенсова прогулянка з високим ризиком. Навряд.
13.08.2025 09:31
13.08.2025 09:31 Ответить
готуй вуха, рудий довбень, для ссяків
13.08.2025 09:31
13.08.2025 09:31 Ответить
... зустріч з пуйлом буде вправою на слухання...????? Слухання чого? "Нєдасказанной истории пра пєчєнєгав , и а том как русскіє танкі сбілісь с дарогі ,загрузлі в палях і паетаму нє даєхалі да Кієва" ???. ВОЗ, випишіть Білому Дому кваліфіковану бригаду психіатрів!
13.08.2025 09:32
13.08.2025 09:32 Ответить
Така роль агента: уважно слухати, запамʼятовувати і виконувати завдання.
Це просто СЮР - америкою керує агент москви, і "тішіна"!!!
13.08.2025 09:33
13.08.2025 09:33 Ответить
"На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні."
У цьому і проблема, у маніпуляції і підміні понять, у знаку рівно між якимись "двома сторонами".
Натомість, агресор, окупант, країна-терорист із диктатором і вбивцею на чолі, ці терміни вже давно не звучать. Нерукостислий вже наче отримує індульгенцію, а далі що там, бізнес ес южуал?
Коротше, теперішня ітерація Адміністрації США точно увійде в історію з коричневатою плямою, але є сумніви, що з цього будуть зроблені висновки.
13.08.2025 10:00
13.08.2025 10:00 Ответить
 
 