Україна має 5 ключових вимог у рамках врегулювання війни, - Politico
Президент Зеленський та ключові європейські партнери використовують зустріч із Трампом перед самітом на Алясці, щоб намітити "червоні лінії", які дозволять стримати Путіна від використання угоди з лідером США як можливості перегрупуватися та продовжити війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.
Видання описує 5 основних вимог України.
Стійке припинення вогню без територіальних поступок
"Позиція України полягає в тому, що вона не піде на жодні поступки щодо своїх кордонів", - пише видання.
Один із співрозмовників Politico заявив, що якщо Україні зрештою доведеться піти на певний компроміс у рамках остаточної угоди, виходячи з реалій на полі бою, то вона обговорюватиме територіальні питання лише після того, як Росія погодиться на припинення вогню та дотримуватиметься його.
Компенсація завданих збитків
Оцінки коливаються від 500 млрд до 1 трильйона доларів США.
"Україна непохитно наполягає на тому, що Москва має розплатитися за свої злочини, і має певні важелі впливу, оскільки значна частина активів Росії знаходиться у близьких європейських союзників. Майже 200 мільярдів євро знаходяться в Бельгії", - зазначають автори матеріалу.
Гарантії безпеки
"Україна розглядає членство в НАТО та Європейському Союзі як єдиний довгостроковий спосіб зупинити черговий напад Росії", - пише Politico.
Україна також відкидає вимоги РФ скоротити свою 900-тисячну армію та припинити постачання Києву зброї.
Повернення дітей та полонених
Майже 20 000 українських дітей було викрадено Росією. За посередництва Катару та інших країн Україні наразі вдалося повернути 1453 дітей, зазначають журналісти.
Збереження санкцій проти РФ
"Росія відчуває біль від війни, яку сама розпочала. Вона втратила понад мільйон військовослужбовців убитими та пораненими, а її економіка нарешті почала відчувати вплив західних санкцій", - йдеться в матеріалі.
Україна та європейські партнери хочуть зберегти тиск на Росію. Вони попереджають, що скасування санкцій та дозвіл на відновлення торгівлі з РФ дадуть Москві час перегрупуватися та продовжити війну.
"Вони також спробують переконати Трампа, що загроза подальших санкцій США змусить Путіна вести більш серйозні переговори", - пише видання.
