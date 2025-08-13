УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12403 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 926 18

Україна має 5 ключових вимог у рамках врегулювання війни, - Politico

Основні вимоги України в рамках врегулювання війни

Президент Зеленський та ключові європейські партнери використовують зустріч із Трампом перед самітом на Алясці, щоб намітити "червоні лінії", які дозволять стримати Путіна від використання угоди з лідером США як можливості перегрупуватися та продовжити війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

Видання описує 5 основних вимог України.

Стійке припинення вогню без територіальних поступок

"Позиція України полягає в тому, що вона не піде на жодні поступки щодо своїх кордонів", - пише видання.

Один із співрозмовників Politico заявив, що якщо Україні зрештою доведеться піти на певний компроміс у рамках остаточної угоди, виходячи з реалій на полі бою, то вона обговорюватиме територіальні питання лише після того, як Росія погодиться на припинення вогню та дотримуватиметься його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Путіна на Аляску став наслідком рішучих дій Трампа, - сенатор Грем

Компенсація завданих збитків

Оцінки коливаються від 500 млрд до 1 трильйона доларів США.

"Україна непохитно наполягає на тому, що Москва має розплатитися за свої злочини, і має певні важелі впливу, оскільки значна частина активів Росії знаходиться у близьких європейських союзників. Майже 200 мільярдів євро знаходяться в Бельгії", - зазначають автори матеріалу.

Також читайте: Для Трампа зустріч із Путіним буде вправою на слухання, - Білий дім

Гарантії безпеки

"Україна розглядає членство в НАТО та Європейському Союзі як єдиний довгостроковий спосіб зупинити черговий напад Росії", - пише Politico.

Україна також відкидає вимоги РФ скоротити свою 900-тисячну армію та припинити постачання Києву зброї.

Повернення дітей та полонених

Майже 20 000 українських дітей було викрадено Росією. За посередництва Катару та інших країн Україні наразі вдалося повернути 1453 дітей, зазначають журналісти.

Читайте також: Незабаром поспілкуюсь з європейськими лідерами. Вони хочуть укладення угоди, - Трамп

Збереження санкцій проти РФ

"Росія відчуває біль від війни, яку сама розпочала. Вона втратила понад мільйон військовослужбовців убитими та пораненими, а її економіка нарешті почала відчувати вплив західних санкцій", - йдеться в матеріалі.

Україна та європейські партнери хочуть зберегти тиск на Росію. Вони попереджають, що скасування санкцій та дозвіл на відновлення торгівлі з РФ дадуть Москві час перегрупуватися та продовжити війну.

"Вони також спробують переконати Трампа, що загроза подальших санкцій США змусить Путіна вести більш серйозні переговори", - пише видання.

Читайте: Навколо резиденції Путіна на Валдаї встановили 12 позицій ППО, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

путін володимир (24483) США (24034) Трамп Дональд (6760) війна в Україні (5700)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Як завжди пафосно і ні про що
показати весь коментар
13.08.2025 15:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пам'ятаю як земленський після перемоги на виборах на запитання:
- Що далі?
відповів правдиво:
- далі троянський кінь. Частина друга.
показати весь коментар
13.08.2025 14:52 Відповісти
Ще й про репарації згадуєїПуйло відразу погодиться\.
показати весь коментар
13.08.2025 15:01 Відповісти
щоб намітити "червоні лінії", які дозволять стримати Путіна від використання угоди з лідером США

Дозволять?
Чесно-чесно?
показати весь коментар
13.08.2025 14:53 Відповісти
Закінчиться все тим , що Тромб просто стане (по факту - вже став) ретранслятором кацапських вимог Україні ... а коли українці неприймуть ці вимоги , просто скаже - я вмиваю руки , Америці більше це не цікаво , далі грайтеся самі ... і все .
показати весь коментар
13.08.2025 14:54 Відповісти
Це вже нічого не змінить. Навіть якщо Америка не тільки втратить інтерес, в навпаки, буде допомагати )(лу, московія буде знищена, а Америка разом з ганьбою все одно отримає війну
показати весь коментар
13.08.2025 15:15 Відповісти
Про це ж і мова - не Америка веде війну з кацапами , а Україна ... тому він там може домовлятися про що завгодно
показати весь коментар
13.08.2025 15:17 Відповісти
одне- клоуна на нари!
показати весь коментар
13.08.2025 14:54 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 14:57 Відповісти
Вимоги? Кави в Ялті обпились? Кому вимоги? Трамп з Путіним домовляється. А під Добропіллям фронт прорван.....
показати весь коментар
13.08.2025 14:59 Відповісти
Корейський сценарій. 1948-1953 гг.
Всьо зроблять без наркомана. Боневтіка просто поставлять перед фактом.
показати весь коментар
13.08.2025 15:02 Відповісти
ці вимоги цілком влаштовують Путіна Щоб продовжувати війну далі без допомоги США Україні, саме цих вимог було і недостатньо перед зустріччю
показати весь коментар
13.08.2025 15:00 Відповісти
6. Відхід на кордони 1991 року
показати весь коментар
13.08.2025 15:02 Відповісти
По Ленину:
Империализм - это не случайная политика, а неизбежный этап развития капитализма, когда производство и рынок подчиняются монополиям и финансовым группам. В этой стадии капитал срастается с государством и начинает вести постоянную борьбу за новые рынки, земли и ресурсы, переделивая мир между сильнейшими державами.
Такой строй нельзя реформировать - он держится на эксплуатации большинства населения в интересах узкой элиты.
Его можно уничтожить только через социалистическую революцию, когда власть переходит в руки пролетариата.
После революции устанавливается диктатура пролетариата - не как самоцель, а как переходный этап для подавления сопротивления свергнутых классов и организации экономики в интересах трудящихся.
Цель этого этапа - создание общества, где нет классов, нет государства как аппарата подавления, а есть свободное самоуправление, при котором люди управляют делами сообща, торгуют и производят для потребностей, а не для прибыли, и нет паразитической элиты.
показати весь коментар
13.08.2025 15:06 Відповісти
Як завжди пафосно і ні про що
показати весь коментар
13.08.2025 15:06 Відповісти
Ленин считал, что империализм рушится не только внешним давлением, а прежде всего внутренним кризисом, который делает власть уязвимой.
В его схеме внешние удары (санкции, блокада, экономическая изоляция) могут ускорить кризис, но решающим фактором всегда является организованное восстание рабочих и крестьян, которое захватывает власть.
📜 Если по-ленински разложить на шаги:
Кризис империалистической системы - экономический коллапс, война, поражения, инфляция.
Подрыв аппарата власти - забастовки, саботаж, разложение армии и полиции.
Разрыв связей капитала - в его время это были блокада, захват заводов и банков; в XXI веке сюда можно добавить перекрытие потоков капитала, кибератаки на финансовую инфраструктуру, контроль коммуникаций.
Захват власти пролетариатом - через Советы или аналогичные органы самоуправления.
Ликвидация классовой системы - уничтожение экономической базы буржуазии и передача производства в руки трудящихся.
В итоге, Ленин бы сказал, что одними внешними ударами империализм не свалить - они лишь создают благоприятную почву, но «последний толчок» даёт внутреннее восстание.
показати весь коментар
13.08.2025 15:13 Відповісти
Гарні тексти пишуть ЗЕбілу
показати весь коментар
13.08.2025 15:14 Відповісти
І шосте, саме головне. Зе довічний президент.
показати весь коментар
13.08.2025 15:16 Відповісти
 
 