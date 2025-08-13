"Навіть якби я отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з РФ, ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду, - Трамп".

Президент США Дональд Трамп оприлюднив пост, в якому скаржиться на ЗМІ, які "несправедливо" пишуть про його майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер США повідомив у Truth Social.

"Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, незважаючи на те, що зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг". Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у ВСЬОМУ. Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я отримав Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду!" - зазначив він.

Трамп назвав їх "хворими та нечесними" людьми, які, "ймовірно, ненавидять нашу країну".

"Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому!!!" - додав він.

