Навіть якби я отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з РФ, ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду, - Трамп
Президент США Дональд Трамп оприлюднив пост, в якому скаржиться на ЗМІ, які "несправедливо" пишуть про його майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер США повідомив у Truth Social.
"Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, незважаючи на те, що зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг". Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у ВСЬОМУ. Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я отримав Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду!" - зазначив він.
Трамп назвав їх "хворими та нечесними" людьми, які, "ймовірно, ненавидять нашу країну".
"Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому!!!" - додав він.
Да-а рівень політики від Трампа навіть нижче та аморальніше ніж від будь якої прибиральниці. Тут допоможе тільки психіатрична клініка та терапія.
Росія, Китай, Сирія, Іран і Північна Корея - це режими, які з вами домовляються, а потім - брешуть про ці домовленості. І якщо політика безпеки США буде базуватися на фейках про те, що з ними взагалі можна про щось домовитися - то вона приречена на провал
