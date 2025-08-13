УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
3 420 62

Навіть якби я отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з РФ, ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду, - Трамп

Трамп скаржиться на ЗМІ які пишуть про його зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп оприлюднив пост, в якому скаржиться на ЗМІ, які "несправедливо" пишуть про його майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер США повідомив у Truth Social.

"Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, незважаючи на те, що зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг". Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у ВСЬОМУ. Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я отримав Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду!" - зазначив він.

Трамп назвав їх "хворими та нечесними" людьми, які, "ймовірно, ненавидять нашу країну".

"Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому!!!" - додав він.

Автор: 

путін володимир (24483) США (24034) Трамп Дональд (6760)


Топ коментарі
+16
Трамп робить Америку Великою, як акторка з німецьких порнофільмів, він готовій прийняти у військового злочинця ***** "у будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с) ЗЕмленський
показати весь коментар
13.08.2025 15:08 Відповісти
+15
Схоже - агент "краснов" повернувся до базових налаштувань 40-річної давності ... ?
показати весь коментар
13.08.2025 15:07 Відповісти
+13
Йому ніхто не сказав , що "ленінград" вже 33 роки , як по іншому називається ...?
показати весь коментар
13.08.2025 15:04 Відповісти
кончений дебіл
показати весь коментар
13.08.2025 15:03 Відповісти
Трамп робить Америку Великою, як акторка з німецьких порнофільмів, він готовій прийняти у військового злочинця ***** "у будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с) ЗЕмленський
показати весь коментар
13.08.2025 15:08 Відповісти
Йому ніхто не сказав , що "ленінград" вже 33 роки , як по іншому називається ...?
показати весь коментар
13.08.2025 15:04 Відповісти
Це той який біля Балтійського океану?
показати весь коментар
13.08.2025 16:07 Відповісти
Так Аляска то російська!
показати весь коментар
13.08.2025 16:56 Відповісти
Ленінград? А чого не Петроград чи Сталінград?
показати весь коментар
13.08.2025 15:04 Відповісти
Сталинград это Волгоград )
показати весь коментар
13.08.2025 15:09 Відповісти
в школе попался билет про сталинградскую битву, все искал сталинград на карте)
показати весь коментар
13.08.2025 15:17 Відповісти
Схоже що останні залишки мозку витекли через поранене вухо
показати весь коментар
13.08.2025 15:05 Відповісти
Отримай!
Ми не скажемо!
Гоу ахед!
показати весь коментар
13.08.2025 15:05 Відповісти
члєнінград? на аляску він їде в расєю? і інше...то він не тупенький, він просто застряг в минулому
показати весь коментар
13.08.2025 15:05 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 15:06 Відповісти
Аплодисменти моєму розуму та величі!
показати весь коментар
13.08.2025 16:09 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 16:24 Відповісти
Схоже - агент "краснов" повернувся до базових налаштувань 40-річної давності ... ?
показати весь коментар
13.08.2025 15:07 Відповісти
COPY AUTOEXEC.BAK AUTOEXEC.BAT 😂
показати весь коментар
13.08.2025 15:09 Відповісти
ну , заглючило 🤖 ... буває
показати весь коментар
13.08.2025 15:15 Відповісти
такое лечится только могилой
показати весь коментар
13.08.2025 15:07 Відповісти
ну так спробуй ...
показати весь коментар
13.08.2025 15:07 Відповісти
Народився розумово відсталим, таким і здохне.
показати весь коментар
13.08.2025 15:08 Відповісти
Ти **** мало того що нічого не отримав для України, ти ще й качана в сраку отримав від *****. Всі кацапські союзники вже відкрито ржуть над сша, які по суті програли чергову війну
показати весь коментар
13.08.2025 15:09 Відповісти
Поки що цей ідійот тільки язиком меле, хай хоч щось реальне зробить для України та Європи, а потім відкриває рота.
Да-а рівень політики від Трампа навіть нижче та аморальніше ніж від будь якої прибиральниці. Тут допоможе тільки психіатрична клініка та терапія.
А перед поїздкою до рососії Аляски, хай не забуде взяти вазелін - згодиться для "переговорів".
показати весь коментар
13.08.2025 15:11 Відповісти
Сайгон с Кабулом ты вже отримав...рыжий чубчик....
показати весь коментар
13.08.2025 15:14 Відповісти
Треба триматись. Трам не вічний, а ось Будапештський меморандум, за котрий ми розплатились кров'ю - так. І ніхто не дозволить нам повернути ядерку. Бо ми унтерменші. Так і з любою угодою, якщо піаніст підпише. Ніхто назад не відкатить. Бо всім насрать.
показати весь коментар
13.08.2025 15:16 Відповісти
Ну а чого повинен хтось відкатувати, якщо підпише демократично обраний президент. Ніхто ж не винен, що тупий нарід вибрав мерзоту по образу і подобію своєму - бачили ж очі…
показати весь коментар
13.08.2025 15:57 Відповісти
Який народ тупий?
показати весь коментар
13.08.2025 16:57 Відповісти
>>Навіть якби я отримав Москву та Ленінград

Якби ти здохло - то і Нобелівку за мир не жалко.
показати весь коментар
13.08.2025 15:20 Відповісти
ну так, містере Чубче, у тебе буде прекрасна можливість заткнути рота цим усім змі після зустрічі із ху йлом. от тільки не постами у соц мережі роби це, а ділом. бо якщо обкакаєшся на зустрічі з ху йлом та ще на своїй території, то тоді вже не тільки змі будуть тебе пісочити..
показати весь коментар
13.08.2025 15:22 Відповісти
Ось що казав Болтон (якого так ненавидить Трамп):

Росія, Китай, Сирія, Іран і Північна Корея - це режими, які з вами домовляються, а потім - брешуть про ці домовленості. І якщо політика безпеки США буде базуватися на фейках про те, що з ними взагалі можна про щось домовитися - то вона приречена на провал
показати весь коментар
13.08.2025 15:24 Відповісти
Краще б отримав калю на пару сантиметрів правіше!
показати весь коментар
13.08.2025 15:27 Відповісти
Та не було її там, краску розмазав, куля то був би реальний ризик
показати весь коментар
13.08.2025 15:50 Відповісти
Якби ти ********* рашку Україна сказала б шо ти молоток
показати весь коментар
13.08.2025 15:27 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 15:30 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показати весь коментар
13.08.2025 15:32 Відповісти
Поки що ти отримав за щоку від бункерного діда
показати весь коментар
13.08.2025 15:32 Відповісти
"Навіть якби я отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з РФ, ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду, - Трамп".
Він мав на увазі зепропаганду з її дегенератами-зелебобами,яка особливо спромоглася в цьому напрямку.
показати весь коментар
13.08.2025 15:32 Відповісти
ДЛБ, де його тiльки знайшли. такого ще пошукати треба.
показати весь коментар
13.08.2025 15:34 Відповісти
ЗЫ... а вiдмазки у Трампа - такi пiонерськi, в кращих тонах прорадянсько-гебельсiвськоi пропаганди.
показати весь коментар
13.08.2025 15:40 Відповісти
Фсб їх вишукує, що зєлю, що цього придурка, загодя ДЛБів компроматом обвішують.
показати весь коментар
13.08.2025 15:48 Відповісти
"И ОСОАВИАХИМа больше то нет..."
показати весь коментар
13.08.2025 15:39 Відповісти
До цього рудого дурника дійсно не доходить що він робить страшні і аморальні речі. Він дійсно не розуміє а чому ж його давній попередник Рузвельт не запрошував до себе у США на перемовини Гітлера десь у 42 році, не потискав руку цьому міжнародному злочинцю і не займався з ним розподілом світу, А посилав величезну військову допомогу Ленд-Лізом та й ще війська своі відправив щоб допомогти перемогти цього злодія....А цей здивовано закатує очі до неба і питає чому його кртикують , бо він такий же найвеличнійший та найпереможний усюди і в усьому..... Це вже діагноз....
показати весь коментар
13.08.2025 15:42 Відповісти
Дід зовсім **** дався. Він взагалі при тямі, щос віддупляє взагалі?
показати весь коментар
13.08.2025 15:42 Відповісти
А йому кокошнік в голову дуже давить...
показати весь коментар
13.08.2025 16:59 Відповісти
то віддай аляску далбайоб
показати весь коментар
13.08.2025 15:42 Відповісти
Абіжають всє міня!
Та то ти природою "абіжєн"
показати весь коментар
13.08.2025 15:43 Відповісти
Донні, you have bugs in your head, змий руду фарбу і прочисть мізки.
показати весь коментар
13.08.2025 15:43 Відповісти
Ой, хйня їбна, ти спочатку вмов хйла припинити стріляти, а то воно там падло бідкається. Пздіти треба менше
показати весь коментар
13.08.2025 15:46 Відповісти
Donald Trump - Peace Duke!
показати весь коментар
13.08.2025 15:47 Відповісти
...а Нiззя попроще, тiпо .уй з бугра.
показати весь коментар
13.08.2025 15:52 Відповісти
Там "союз-аполон" для польоту на Марс ще не реанiмували? Розтечуся по плiнтусу вiд пересичення почуттями задоволення, якщо Трамп чмокне тупу амнезiйку Валю Терешкову, з харьою бабая, об яку хоч ховрашкiв бий...
ВАЛЯ В КРАIНI OZZ.
показати весь коментар
13.08.2025 15:50 Відповісти
https://youtu.be/NDWvesHh_Gc Донi+Валя=космос. А тим часом Льня-космос лiктi гризе , мовляв , ще й так можна.
показати весь коментар
13.08.2025 16:14 Відповісти
https://youtu.be/5JxXf7JmE4g Ozzy Osbourne & Busta Rhymes / Black Sabbath & Metallica - Iron Man
показати весь коментар
13.08.2025 16:18 Відповісти
типо, Валя Терешкова с микрофоном ON STAGE
показати весь коментар
13.08.2025 16:19 Відповісти
Зуйові в нього радники, які не змогли вкласти в його голову елементарних відомостей з основ конституційного права, та й міжнародного права.

Хоча, ні - в першу чергу в нього зуйвий менталітет вкупі з його черепком - не зміг підібрати таких радників, від яких міг би чогось путящого навчитися....
показати весь коментар
13.08.2025 15:53 Відповісти
Це не смішно. Президент США (наймогутнішої колись країни світу) самозакоханий нарцис- ідіот з низькими моральними якостями та ще й брехун! Це ніх7я не смішно!
показати весь коментар
13.08.2025 16:06 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 16:08 Відповісти
У Трампа точно деменція. Де він Лєнінград бачить?
показати весь коментар
13.08.2025 16:24 Відповісти
В своїх спогадах про пітерських курвів.
показати весь коментар
13.08.2025 16:28 Відповісти
Болтон, до речі, один з перших розпізнав, яку небезпеку для США становлять МАГА з Трумпом.
показати весь коментар
13.08.2025 16:27 Відповісти
Если бы он забрал ленинград, Я бы полез искать его на карте.
показати весь коментар
13.08.2025 16:30 Відповісти
Make Alaska Gone Again
показати весь коментар
13.08.2025 16:47 Відповісти
"" Ми перемагаємо у ВСЬОМУ." Такими темпами заявить про перемогу над половцями та печенігами...
показати весь коментар
13.08.2025 16:51 Відповісти
 
 