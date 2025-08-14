Напередодні саміту в Алясці воєнна економіка Путіна "тріщить по швах", – Bloomberg

Російська економіка сповільнюється – до кінця року очікується зупинка зростання ВВП, скорочуються нафтогазові доходи, дефіцит бюджету розширився до максимуму за понад три десятиліття, інфляція та ставки центробанку залишаються високими. Усередині банківської системи лунають попередження про ризик боргової кризи.

Про це пише Bloomberg напередодні зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із президентом США Дональдом Трампом, основною темою якої має стати припинення війни проти України.

Трамп уже заявив, що економіка РФ "показує слабкі результати" і пригрозив новими обмеженнями проти покупців російської нафти у разі відмови від негайного перемир’я.

Після початку війни в Україні Росія стала другою країною світу за витратами на оборону



Фото: Bloomberg Відсоток ВВП, що витрачається на військові цілі, десять країн з найвищими витратами на оборону

Зазначається, що наразі ключова проблема Кремля – це вибухове зростання військових витрат, які у 2025 році можуть сягнути близько $172 млрд (приблизно 8% ВВП). Із першого дня вторгнення банки були фактично підпорядковані воєнним потребам, адже їх зобов’язали кредитувати підприємства російського ВПК за пільговими ставками, незалежно від платоспроможності позичальників.

Читайте також: Путіну бракує грошей на війну: Уряд Росії вдруге за рік готує зміни до держбюджету

За оцінками дослідників, корпоративний борг у РФ із липня 2022 року до листопада 2024 року міг зрости на 71% – до 36,6 трлн руб ($460 млрд), значною мірою у пов'язаних з війною секторах. Оскільки контроль за ризиками для "оборонних" кредитів послабили, тож реальний стан портфелів повністю непрозорий.

Більша частина військових витрат Росії йде на утримання військовослужбовців



Фото: Bloomberg Орієнтовний розподіл військових витрат

Інфляційний сплеск 2024-2025 років змусив центробанк підняти ключову ставку до 21%. Це вдарило по банках, що сидять на великих обсягах фіксованих "воєнних" позик, і по їх клієнтах, які залучали кредити з плаваючими ставками. Голова ЦБ Ельвіра Набіулліна попереджала про перегрів кредитування, у держкорпорації "Ростех" визнавали, що за такої моделі "більшість підприємств можуть збанкрутувати". Регулятор заохочував до реструктуризації проблемних позик, що в результаті розмиває офіційні показники прострочок.

Паралельно з цим, реальний сектор розділився навпіл: оборонка працює на межі можливостей, а цивільні галузі стагнують. Зростання ВВП РФ різко сповільнилося до 1,1% у другому кварталі 2025 року після росту на 1,4% у перші три місці, хоча у 2024 році російська економіка зросла на суттєві 4%.

Читайте також: Росіянам все складніше платити за боргами: Прострочки за іпотекою та автокредитами у РФ різко зросли

Додаткового удару зазнають нафтогазові доходи РФ, оскільки світові ціни на нафту опустилися до близько $60 за барель, тоді як в бюджеті РФ була закладена ціна на рівні $70. При цьому, у липні дисконт на російську нафту зріс, що знизило середню відпускну ціну до близько $55 за барель. Через це дефіцит бюджету РФ за підсумками липня зріс до колосальних 4,9 трлн руб (понад $60 млрд).

Дефіцит бюджету Росії в умовах війни перевищує мінімальні показники під час пандемії

Фото: Bloomberg Баланс федерального бюджету, в рублях

Також зазначається, що представники великих російських банків попереджають про серйозний ризик боргової кризи в найближчі 12 місяців. На фоні цього уже почались обговорення можливих варіантів докапіталізації, коли уряд уже почав використовувати кошти ФНБ для підтримки сектору.

Попри офіційні заперечення, у звітах ЦБ РФ також згадуються "вразливості фінсектору". На Петербурзькому форумі міністр економіки говорив про межу рецесії, глава Сбербанку – про "ідеальний шторм", міністр фінансів підтвердив, що економіка потрапила в "шторм".

На фоні цього, Путін заявив своїм чиновникам, що рецесія "неприпустима за жодних обставин". Однак на початку серпня, коли Трамп лише пригрозив Москві та її торговим партнерам вторинними санкціями, деякі великі російські банки вже зіткнулися з серйозними труднощами.

Путін, за даними джерел агентства, домагатиметься пом’якшення санкцій, але висуває неприйнятні вимоги – фактичне визнання контролю РФ над Кримом і всім Донбасом. Київ і європейські лідери це відкидають, водночас Трамп заявляє, що ще "мінус $10" до ціни нафти посилять тиск на Москву.

Раніше повідомлялось, що Путіну бракує грошей на війну: Влада Росії різко зменшила обсяги підтримки малого та середнього бізнесу.