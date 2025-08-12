Росіянам все складніше платити за боргами: Прострочки за іпотекою та автокредитами у РФ різко зросли

У другому кварталі 2025 року прострочені платежі росіян за цільовими позиками різко зросли.

За даними Об'єднаного кредитного бюро Росії, прострочка за іпотекою досягла 95 млрд рублів ($1,2 млрд, на 97% більше, ніж у другому кварталі 2024 року), за автокредитами – до 32 млрд рублів ($0,4 млрд, +85%), повідомляє The Moscow Times.

Банк Росії підтверджує погіршення якості портфелів, де частка кредитів з понад 90 днів неплатежів за авто становить уже 4%, за іпотекою – 1,1%.

Поряд з цим, висока ключова ставка (знижена лише в липні з 20% до 18%) зберігає кредити дорогими, коли реальні ставки за позиками, за оцінками аналітиків, подекуди перевищують 30%. В результаті, висока вартість обслуговування кредиту посилює тиск на доходи домогосподарств, що веде до непосильних щомісячних платежів та зростання частки проблемних позик.

Також зазначається, що російські банки повідомляють про значне зменшення прибутковості, а колекторські агентства фіксують вихід у прострочку навіть дисциплінованих іпотечних і автопозичальників.

У російській Національній асоціації професійних колекторських агентств (НАПКА) зазначили, що зазвичай ті, хто бере іпотеку або автокредит, спочатку готові до довгострокового погашення позики, і їх прострочення свідчить про "серйозні труднощі або погіршення фінансового становища".

Експерти очікують досягнення піку проблем у жовтні 2025 – березні 2026 року, коли прострочка може зрости ще приблизно вдвічі від поточних рівнів. Станом на 1 червня сукупна прострочка фізосіб уперше перевищила 1,5 трлн рублів ($18,8 млрд), додавши з початку року майже 20%.

