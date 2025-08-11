Доходи другого за величиною банку в Росії різко впали, менеджмент занепокоєний ситуацією, – Bloomberg

Другий за величиною банк Росії – "ВТБ Банк" – зіткнувся з різким падінням доходів, що викликає занепокоєння щодо стабільності його роботи.

Чистий процентний дохід ВТБ за підсумками першого півріччя 2025 року впав на 49% – до 146,8 мільярда рублів ($1,9 млрд), порівняно з аналогічним періодом минулого року, таке падіння є рідкістю серед великих банків, передає Bloomberg.

За даними джерел агентства, топменеджери банку непублічно розповідають, що ці дані не відображають справжньої серйозності ситуації.

Згідно із офіційною звітністю, ВТБ все ж отримав чистий прибуток у розмірі 280 мільярдів рублів за пів року, переважно завдяки високим прибуткам від торгівлі фінансовими інструментами, але це може не забезпечити надійної прибутковості в довгостроковій перспективі.

ВТБ заявив, що його чистий процентний дохід знизився через тривале підвищення процентних ставок центробанку РФ, які зросли з 7,5% до 21% річних. У банку також заперечують, що дані офіційної звітності можуть не відображати справжньої серйозності ситуації.

Водночас Bloomberg зауважує, що російський уряд значною мірою покладався на банки, особливо державні, такі як ВТБ, для фінансування війни в Україні. Зокрема, Кремль зобов'язав фінустанови надавати пільгові кредити підприємствам, пов'язаним з військово-промисловим сектором, інформація про них закрита.

Натомість публічні дані щодо непрацюючих кредитів ВТБ дають певні підстави для занепокоєння, але не свідчать про неминучу кризу, зазначає агентство. Втім, експерти припускають, що російські держбанки можуть "маскувати" свої проблеми під час війни.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, керівники деяких найбільших російських банків приватно обговорювали можливість звернення за державною допомогою, якщо рівень проблемних кредитів у їхніх портфелях продовжуватиме погіршуватися протягом наступного року.

Перед тим голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що проблеми в російській економіці, які виникли після різкого збільшення військових витрат, сплеску інфляції та підвищення ключової ставки Центробанку РФ, швидко вирішити не вдасться, а наступний, 2026 рік, також "обіцяє бути теж не найпростішим".

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, майже вичерпані.